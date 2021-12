Een kijk in het crypto-universum van jonge beleggers: ‘Crypto is vandaag wat vastgoed veertig jaar geleden was’

2021 was het jaar van de cryptocurrencies: digitale valuta die steeds meer jonge mensen naar de beurs lokken, ook bij ons. ‘Crypto is vandaag wat vastgoed veertig jaar geleden was.’

De nieuwe generatie beleggers zit - wat had u gedacht - online. Volgens een recente CNBC Millionaire Survey heeft meer dan een derde van de millennial millionairs minstens de helft van hun vermogen in crypto zitten. Maar ook steeds meer gewone jonge mensen die hun financiën in eigen handen nemen, zetten in op cryptovaluta en de technologie erachter. Digitale munten op blockchains, zoals bitcoin en ethereum, zijn voor deze digital natives een evidentie om hun portfolio mee aan te vullen.

Pieter Van der Auwera (27)

“Eigenlijk ben ik per toeval op bitcoin gestoten, via een bestand dat ik als jong gastje van 16 tegenkwam in een gedownloade serie. Toen bestond er nog niet veel informatie over, maar ik slaagde erin om via enkele wallets twee munten te creëren. Helaas heb ik geen idee meer waar die bitcoins zich bevinden. Had ik toen in crypto geloofd zoals ik dat vandaag doe en onthouden waar ik die had opgeslagen, dan was ik vandaag in termen van vermogen drie keer zoveel waard geweest.

“Natuurlijk zou ik graag leven volgens FIRE (Financially Independent Retire Early, waarbij het de bedoeling is om op jonge leeftijd te kunnen rentenieren, KS). In mijn internetbubbel zie ik ook veel mensen die astronomische bedragen binnenhalen dankzij hun beleggingen. Maar ik besef ook dat niet alles is wat het lijkt. Ik ken de gevaren ondertussen, want ik ben zelf ook al eens opgelicht. Ik had lang getwijfeld, maar uiteindelijk ben ik er toch 440 euro aan verloren. Ondertussen ben ik er serieuzer mee bezig en doe ik veel research. Ik heb zelfs enkele verlofdagen voor mezelf gepland in 2022 om me even echt te verdiepen in crypto, NFT’s en het bouwen van een sterke wallet om effectief eens winsten te boeken.

Pieter Vander Auwera. Beeld Aurélie Geurts

“Ik voelde altijd al dat crypto veel potentieel had, maar ik ben er destijds onvoorzichtig mee geweest. Nu wil ik terugverdienen wat ik ooit had kunnen hebben. Maar ik wil vooral geen spijt hebben dat ik niet geprobeerd heb de opportuniteit te pakken op het moment in de tijd waar het absoluut booming was. Nu dus. Ik ben ervan overtuigd dat crypto vandaag is wat vastgoed veertig jaar geleden was.”

Marie Perin (26)

Marie Perin Beeld Aurélie Geurts

“Ik ben met crypto begonnen met het idee dat ik er meteen ontzettend goed in zou zijn, heel snel veel geld zou verdienen om dan out te cashen en te stoppen. Al snel bleek dat dat niet het geval is: in het begin moet je er best wel wat tijd in steken om het principe te snappen en alle afkortingen en termen te kennen. Vandaag voel ik me er zelfzekerder in, maar ik ben niet bezig met het kopen en verkopen op korte termijn - ik hou eraan vast en ik zie wel wat het doet.

“Mijn interesse voor beleggen is pas in de eerste lockdown ontstaan - wellicht omdat ik toen ook tijd had om me erin te verdiepen. Ik ben zoals iedereen gestart met losse aandelen, vervolgens overgeschakeld op ETF (mandjes aandelen, KS) en dat portfolio vul ik nu dus aan met cryptovaluta, mee op aanraden van een online vriendengroep waarin we dit soort zaken bespreken. In mijn dagelijkse omgeving is niemand echt geïnteresseerd in crypto. Ze kennen het niet echt of ze willen het niet kennen. Het heeft niet bepaald een goede reputatie en door de schommelingen van de munten wordt er in de kranten ook heel wisselvallig over bericht, waardoor het hele gebeuren nogal louche lijkt.

“Ik zal nooit beleggen met geld dat ik op korte termijn weer nodig heb. Met mijn vriendin heb ik het soms wel oppervlakkig over mijn portfolio - wat er gestegen en wat er gedaald is - maar het is niet dat wij daar thuis urenlange gesprekken over voeren. Het beheerst mijn leven niet, al kan ik het niet laten om elke dag eens te checken.”

Pieter Debaere (23)

Pieter Debaere Beeld Aurélie Geurts

“Het is altijd al zo geweest dat oudere mensen veiliger en conservatiever investeren, dus ik vind het ook logisch dat crypto veel jonge mensen aantrekt. Jonge mensen zonder ervaring, merk ik helaas wel. Ik denk dat het leeuwendeel dat in crypto investeert eigenlijk weinig tot niets begrijpt van de achterliggende technologie. Ze laten zich leiden door de succesverhalen van influencers. Zelf ben ik ook getriggerd geweest door de Instagramstories van traders die toonden dat je er snel geld mee kon verdienen. Ik ben onderzoek beginnen doen naar de achterliggende mechanismen en werd helemaal verliefd op blockchaintechnologie. Uiteindelijk heb ik er zelfs mijn bachelorproef over geschreven.

“De reacties uit mijn omgeving zijn gemengd. Sommigen tonen veel interesse, terwijl anderen sceptisch zijn en zeggen dat ik in lucht investeer. Nochtans heeft crypto mij over de afgelopen vier jaar wel al een mooi bedrag opgeleverd.

“Je moet het een beetje bekijken als de dotcombubbel van 2000. Blockchain is een waanzinnige technologie en sowieso een blijvertje, maar momenteel zijn sommige prijzen van blockchaingerelateerde assets gigantisch overgewaardeerd - denk bijvoorbeeld aan NFT’s van miljoenen euro’s. Omdat crypto een van de meest volatiele en risicovolle assets op de markt is, is het belangrijk om achterdochtig te blijven. Ik ken horrorverhalen van mensen die duizenden euro’s zijn verloren in een nacht omdat ze zich hebben laten misleiden of alles hebben ingezet op één project. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook wel zo.”