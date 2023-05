Een Keniaanse sekteleider droeg zijn volgelingen op zichzelf uit te hongeren. Hoe kan het dat niemand ingreep?

Honderden mensen gingen in een afgelegen wildernis in het zuidoosten van Kenia wonen, aangetrokken door de boodschap van dominee Paul Mackenzie. Familieleden en ex-leden van de sekte probeerden tussenbeide te komen, maar sommigen wilden niet gered worden.

Een gelovige die zijn gezin had ondergebracht bij een christelijke sekte in een afgelegen wildernis in het zuidoosten van Kenia stuurde vorige week een radeloos sms’je naar zijn jongere zus. Hij smeekte haar om hem te helpen te ontsnappen, ondertussen echter nog steeds onder de invloed van de prediker verkerend die hem daarheen had gelokt en redding middels uithongering beloofde.

“Antwoord me snel, want ik heb niet veel tijd. Zuster, de eindtijd is aangebroken en mensen worden gekruisigd”, schreef Solomon Muendo, een voormalige straatventer. “Bekeer je zodat je niet achterblijft, amen.”

Muendo (35) woonde sinds 2021 in het Shakahola Forest. Net als honderden andere gelovigen verliet hij zijn woonst en verhuisde daarheen met zijn vrouw en twee jonge kinderen.

Ze volgden de oproep van Paul Nthenge Mackenzie, een voormalige taxichauffeur die televisie-evangelist werd en verklaarde dat de wereld op het punt stond te vergaan. Hij prijsde Shakahola aan zijn volgelingen aan als een evangelisch-christelijk toevluchtsoord waar ze veilig zouden zijn voor de nakende apocalyps.

Maar in plaats van een toevluchtsoord is het 800 hectare grote terrein, een zonovergoten woestenij van struikgewas en spichtige bomen, nu een gruwelijke plek. Het terrein is bezaaid met ondiepe graven van gelovigen die zichzelf hebben uitgehongerd. Of, zoals Mackenzie het uitdrukt, zichzelf hebben gekruisigd om Jezus te kunnen ontmoeten.

De afgelopen week zijn ruim 200 lichamen opgegraven en overgebracht naar een mortuarium in de kustplaats Malindi, ongeveer 160 kilometer ten oosten van Shakahola, voor identificatie en autopsie. De hoofdpathologen van de regering meldden dat, hoewel velen de hongerdood gestorven zijn, sommige lichamen tekenen vertoonden van dood door verstikking, wurging of afknelling. Bij sommigen waren organen verwijderd, aldus een verklaring van de politie.

Honderden mensen worden nog vermist, mogelijk begraven in voorlopig nog onontdekte graven. Anderen, zoals Muendo, zwerven zonder voedsel rond op het terrein. Zijn vrouw en kinderen worden vermist, zegt zijn zus.

Elizabeth Syombua. Haar broer hongert zich uit in Shakahola Forest, het domein van televisie-evangelist Paul Nthenge Mackenzie in de Keniaanse wildernis. Beeld SARAH WAISWA / NYT

De gruwelijke schaal van wat de Keniaanse nieuwsmedia het ‘Shakahola-bloedbad’ noemen, maakt het voor de regering moeilijk om uit te leggen hoe, in een land dat zichzelf tot de meest moderne en stabiele naties van Afrika rekent, de macabere gebeurtenissen de wetshandhavers zo lang konden ontgaan. De gebeurtenissen vonden plaats in een uitgestrekt gebied gelegen tussen twee populaire toeristische bestemmingen, Tsavo National Park en de kust van de Indische Oceaan.

Dat zoveel mensen het meest elementaire menselijke instinct om te overleven negeerden en in plaats daarvan verkozen te sterven door te vasten, roept complexe vragen op over de grenzen van de godsdienstvrijheid. De vrijheid van religie is vastgelegd in de Keniaanse grondwet.

Het evangelische christendom - en freelance predikers - neemt de laatste tijd in heel Afrika een hoge vlucht. De opmars maakt deel uit van een religieuze boom op het continent die in schril contrast staat met de snelle secularisatie van voormalige koloniale machten zoals Groot-Brittannië, dat Kenia tot 1963 bestuurde. Ongeveer de helft van de Kenianen is evangelisch.

In tegenstelling tot rooms-katholieke of anglicaanse kerken, die worden bestuurd door hiërarchieën en regels, worden veel evangelische kerken geleid door onafhankelijke predikers op wie niemand toezicht houdt. De president van Kenia, William Ruto, zelf een vrome gelovige wiens vrouw evangelisch predikant is, is terughoudend geweest om beperkingen op te leggen aan religieuze activiteiten. Vorige week vroeg hij een groep kerkleiders en juristen wel om manieren voor te stellen om de chaotische situatie op religieus gebied in Kenia te reguleren.

Voor Victor Kaudo, een rechtenactivist in Malindi die Shakahola in maart bezocht, gaat de vrijheid die predikers als Mackenzie genieten te ver. Getipt door overlopers van de sekte, trof Kaudo uitgemergelde gelovigen aan die, hoewel ze in levensgevaar verkeerden, hem vervloekten als “een vijand van Jezus” toen hij hen probeerde te helpen.

Een uitgehongerde vrouw, wier hoofd op bevel van de sekteleider was kaalgeschoren, lag boos op de grond toen Kaudo haar benaderde en voedsel aanbood, zo blijkt uit een video die hij heeft opgenomen. “Ik wilde dat deze uitgehongerde mensen overleefden, maar zij wilden sterven en Jezus ontmoeten”, herinnert Kaudo zich. “Wat doen we? Gaat vrijheid van godsdienst boven het recht op leven?”

Mackenzie vertelde aan rechercheurs dat hij zijn volgelingen nooit heeft bevolen om niet te eten en dat hij alleen preekte over de kwellingen van het einde der tijden die zijn voorspeld in het boek Openbaring, het laatste hoofdstuk van Het Nieuwe Testament. Hij werd in april gearresteerd, vrijgelaten en vervolgens snel opnieuw gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar hem wegens beschuldigingen van moord, terrorisme en andere misdrijven. Zijn advocaat weigert commentaar te geven.

Deze maand verscheen Mackenzie (50), gekleed in een roze jasje, kort voor de rechtbank in Mombasa. Hij zwaaide onbeschaamd vanachter metalen tralies om de aandacht van de magistraat te trekken. De magistraat negeerde hem en verlengde zijn hechtenis.

‘Een normale kerk’

Mackenzies traject van berooide taxichauffeur tot sekteleider met een eigen televisiekanaal begon in 2002 op een stenen binnenplaats tegenover een katholieke basisschool in Malindi. Het pand behoorde toe aan Ruth Kahindi, die Mackenzie had ontmoet in een nabijgelegen baptistenkerk en hem uitnodigde bij haar thuis te preken. Samen vormden ze hun eigen kerk, Good News International, met Kahindi’s huis als basis.

“In het begin was het een normale kerk”, vertelt Kahindi’s dochter Naomi. Mackenzie herinnert ze zich als een krachtige spreker die aanvankelijk vasthield aan de evangelische boodschap van redding door geloof in Christus alleen en de Bijbel als de ultieme geestelijke autoriteit.

Na jaren van nauwe samenwerking scheidden de paden van de twee omstreeks 2008, aldus de dochter, nadat Mackenzie steeds apocalyptischer was gaan prediken. Er waren ook ruzies over geld, zegt Kahindi’s dochter, die eraan toevoegt dat Mackenzie ervan werd verdacht tienden in eigen zak te steken. Als reactie daarop, aldus de dochter, “begon hij mijn moeder te beschuldigen van hekserij”.

Paul Mackenzie in de rechtszaal. Beeld REUTERS

Omdat hij Ruth Kahindi’s huis niet meer mocht gebruiken om te prediken, bouwde Mackenzie, die inmiddels geen pauper meer was, een grote betonnen gebedshal op een stuk land dat hij had gekocht in Furunzi, aan de rand van Malindi. Die hal verklaarde hij tot de nieuwe thuisbasis van de Good News International Church. Zijn waarschuwingen voor de komende Slag om Armageddon begonnen zich ondertussen te verspreiden.

Hoewel hij erg vervreemd was van Kahindi, nam hij Mary, een van haar dochters, met zich mee. Ze was getrouwd met een van Mackenzies meest fervente volgelingen, Smart Mwakalama, een voormalige hotelpoetser.

Mwakalama is ondertussen ook gearresteerd. Zijn vrouw en hun zes kinderen zijn allemaal verdwenen en men vreest dat zij zich onder de in Shakahola begraven doden bevinden. Mackenzie “is een demon” die “te veel levens heeft geruïneerd”, aldus Mary’s zus Naomi.

Een van de mensen wier leven door Mackenzie is verwoest, is Priscilla Riziki, een arme dorpsbewoonster die haar oudste dochter, Lorine, tien jaar geleden liet kennismaken met Mackenzies prediking. Gekweld door schuldgevoelens en verdriet bezoekt ze elke dag het mortuarium van Malindi, op zoek naar haar dochter en drie kleinkinderen, die allemaal in 2021 naar Mackenzies retraite zijn verhuisd. “Mijn enige hoop is mijn dochter te zien, of ze nu nog leeft of al dood is”, zegt Riziki.

Een menigte van boze bewoners, onder wie ontroostbare familieleden van vermiste sekteleden, heeft vorige week Mackenzies voormalige kerk geplunderd, de roze voorpoort afgebroken en de omringende muur vernield. “De mensen zijn erg boos en geven Mackenzie de schuld, maar ik geef de regering de schuld”, zegt Damaris Muteti, lid van een rivaliserende evangelische kerk en rondreizend predikant. “Mackenzie is een goede man, maar hij is het instrument van de duivel geworden”, zegt ze. “Er is iets misgegaan.”

‘Boze geest’

Een pindaverkoper genaamd Titus Katana, die in 2015 lid werd van de Good News-kerk en opklom tot plaatsvervangend voorganger, zegt dat hij aanvankelijk grote bewondering had voor Mackenzie en zijn prediking. “Hij veranderde door zijn valse profetieën” over het einde van de wereld, zegt Katana. “Zijn voornaamste interesse werd geld verdienen, niet prediken voor de wereld.”

Tegen 2017, zo herinnert hij zich, was Mackenzie begonnen de gelovigen te vertellen dat ze geen artsen moesten bezoeken of hun kinderen naar school mochten sturen. Hij richtte zijn eigen niet-geregistreerde, betalende school op in zijn kerk. Hij beweerde ook goddelijke genezende krachten te bezitten en vroeg geld aan wie er gebruik van wilde maken.

“Hij vertelde me dat hij een openbaring van God had gekregen” dat onderwijs en geneeskunde zondig waren, zo vertelt Katana. “Al het slechte begon hiermee.”

De Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki praat met forensische experts en rechercheurs van het Directoraat voor Crimineel Onderzoek terwijl zij zich voorbereiden om de lichamen van vermoedelijke aanhangers van Mackenzie op te graven. Beeld REUTERS

Mackenzie had tegen die tijd zijn bereik uitgebreid tot ver buiten de Keniaanse grenzen dankzij de oprichting van Times TV, een gospelkanaal dat zijn steeds vuriger wordende preken via het internet in heel Afrika uitzond. Onder de vermisten in Shakahola zijn een Nigeriaanse burger en een Keniaanse stewardess.

Elizabeth Syombua, de zus van de man die op dit ogenblik verhongert in de wildernis, zegt dat zij en haar broer in de ban waren van Mackenzies tv-uitzendingen. “Je raakt verslaafd aan wat hij zegt”, vertelt ze. Ze herinnert zich hoe ze zich van haar werk in een naaifabriek in Mombasa naar huis haastte om hem samen met haar broer op tv te kunnen zien. “Hij is als een boze geest, hij bezit een vreemde kracht die hem in staat stelt mensen in de val te lokken.”

Mackenzies groeiende populariteit trok echter ook de aandacht van de autoriteiten. In oktober 2017 werd hij gearresteerd voor vier aanklachten, waaronder radicalisering en het bevorderen van extremistische overtuigingen. Voorheen werden in Kenia voor dit soort aanklachten voornamelijk moslims gearresteerd die verantwoordelijk waren voor terroristische aanslagen. Mackenzie pleitte onschuldig en werd vrijgesproken.

Hij werd in 2019 opnieuw aangehouden en op borgtocht vrijgelaten. Daarop dreef hij zijn confrontatie met de regering verder op de spits en begon de invoering van nationale identificatienummers voor burgers te hekelen. Hij noemde de nummers “het merkteken van de duivel”, het zoveelste signaal van de naderende apocalyps.

Bedreigd met verdere vervolging, verbijsterde Mackenzie zijn volgelingen in 2019 door aan te kondigen dat hij de kerk zou sluiten, zijn bezittingen zou verkopen en zich zou terugtrekken in Shakahola Forest. Hij nodigde zijn volgelingen uit om zich bij hem aan te sluiten en kleine percelen te kopen op wat volgens hem een nieuw Heilig Land zou worden.

‘Doorgaan tot het einde’

Katana, zijn vroegere plaatsvervangend predikant, zegt dat hij 0,4 hectare had gekocht voor 3.000 Keniaanse shilling, toen minder dan 30 euro waard. Een koopje, maar nog steeds mooi meegenomen voor Mackenzie, aangezien hij het land dat hij verkocht niet legaal bezat.

De komst van de coronapandemie in Kenia in 2020 vergrootte de aantrekkingskracht van Mackenzies landaanbod en bevestigde voor velen zijn oude boodschap dat de wereld ten einde liep. Steeds meer geobsedeerd door de nakende apocalyps, gaf Mackenzie volgens Katana in januari “nieuwe instructies” aan de honderden mensen die naar Shakahola waren verhuisd. De televangelist verdeelde zijn gebied in districten met bijbelse namen als Jericho en Jeruzalem. Mackenzie, die zichzelf opwerpt als een Christus-achtige figuur, woonde in een sectie die hij Galilea noemde - naar het gebied in Palestina waar Jezus het grootste deel van zijn leven doorbracht.

Volgens Katana bevatten de instructies een methodisch plan voor massale zelfmoord door uithongering. De eersten die omkwamen waren kinderen, die “in de zon moesten vasten zodat ze sneller zouden sterven”, aldus Katana. In maart en april waren de vrouwen aan de beurt, gevolgd door de mannen.

De gebedshal van de Good News International Church in Malindi. Beeld SARAH WAISWA / NYT

Volgens Katana zei Mackenzie dat hij in leven zou blijven om zijn volgelingen te helpen “Jezus te ontmoeten” door verhongering. Zodra dit werk gedaan was, zou hij uiteindelijk ook zichzelf verhongeren alvorens het einde van de wereld begon. In een online-videopost in maart zei Mackenzie dat hij “de stem van Christus had gehoord die me vertelde dat ‘het werk dat ik je negen jaar lang heb gegeven om eindtijdboodschappen te prediken ten einde is’.”

Katana zegt dat hij tegen die tijd met Mackenzie had gebroken en niet in Shakahola was toen het zelfmoordprogramma begon. Hij hoorde er naar eigen zeggen over van gelovigen. Hij ging naar de politie om te melden dat er kinderen aan het sterven waren in het bos. “Ze deden niets, tot het uiteindelijk te laat was”, zegt hij.

In april belde Muendo, de voormalige marskramer die in 2021 met zijn gezin naar Shakahola verhuisde, zijn zus in Mombasa. Hij vertelde haar dat “we een vastenactie beginnen zodat we Christus kunnen gaan zien op Golgotha”, een verwijzing naar de plaats van Jezus’ kruisiging in de Bijbel.

“Ik zei hem: ‘Ik bid voor je, maar we hebben je nodig, dus kruisig jezelf niet’”, zegt de zus, Syombua. Muendo vroeg haar te begrijpen dat hij geen andere keuze had dan “door te gaan tot het einde”. Syombua: “Hij was blij, omdat hij dacht dat hij spoedig zou sterven voor Jezus.” Over Mackenzie heeft ze maar één ding te zeggen: “Hij is een moordenaar.”