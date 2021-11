Eén klik toont of een Brusselaar gevaccineerd is: MR en PVDA eisen uitleg van minister Maron

Werkgevers, verzekeraars of banken kunnen met een rijksregisternummer en een postcode in een handomdraai zien of een Brusselaar gevaccineerd is, melden de kranten. Wie de gegevens ingeeft op het Brusselse vaccinatieplatform Bruvax ziet na één klik of een afspraak kan worden gemaakt. Als dat kan, betekent dat dat die persoon nog niet gevaccineerd werd.

‘Niet eerste probleem’

Deze fout in het systeem is niet het eerste probleem waarmee het Brusselse vaccinatieplatform Bruvax wordt geconfronteerd, merkt de MR op. In mei van dit jaar werd ook al registratiefraude mogelijk gemaakt, waardoor niet-Brusselaars zich in de centra van het Brusselse gewest konden laten vaccineren.

Voor de Franstalige liberalen komt deze flater bovenop de lange reeks tekortkomingen en fouten van de Brusselse overheid bij het beheer van de Covid-crisis. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bewijst Maron dat hij de privacy van de Brusselaars en het recht op medisch beroepsgeheim niet heeft kunnen beschermen. “Dit gebrek aan preventie is onaanvaardbaar in een moderne democratie die met individuele rechten inzit”, klinkt het.

‘Zeer ernstige fout’

Ook PVDA-parlementslid Jan Busselen is scherp voor minister Maron en de Brusselse aanpak. “Vandaag vernemen we zelfs dat Bruvax mogelijk op de hoogte was van de tekortkoming en dat de GGC heeft geprobeerd het probleem op te lossen zonder de gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte te brengen. Dit is een zeer ernstige fout. We moeten duidelijkheid krijgen over wat er juist gebeurd is en wie er verantwoordelijk is. De regering mag het probleem van de bescherming van persoonsgegevens zeker niet al te licht opvatten.”

PVDA-parlementslid Jan Busselen. Beeld BELGA

Bruvax kwam in de plaats van het federale Doclr-platform, dat last had van bugs en veiligheidsproblemen. “Maron prees Bruvax omdat het gemakkelijker zou worden om een afspraak te maken om zich te laten vaccineren”, herinnert Busselen zich. “Spijtig genoeg is dit het zoveelste voorbeeld van fouten die blijven terugkomen in de vaccinatiecampagne in Brussel. De beveiliging van onze persoonsgegevens is belangrijk als je het vertrouwen van je burgers niet wil kwijtspelen.”

Maron onderstreept in een reactie het belang van respect voor de privacywetten. “Ze zijn een van de pijlers van onze democratie en moeten uiteraard gerespecteerd worden door openbare instellingen”, stelde hij. “Daartegenover staat dat Bruvax zo snel en eenvoudig mogelijk wil zijn voor de gebruikers.”

Daarom vereist het systeem geen voorafgaande registratie of gebruik van een identiteitskaart of ander ingewikkeld identificatiesysteem. Dat zou immers voor een deel van het publiek een rem kunnen betekenen. De verificaties worden in het vaccinatiecentrum gedaan.

De GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, nvdr) heeft hierover een klacht ontvangen. Ze onderzoekt momenteel de situatie vanuit juridisch oogpunt en zal het systeem aanpassen indien nodig”, zei Maron.

Maron voegde ten slotte toe dat hij ter beschikking blijft van het parlement om te antwoorden op vragen. Oppositiepartijen MR, PVDA en cdH gaven dinsdag al aan dat ze snel een verklaring van de regering wensen.