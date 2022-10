Een kwart van de Antwerpse diamanten komt uit Rusland, maar van sancties is geen sprake

Het is een fantasieloos stukje Antwerpen: grijze gebouwen, grijs plaveisel en mannen in grijze pakken die met grijze rolkoffers rondlopen. Toch is de Hoveniersstraat, vlakbij het Centraal Station, de best beveiligde straat van Europa, want in die rolkoffers wordt dagelijks voor 200 miljoen euro aan ruwe diamanten vervoerd – allemaal onderweg naar een keuring, een certificaat, of een nieuwe eigenaar.

Althans, dat was zo voor de Russische invasie in Oekraïne. “Nu droogt de diamanthandel steeds meer op”, verzucht Shah Jhigar, een kleine handelaar uit India, somber. “De invoer wordt moeilijker, en het is lastiger om de diamanten te verkopen. Daarom blijft iedereen op zijn handel zitten, in de hoop dat het straks beter wordt.”

Het probleem is dat Rusland de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld is: ongeveer 30 procent komt uit de Siberische mijnen van het bedrijf Alrosa. Vorig jaar was bijna een kwart van alle diamanten die in Antwerpen rondgingen van Russische origine. Door de internationale sancties is het lastiger geworden om handel te drijven met Rusland, maar de import is nog steeds legaal. De diamantsector ontspringt vooralsnog de dans. Ook vorige week, toen de Europese lidstaten een akkoord bereikten over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, kwam er geen verbod op de import van Russische diamanten.

“Volkomen terecht”, zegt Tom Neys. Volgens de woordvoerder van koepelorganisatie Antwerp World Diamond Center levert de diamanthandel een zeer beperkte bijdrage aan de Russische schatkist (1 procent van het bbp), zeker als je dat vergelijkt met andere grondstoffen die Europa nog steeds importeert, zoals gas. Sancties tegen Russische diamanten hebben dus nauwelijks impact op Rusland, stelt Neys, terwijl Antwerpen zou bloeden. “Er gaat ongeveer 40 miljard euro per jaar door deze straat, en ik gok dat zo’n tienduizend mensen hun baan zouden verliezen.”

Smerig conflict

Bovendien ziet hij de wereld er niet beter van worden. Als de Russen hun diamanten niet meer in Antwerpen kwijt kunnen, stappen ze volgens Neys domweg op het vliegtuig naar Dubai of Mumbai. “En de handelscircuits daar zijn een stuk minder ethisch en transparant dan bij ons, wat het de bad guys van deze wereld alleen maar gemakkelijker zal maken. Is dat dan wat je wilt?”

De discussie over ‘slechte diamanten’ is eerder gevoerd. Dankzij de Hollywoodfilm Blood Diamond uit 2006, waarin Leonardo DiCaprio zich rond de mijnen van Sierra Leone beweegt, besefte het grote publiek dat deze schitterende steentjes een lelijke oorlog kunnen financieren. Het had zeker effect: mensen begonnen hun juwelier voor de aankoop van hun sieraden te vragen of deze wel ‘schoon’ waren.

In de Hoveniersstraat in Antwerpen wordt dagelijks 200 miljoen euro aan ruwe diamanten in rolkoffers vervoerd. Beeld Rebecca Fertinel

Twintig jaar geleden besloten de Verenigde Naties dergelijke handel aan banden te leggen door de herkomst van edelstenen te controleren en van certificaten te voorzien: het zogenoemde Kimberley Process. Maar dat gaat alleen over diamanten waarvan de opbrengst in de zakken van krijgsheren en rebellen verdwijnt, en volgens die definitie delft het Russische bedrijf geen conflictdiamanten. “Terwijl we het hier ook hebben over een smerig conflict, dat medegefinancierd wordt dankzij diamanten”, zegt Filip Reyniers, directeur van Ipis, een onderzoeksinstituut dat advies uitbrengt over mensenrechten in conflictsituaties.

Het mijnbedrijf Alrosa is voor tweederde in handen van de Russische staat, en ceo Sergej Ivanov is een vertrouweling van Poetin, die in de VS wel op de sanctielijst staat. De winst stroomt dus naar de staatskas. “En om een idee te geven van de banden tussen het mijnbedrijf en het leger: er is zelfs een onderzeeër van de Russische marine Alrosa genoemd”, zegt Reyniers.

Altijd pijnlijk

Om die reden vroeg de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Belgische parlement in maart al om sancties. “Vrede is belangrijker dan diamanten”, zei hij. Hoewel de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk al maatregelen hebben genomen tegen diamanten uit Rusland, blijft de sector in de Europese Unie buiten schot.

Het ergert Kathleen Van Brempt (van de Vlaamse sociaal-democratische partij Vooruit) mateloos. Vanuit het Europees Parlement pleit ze al maanden voor sancties. “Want waarom zouden we dat wel met staal doen, en niet met diamanten? Sancties zijn altijd pijnlijk.”

Bovendien trekt Van Brempt het risico op veel banenverlies in twijfel. “Uit de cijfers van het federale ministerie van Economische Zaken blijkt dat de Antwerpse handel in Russische diamanten sinds de inval in Oekraïne met 80 procent is gedaald. Dat heeft geen of een slechts heel beperkte impact op de sector. Waarom die laatste 20 procent dan een hindernis vormt, blijft onduidelijk”, schreef het Europees parlementslid deze week in een opiniestuk in De Standaard.

Diamanthandelaar Rahul Dhanani staat samen met twee van zijn collega's op straat te praten. 'Ook al zijn er in Europa nog geen sancties op Russische diamanten, is de impact van de oorlog in Oekraïne enorm voor onze sector.' Beeld Rebecca Fertinel

Reyniers van Ipis vreest dat een verbod België wel degelijk geld en banen zou kosten, al noemt hij de cijfers van de diamantsector achterhaald. “Dit gaat om het principe. Wil je je handen vuilmaken door bij te dragen aan de oorlogskas van Rusland, of niet?”

De gevolgen van de onzekerheid zijn in de Hoveniersstraat in elk geval voelbaar. Rahul Dhanani, die samen met drie collega’s van zijn bedrijf R. Diamond buiten staat te praten, merkt dat steeds meer handelaren hun handen afhouden van Russische diamanten. “Soms omdat ze tegen de oorlog zijn, soms omdat deze stenen een groot risico vormen. Zo worden de betalingen uit Rusland al maanden geblokkeerd. En misschien vallen de stenen in Europa nu nog niet onder de sancties, maar dat kan straks wel gebeuren.” Ervaren diamanthandelaar Vincent Loos is pessimistisch: “Ik zou mijn kinderen niet in de diamantsector laten werken.”