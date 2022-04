Een kleine tachtig jaar geleden werden Cent Wafers al eens het slachtoffer van oorlogsgeweld

Al sinds 24 februari is de fabriek van Mondelez International in Trostjanets, in het noordoosten van Oekraïne, gesloten. De fabriek raakte zwaar beschadigd tijdens bombardementen in de eerste dagen van de oorlog. Mondelez besliste daarop alle andere koekjesfabrieken in Oekraïne uit veiligheidsoverwegingen te sluiten.

Dat heeft gevolgen voor de productie van de Cent Wafers, de beroemde koekjes van het voormalige Biscuits Parein in Antwerpen. Een jaar geleden verhuisde Mondelez de productie van die koekjes van Herentals naar Oekraïne. Maar het gevolg is nu dat er geen wafeltjes meer gebakken worden. “We gaan op dit ogenblik binnen ons Europees fabrieksnetwerk na hoe de productie van Cent Wafers weer kan worden opgestart”, meldt Annick Verdegem van Mondelez. Omdat dat niet zo simpel is, waarschuwt het voedingsbedrijf dat er mogelijk tijdelijk geen Cent Wafers in de winkels zijn.

Vliegende bom

Het is niet de eerste keer dat oorlog en bommen de Cent Wafers treffen, zegt Dimitri Parein (57). Hij is de achterachterkleinzoon van Edouard Parein, die in 1890 in Antwerpen Biscuits Parein stichtte. “Op 2 november 1944 sloeg de eerste ‘vliegende bom’ V1 in de Ieperstraat in Antwerpen in. Ze raakte één zijde van de fabriek en veroorzaakte daar aanzienlijke schade. De opruimploegen waren nog niet klaar met hun werk toen een tweede bom, deze keer een V2, op de fabriek viel en die zo goed als volledig vernietigde. Drie personeelsleden en ook Fernand Peetermans, een neef van directeur Paul Parein, kwamen hierbij om”, vertelt hij.

“Het voltallige personeel was ervan overtuigd dat de koekjesfabriek nooit meer uit het puin zou herrijzen. Maar mijn grootvader bleef niet bij de pakken zitten en liet een nieuwe fabriek bouwen, in Beveren. Daar maakten ze na de oorlog opnieuw hun klassiekers: de Bastogne-koekjes en de Cent Wafers.”

Een oude poster, met op de voorgrond: een Cent Wafertje Beeld RV

Biscuits Parein bracht de Cent Wafer voor het eerst op de markt in 1923. Met succes. “In oude catalogi van de fabriek zie je dat ze een honderdtal soorten koekjes maakten. Na verloop van tijd verdwenen de varianten die niet goed verkochten of te duur waren om te maken. De Cent Wafer is altijd een van de populairste wafeltjes geweest, maar dé successen van Parein Biscuits waren toch het Tuc-koekje en de Cha-cha.” Na een reeks fusies, eerst met De Beukelaer in 1965 en later met het Franse LU, verdwijnt de merknaam Parein. Maar de Cent Wafers blijven bestaan, net als de Bastogne-koekjes.

Voorlopig is alleen de Cent Wafer bedreigd. Mondelez verwacht geen problemen met andere producten. “Sommige Tuc-varianten worden ook in Oekraïne geproduceerd”, laat Verdegem weten via e-mail. Maar andere fabrieken hebben die productie intussen al tijdelijk opgevangen.