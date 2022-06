Eén jaar na de hongerstaking: ‘Ons vertrouwen in de overheid werd tenietgedaan’

Een jaar geleden begonnen zo’n 400 mensen zonder papieren aan een hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en in de universiteitsgebouwen van de VUB/ULB. De Morgen keert met ex-hongerstaker Ahmed (53) terug naar de plaats waar hij zestig dagen verbleef.

Woensdagmiddag, aan de Brusselse Begijnhofkerk. Amper een jaar geleden was er op deze plek veel bedrijvigheid. Het krioelde er van de mensen, kijklustigen, media en vrijwilligers. Allen volgden ze met argusogen de situatie van de hongerstakers op.

Vandaag is het kerkplein zo goed als leeg. Ahmed, ex hongerstaker, kijkt om zich heen. “Het is bizar dat het hier nu zo stil en leeg is”, zegt hij. De man, die net zoals de honderden anderen zestig dagen lang zijn lichaam uithongerde, wijst naar de rechterflank van de kerk. “Nu herinner ik me plots weer de ziekenwagens die af en aan reden om de hongerstakers in kritieke toestand op te halen. De dood was hen nabij, enkel omdat ze hun rechten opeisten”, zegt hij stil.

De gevolgen van de staking ondervindt de man nog volop. In lichaam én geest. Ahmed: “Het was zeer moeilijk om zestig dagen lang geen voedsel in te nemen en weinig te drinken.” Volgens Ahmed was de hongerstaking “geen zelfkwelling” maar een middel om “de strijd” aan te gaan.

“Persoonlijk heb ik er een buikwandbreuk aan overgehouden, met als gevolg een uitstulping van het buikvlies. Ik zou me dringend moeten laten opereren, maar ik heb er geen middelen voor”, zegt Ahmed, terwijl hij zijn buik toont. “Mijn ingewanden puilen door de huid heen. Hier kijk maar, het is mijn dikke darm, het doet pijn.”

Trauma

Niet alleen lichamelijk, ook psychologisch heeft de hongerstaking sporen nagelaten. Ahmed: “Het heeft een trauma veroorzaakt. We kunnen soms geen beslissingen nemen, want we worden geconfronteerd met cognitieve stoornissen.”

En dan is er nog dat andere pijnlijke litteken. “Ons vertrouwen in de overheid? Dat is tenietgedaan.” Volgens Ahmed is de groep “diep geschokt” door wat er na de hongerstaking gebeurde. “We hadden een mondeling akkoord met enkele beleidsmensen. Maar er was enkel ontkenning achteraf. Dat is compleet onethisch. We gaven toe, want we waren tenslotte zeer kwetsbare personen door de uitputting.”

Als we de kerk binnenstappen, rollen er tranen over zijn wangen. “Die geur... vergeet ik nooit meer.” In de kerk wordt er tegenwoordig kunst tentoongesteld. Het is bizar te beseffen dat hier vorig jaar honderden mensen verbleven. Ahmed, die langzaam door de kerk wandelt, wijst enkele plaatsen aan. “Daar lagen de vrouwen.” En: “Daar verbleef die, en die...” Hij zucht.

“Weet u, we waren moslims en toch hebben we samengeleefd in een christelijke kerk. In een monotheïstisch gebedshuis.” Ahmed noemt daarbij regelmatig de naam van de priester, die de hongerstakers hulp bood. Père Daniël. Ahmed: “We zijn de kerkfabriek eeuwig dankbaar voor wat ze voor ons hebben gedaan. De priester is niet gewoon een geestelijke, hij is een grote humanist, die nooit aarzelde om kwetsbare personen te ondersteunen.”

Kruisweg

Père Daniël - Daniël Alliët - zit toevallig ook in de kerk. Het is een mooi beeld: Ahmed, samen met de priester, die elkaar de hand schudden. Alliët zelf kijkt met gemengde gevoelens terug op de hongerstaking. “Ik zie het als een soort van kruisweg. Mensen die worden uitgebuit, mensen die in de schaduw leven, dat is het lijden van vandaag”, zegt hij.

De priester is niet meteen voorstander van een hongerstaking, omdat hij dat gevaarlijk vindt. “Ik ben er niet voor, maar ik bén er. Hoe komt het dat mensen dit doen? Daarom moeten we luisteren naar die mensen, om te begrijpen waarom ze zo ver wilden gaan.”

Als we naar buiten wandelen, neemt Ahmed afscheid. “Als ik zie hoe alles verliep, kan ik enkel vaststellen dat de Belgische migratiepolitiek een racistisch, discriminerend en onmenselijk beleid is.”

Alle beslissingen in de dossiers van de hongerstakers zijn genomen, laat het kabinet van bevoegd staatssecretaris Mahdi (CD&V) weten. Van de 516 personen die een regularisatieaanvraag deden, kregen er maar 90 een positieve beslissing. Dat is amper 1 op de 6.