‘Een koud drankje doet het slijmvlies in mijn mond, keel en slokdarm zwellen’: lezers over hun ernstige allergieën

Rode bulten door koele wind

Ik heb sinds 2018 erg veel last van netelroos. Wanneer ik in contact kom met koude of frisse lucht wordt mijn huid rood en zwelt deze op. Bij een trektocht in een bergmeer springen of plonsen in een zwembad van 29 graden Celsius lukt me niet meer. Ook als ik ga lopen, moet ik medicatie nemen. Wanneer ik zweet en mijn huid koelt af door de wind, dan verschijnen de rode vlekken en bulten. In 2000 had ik er voor het eerst last van. Het lijkt alsof mijn huid en slijmvliezen steeds gevoeliger worden. De oorzaak ken ik niet. De allergie belemmert me niet alleen om bepaalde dingen te doen. Ook van een koud drankje of een ijsje zwelt het slijmvlies in mijn mond, keel en slokdarm op. In 2018 ben ik bijna in shock gegaan na een zwempartij in een zwemvijver. Sindsdien heb ik steeds twee adrenalinepennen op zak en neem ik antihistaminica.

Greet Van Dyck

Weekend aan zee

Het afgelopen jaar ben ik enkele keren met spoed opgenomen voor helse hoofdpijn en draaiingen. Testen wijzen uit dat ik chronische sinusitis heb door allergische reacties op pollen, huisstofmijt en gras. Mijn medicatie is verdubbeld en ik spoel mijn neus drie keer per dag. We brengen regelmatig een weekend aan zee door om frisse lucht te krijgen. Daar kan ik vrij ademen. De allergieën putten mijn lichaam uit. Vroeger was dit enkel seizoensgebonden, maar nu is dit het hele jaar door. Vermoedelijk door de klimaatverandering of de luchtvervuiling.

Hanne Vlaminck

Brusselse rand

Ons zoontje van zes heeft sinds zijn geboorte zowel voedsel- als luchtwegenallergieën. Hij lijdt ook aan astma. We moeten goed opletten wat we hem te eten geven. We wonen in de Brusselse rand wat eigenlijk niet goed voor hem is. In weekends en vakanties zoeken we zuivere lucht op aan zee of in de bergen.

Ismael Colen

Huid komt los

Onze tienerzoon lijdt aan een ernstige pinda-allergie en meerdere contactallergieën. Van die laatste krijgt hij ernstige eczeem. Hij heeft speciale tandpasta, want hij is allergisch aan een bestanddeel dat in veel cosmetica zit. Shampoo moet ook omzichtig gebruikt worden, anders komt de huid van zijn hoofd letterlijk los. Ook nieuwe kleding en textiel moet meerdere malen gewassen worden voor Thijs ze veilig kan dragen. Sinds enkele jaren is hij ook allergisch aan soja en andere peulvruchten. Doorheen de jaren is ook zijn eczeem erger geworden.

Leen Van den Eeden

Bewerkte producten

Als kind kon ik in de lente soms niet mee buiten spelen door een hevige allergie aan grassen, bomen, katten en huisstofmijt. Ik lag op de zetel met een vochtige handdoek op mijn gezicht. Ik heb alle conventionele antihistaminica geprobeerd. Toch bleef ik veel last hebben. Later had ik ook een puffer voor allergische astma. De laatste jaren heb ik amper tot geen last meer van mijn allergieën. Ik neem geen enkele vorm van medicatie meer. Het verschil zit in mijn dieet. Ik eet 90 procent ‘echte’ voeding en dus geen bewerkte producten. Denk aan verse groenten, echte granen, af en toe kip of vis, geen suiker of alcohol. Ik merk ook dat stress een trigger is voor mijn allergieën.

Dorien Dierckx

Ingrediëntenlijst

Onze twaalfjarige zoon heeft al sinds zijn geboorte last van verschillende voedselallergieën. Toen hij ongeveer een half jaar oud was, zijn we met hem naar het ziekenhuis getrokken. De lijst met allergenen bleek bijzonder lang: melk, ei, tarwe, aardappelen, alle noten en zaden, schaal- en schelpdieren, tomaat, appel, banaan, kiwi, enzovoort. Gelukkig hadden we een crèche die heel hard meewerkte. Maar toch ging het af en toe fout: een mes waar eerst kiwi mee gesneden was of de speltbroodjes van de bakker waar zaadjes in gesukkeld waren. We hebben onze zoon van jongs af aan aangeleerd om niets zomaar aan te nemen en bij twijfel altijd te vragen of het veilig is. Eens hij kon lezen, hebben we hem geleerd de ingrediëntenlijst te begrijpen. Maar die ene keer dat hij per ongeluk op vakantie pindachips at, was wel een hele enge ervaring. Toen lag de adrenalinepen klaar om te gebruiken. De gps naar het ziekenhuis was al ingesteld.

Lies van Nijnatten