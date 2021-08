Een jaar lang doen alsof je op Mars leeft? NASA zoekt vrijwilligers voor ‘Mars op Aarde’

De vier vrijwilligers mogen voor hun missie een jaar doorbrengen in het Johnson Space Center in Houston, Texas. In het centrum is een 1.700 vierkante meter grote ‘Marsplaneet’ gebouwd. Er zijn geen ramen, en de kandidaten krijgen alleen maar kant-en-klaar ruimtevoedsel.

De ruimteverkenners zullen meewerken aan een gesimuleerde verkenningsmissie. Ze moeten onder meer ruimtewandelingen maken met behulp van beperkte communicatiemiddelen. Om het zo echt mogelijk te laten lijken, zullen ze dus ook te maken krijgen met technische problemen.

“We willen te weten komen hoe mensen presteren in die uitzonderlijke omstandigheden. Daarom maken we alles zo realistisch mogelijk”, zegt hoofdwetenschapster Grace Douglas.

Voorwaarden

De perfecte kandidaat moet in het bezit zijn van een masterdiploma in wetenschap, techniek of wiskunde, of pilootervaring hebben. De M/V/X moet verder tussen de 30 en 55 jaar oud zijn, in goede lichamelijke gezondheid verkeren, geen voedingsproblemen hebben en niet vatbaar zijn voor wagenziekte.

Tot slot moet de ‘astronaut’ op Aarde het Amerikaans staatsburgerschap hebben of permanent in het land verblijven. De eerste ‘missie’ naar Mars staat gepland voor het najaar van 2022.