Een korte ‘speciale operatie’ is voor Poetin nu een existentiële strijd voor het voortbestaan van Rusland tegen het Westen

Gedeeltelijke mobilisatie, annexaties van bezet gebied, dreigementen met kernwapens: met drastische maatregelen heeft de Russische president Vladimir Poetin de inzet van de oorlog in Oekraïne verhoogd. Het moet een einde maken aan de steeds grotere nederlagen van een uitgeput Russisch leger. Met de mobilisatie van reservisten erkent Poetin dat zijn leger compleet is vastgelopen in Oekraïne en dringend versterking nodig heeft. Ondertussen hoopt hij Oekraïne en diens westerse wapenleveranciers bang te maken om meer gebied te heroveren.

Poetin zei woensdag tijdens een toespraak dat hij de uitslag van referenda over aansluiting van bezette gebieden bij Rusland zal steunen. De referenda zijn voor komend weekend gepland in de provincies Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. De uitslag staat vast, aangezien het Kremlin de stemming uitvoert en zelf stelt dat vrijwel alle bewoners niet kunnen wachten op ‘hereniging’ met Rusland.

Russisch grondgebied na annexatie

De annexatie betekent dat Poetin de Oekraïense gebieden als Russisch grondgebied zal beschouwen. En Russisch grondgebied, zo zei Poetin woensdag, wordt beschermd met “alle middelen die tot onze beschikking staan”. Hij stelde dat Rusland over modernere kernwapens beschikt dan de NAVO-lidstaten en voegde eraan toe: “Dit is geen bluf.”

Wat een korte ‘speciale operatie’ had moeten worden, is in Poetins woorden nu een existentiële strijd voor het voortbestaan van Rusland tegen het Westen. ‘Het doel van het Westen is om ons land te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen.’ Nadat het Westen eerst de Sovjet-Unie heeft opgebroken, is het nu van plan om Rusland zelf te vernietigen, aldus Poetin.

Oorlog naar Russische huiskamer

Met een gedeeltelijke mobilisatie brengt hij de oorlog nu naar elke Russische huiskamer. Rusland telt naar eigen zeggen 25 miljoen reservisten met militaire ervaring, als gevolg van de geldende dienstplicht. Sergej Sjojgoe, de Russische minister van Defensie, zei woensdag op de staatstelevisie dat er ‘slechts’ 300.000 van hen worden opgeroepen, maar hij maakte niet duidelijk wie precies.

Russen maken zich zorgen dat zij of hun geliefden naar Oekraïne kunnen worden gestuurd. Mensenrechtenorganisatie Agora zegt woensdag te zijn platgebeld met vragen over de rechten van militairen. Onlinezoekmachines zagen een explosieve toename van het aantal zoekopdrachten naar: ‘Hoe verlaat ik Rusland’. Prijzen van vluchten naar het buitenland stegen naar duizenden euro’s.

Een billboard in Sint-Petersburg ter promotie van indiensttreding bij het Russische leger. ‘Rusland dienen is een echte baan,’ staat erop. Beeld AFP

In de afgelopen 7 maanden probeerde Poetin de invasie juist ver weg te houden van die Russische huiskamers. Hij sprak van ‘een speciale operatie’ en stuurde vrijwel alleen beroepsmilitairen naar Oekraïne. Het Kremlin deed veel moeite om grote steden te ontzien – de meeste omgekomen Russische militairen komen uit arme provincies. In Moskou waren er, op sluitingen van wat westerse winkels en de McDonald’s, geen tekenen van oorlog.

Defensieminister Sjojgoe probeerde Russen via de staatstelevisie gerust te stellen. Hij zei woensdag dat reservisten voor uitzending goede training krijgen en dat er nog maar 5.397 Russische militairen zijn omgekomen sinds het begin van ‘de operatie’. Het is de vraag of hij de Russische bevolking, die een diep wantrouwen koestert jegens de overheid, daarmee kalmeert. Oekraïense en westerse schattingen van het Russische dodental liggen vele malen hoger: de VS schatten in juli het Russische dodental op 15.000.