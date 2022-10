Een jaar Komaf Koffie, waar Gentse nieuwkomers tegelijk integreren en barista worden

Middag op Campus Coupure van de UGent. Studenten slenteren druk pratend in groepjes voorbij. Wanneer hun oog valt op de felgekleurde koffiekar van Komaf Koffie, is het eigenlijk al beslist: wat komt meer van pas voor een nieuwe lessenblok organische chemie of biokatalyse dan een bakje troost?

De vlotheid waarmee Georges Kolo (35) aan de lopende band latte macchiato’s en cappuccino’s serveert, doet niet vermoeden dat hij tot vorig jaar nooit als barista gewerkt had. “Inmiddels heb ik een hele nieuwe appreciatie gekregen voor koffie”, glundert hij. Zijn specialiteit? “Ik geniet er het meest van als een Italian coffee goed lukt, in perfecte lagen. Maar goed, dat kan ik hier natuurlijk niet aan studenten serveren.” (lacht)

Al een jaar lang geeft Komaf Koffie Gentenaars met een vlucht- of migratieverleden een opleiding tot barista, waarna ze met een mobiele koffiebar met fairtradekoffie de stad in trekken. Inmiddels hebben al 36 Gentenaars het project doorlopen en reisde de koffiekar door Gent-centrum en bezocht ze de Gentse Feesten, Gent Smaakt en het Walhalla Festival. In november krijgt een nieuwe lichting van vijftien nieuwkomers de kans om zich in te werken in het wijde gamma aan koffiesmaken.

Nu koffie, straks een doctoraat

“Ik volg al een hele tijd Nederlandse les, maar door enkele uren met de koffiekar op straat te staan oefen ik veel meer”, zegt de Palestijnse Fulla Sharah (38). In Palestina werkte ze op het ministerie van Volksgezondheid en gaf ze les milieuwetenschappen. Via Komaf Koffie leert ze de taal en de Belgische cultuur, met het plan om straks een doctoraat aan UGent te beginnen.

Voor mensen als haar heeft Oxfam-medewerker Michiel Bleus het project Komaf Koffie opgericht. “Veel nieuwkomers raken door de taalbarrière of omdat hun diploma niet erkend wordt aanvankelijk moeilijk aan werk”, zegt hij. “Door Komaf Koffie staan ze midden in de maatschappij, niet in een klaslokaal. Zo doen ze vertrouwen op om sneller een job te vinden. Iemand van de nieuwkomers kon na zijn stagedag in een bar blijven werken, een tweede is bezig zelf een koffiezaak op te starten, vele anderen hebben in andere sectoren werk gevonden. Op die manier krijgen ze een kans om hun leven hier op te bouwen.”

Ook op sociaal vlak biedt het project voordelen. Veel nieuwkomers die hun land ontvluchtten, hebben moeite om een nieuw vriendennetwerk uit te bouwen. Daarom plant Bleus maandelijks een bijeenkomst voor de verschillende generaties alumni van Komaf Koffie. “Ik kende hier niet zo veel mensen”, zegt Georges. “Nu kom ik geregeld samen met een groep mensen uit alle uithoeken van de wereld.”

In Syrië werkte hij als kledingontwerper in zijn eigen atelier. Eenmaal in België zocht hij werk in dezelfde branche, maar dat ging moeizaam. “Dat was frustrerend, want op den duur begin je je nutteloos te voelen. Door voor Komaf Koffie te werken, kreeg ik het gevoel dat ik ook hier iets kan betekenen, dat ik iets terug kan doen voor het land dat me deze kans heeft gegeven. Dat geeft me motivatie om voort te doen.”

Nieuwe generatie

Als een van de anciens helpt Georges inmiddels de nieuwe generatie de kneepjes van het vak te leren. Bleus hamert erop dat ze compleet onafhankelijk kunnen werken. “Eigenlijk zijn er maar vier regels: op tijd komen, Nederlands spreken, communiceren als er problemen zijn en niet te vergeten: plezier maken.”

Niemand die dat laatste meer uitstraalt dan Fulla. Terwijl ze koffie maakt, zingt ze luidkeels mee met de Libanese muziek die op de achtergrond speelt. Heupwiegend spoort ze de studenten aan om mee te zingen of te dansen. Bleus staat er niet van te kijken. “Toen ik een keer kwam kijken naar de koffiestand aan het ziekenhuis, zei ze enthousiast dat ze de hele ochtend met een patiënt had staan dansen.” (lacht)

Het is haar manier om het ijs te breken en de Gentenaars even de sleur van het dagelijkse leven te doen vergeten, legt Fulla uit. “Belgen werken zo hard en lopen vaak met stress rond. Dan probeer ik hen niet alleen een kop koffie maar ook wat entertainment te geven.”