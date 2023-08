Een kraaknet Zuidstation, één zaterdag lang: ‘We laten zien dat het kan, als we allemaal samenwerken’

Zaterdagnamiddag iets na drieën krijgt drugshond Area in de centrale hal van het station een ministeriële knuffel. “Hij heeft hard gewerkt”, zegt zijn begeleider, een agent van de federale politie. “Net als wij allemaal.”

Om klokslag 10 uur startte een gecoördineerde actie met zo’n honderd agenten van ongeveer alle Brusselse lokale korpsen, de federale politie, de spoorwegpolitie en de dienst Vreemdelingenzaken. Allereerst maanden ze alle daar al jaren overnachtende daklozen in de overdekte straat aan de Fonsnylaan kordaat aan om plaats te maken voor de poetsdiensten.

Tegen de middag waren ploegen van privé-bedrijf Köse Cleaning en Brussel Net afval aan het ruimen en de bestrating aan het poetsen. Er kwamen twee vuilniswagens aan te pas voor een niet te overziene berg karton, kleren, blikjes. De anders alom aanwezige urinegeur werd voor één dag lang vervangen door een citroengeur.

Er werden in de loop van de namiddag zo’n zestig mensen opgepakt, maar ook in de uren daarna zag je in en rond het station constant mensen met spanbandjes om de polsen weggevoerd worden naar een lokaal van de spoorwegpolitie. “De meesten wegens illegaal verblijf”, zegt Sarah Frederickx van politiezone Zuid. “Ze worden verder opgevangen door de dienst Vreemdelingenzaken.”

Mensen onder zichtbare invloed van drugs werden uitgenodigd om plaats te nemen in een ziekenwagen. Het was het beeld van de hele actie, de hele dag door: kordaat, maar niet meteen respectloos. Alleen: als witte mens kon je je vrij door het station begeven. Dat lag anders voor mensen met een andere huidskleur die er minder verzorgd uitzagen.

Beeld BELGA

‘Niet kamperen’

“Kijk, dit is het probleem”, zegt Jean Spinette, PS-burgemeester van Sint-Gillis, als hij aan de zijde van Annelies Verlinden de overdekte straat binnenstapt. “Het voetpad waar wij op lopen valt onder de bevoegdheid van Sint-Gillis. Van zodra iemand oversteekt, naar de tramhalte is het een gewestelijke bevoegdheid. De mensen die hier resideren weten dat goed, en verplaatsen zich in functie daarvan.”

En nu glimmen de vloeren, voor even, want alle betrokkenen bij de actie erkennen dat niets kan garanderen dat de situatie binnen de 24 uur terug transformeert naar die van daarvoor. De verjaagde daklozen doen wat ze anders overdag ook doen: door de stad dolen. Tegen de avond moeten ze opnieuw op zoek een slaapplaats die hen behoedt voor eventuele regen. “We gaan hier ook niet kamperen”, zei Sarah Frederickx. “Maar we behouden tegen de avond wel een verhoogde zichtbare aanwezigheid.”

Jean Spinette: “Het belang van wat vandaag gebeurt, is dat we elkaar een signaal geven. We laten zien dat het kan, als we allemaal samenwerken. Het Zuidstation is een net zo drukke plek als de luchthaven van Zaventem. Daar vindt men het evident dat het niet het gemeentebestuur van de kleine Vlaamse gemeente Zaventem is die in haar eentje moet instaan voor ordehandhaving en brandweer. Hier in Sint-Gillis ligt dat anders, en dat krijg ik aan de mensen niet uitgelegd. Ik zou het geweldig vinden als zo’n hond als Area en zijn begeleiders hier elke dag zouden kunnen zijn.”

‘Symptoombestrijding’

Het door de politie begeleide gezelschap passeert de fietsenstalling aan de Fonsnylaan. Een behoorlijk aantal fietsen is ontdaan van wielen en zadelpinnen. De eigenaars lijken de fataliteit van de toestand te hebben ondergaan en laten het dan maar zo. “In de schroothandel leveren een paar kilo metaal al snel voldoende op voor een dagelijkse dosis drugs”, merkt een agent op.

“We moeten ophouden te zwartepieten”, zegt Jean Spinette. “We moeten de resultaten van deze actie aangrijpen om hier op de een of andere manier iets structureels van te maken, met de lokale, federale en andere politiediensten.”

De actie was een uitloper van een vergadering bij het Nationaal Crisiscentrum, vrijdagavond, na een noodkreet van NMBS-ceo Sophie Dutordoir en een oproep tot actie van premier Alexander De Croo (Open Vld).

Annelies Verlinden: “We kunnen niet elke dag zoveel politiemensen op de been brengen omdat ook andere regio’s aandacht nodig hebben, maar wat we wel kunnen doen is tonen dat we hier een prioriteit van maken. Dat we Brussel-Zuid veilig en leefbaar willen maken. Het Brussels gewest gaf eerder aan dat de situatie hen boven het hoofd was uitgestegen.”

Verlinden ging verschillende groepjes agenten de hand schudden en bedanken voor hun inzet. “U bent bedankt”, kreeg ze als antwoord van twee mensen van NMBS-beveiligingsbedrijf Securail, dat dagelijks actie is in het Zuidstation.

Wat minister Verlinden betreft, zal de plotse verhoogde aandacht voor het Zuidstation niet worden vertaald in hogere politiebudgetten. “We geven al extra hulp aan Brussel”, zegt ze. “55 miljoen euro per jaar om die hoofdstedelijke problematieken te kunnen aanpakken. Voor mij is de oplossing niet altijd: meer politiemensen. We moeten ook de kern van het probleem aanpakken, als het gaat om drugsverslaving, vluchtelingen en daklozen. Zo lang we dat niet doen, zal de politie aan symptoombestrijding moeten doen en staan we hier over vijf jaar nog.”