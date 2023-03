Een jaar geleden won jonge transmigrant 250.000 euro met kraslotje: ‘Of hij nog in België is? Ik kan het echt niet zeggen’

Woensdag 23 maart 2022, een jaar geleden. Een jonge transmigrant stapt de Spar in Zeebrugge binnen. Hij koopt er twee kraslotjes en vertrekt weer. Even later komt hij terug, want hij won vijf euro. En daarmee koopt hij een nieuw lotje. De kassierster denkt nog bij zichzelf: “Zou je je geld daar wel aan geven?” Maar hij gaat buiten op een bankje krassen en gelooft zijn eigen ogen niet. De Algerijn (29) heeft de hoofdprijs gewonnen: 250.000 euro.

Van zodra de eerste euforie wegebt, belt hij een kameraad die in België woont en hier een bankrekening heeft. Samen gaan ze de Spar terug binnen, mét de bankkaart in de hand. Ze hadden dan ook gehoopt dat de winkelier het geld zomaar even kon storten. Maar die verwees hen — volgens de regels — door naar de Nationale Loterij. Zo’n grote bedragen kan een particuliere verkoper nu eenmaal niet uitbetalen.

“Wij hadden dat eigenlijk ook nog nooit meegemaakt”, zegt Dirk Warnez (57), uitbater van de winkel. “Het gebeurt wel vaker dat hier iemand wint, maar zo’n bedrag is toch echt uitzonderlijk. Of er sindsdien vaak transmigranten lotjes komen kopen? Eigenlijk niet, hoor. Ze zijn hier ook duidelijk minder aanwezig tegenwoordig. Maar het is wel zo dat we nog vaak aangesproken worden over het verhaal. Vooral door mensen uit het binnenland.”

Snel geïdentificeerd

Een illusie rijker stapt de jonge transmigrant een jaar gelden dus de winkel van Dirk buiten. Hij wordt daarna niet meer in Zeebrugge opgemerkt. En ook bij de Nationale Loterij wachten ze tevergeefs op zijn telefoontje. Zelfs de politie moeit zich ermee als zij het verhaal te horen krijgen. Heel wat transmigranten hopen om via Zeebrugge de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. En de plaatselijke priester geeft hen dan ook elke dag eten. Maar voor zijn eigen veiligheid maakt die ook telkens een foto van nieuwe personen. Dankzij die foto kan de gelukkige winnaar ook geïdentificeerd worden. Maar dat betekent nog niet dat hij ook gevonden wordt.

Ondertussen pikt Het Laatste Nieuws het verhaal op en is de transmigrant even nationaal nieuws. Want zolang hij illegaal in ons land is, kan hij geen bankrekening openen. “Maar we zorgen er hoe dan ook voor dat het geld bij de verdiende winnaar komt”, belooft de Nationale Loterij dan al.

Groot is hun verbazing dan ook als drie mannen zich bij hen in Brussel aanmelden, een kleine maand na de aankoop van het kraslot. Zij hebben het lotje bij en komen het geld innen. Maar de man die aan de hand van de foto geïdentificeerd kon worden, is daar niet bij. En dus wordt de politie erbij gehaald en belanden de drie in de cel. Men vreest op dat moment dat zij de echte winnaar iets hebben aangedaan om zijn lotje te kunnen bemachtigen.

Lotje in kluis van politie

Maar niet veel later duikt die echte winnaar ook op. Hij pleit zijn drie vrienden vrij. “Een vriend van me woont wél officieel in Europa. Hij zou het geld op zijn rekening laten storten en het me later terugbetalen”, verklaart hij. En dus mogen de drie beschikken. Maar het lotje blijft wel ter bewaring in de kluis van de politie.

De transmigrant beslist uiteindelijk om een advocaat onder de arm te nemen. Dat werd meester Alexander Verstraete uit Varsenare. “Wij hebben eerst zijn echte identiteit bij de politie moeten bewijzen”, zegt hij. “Zo kreeg hij zijn lotje terug en konden we contact opnemen met de Nationale Loterij. Aanvankelijk wilden we het geld op mijn derdenrekening laten storten en dan toestemming vragen bij de stafhouder (chef van de advocaten, red.) om het cash af te halen.”

Maar uiteindelijk liep het zo’n vaart niet. Want samen met zijn advocaat kon hij wél een bankrekening in ons land openen. “Ondanks het feit dat hij hier illegaal was, ja’, zegt meester Verstraete. “Maar alles is perfect legaal gebeurd. Details kan ik echter niet geven, want de bank heeft discretie gevraagd. Feit is wel dat ik met hem in Brussel bij een filiaal langs ging en het geld daar op zijn rekening gestort werd.”

Het was dan ook een blije jongeman die zijn advocaat de hand schudde en in de straten van Brussel verdween. Het werd de laatste keer dat de twee elkaar zagen. “Ik heb hem zelfs niet meer gehoord”, zegt meester Verstraete. “Of hij nog in België is? Ik kan het echt niet zeggen. Ik ben wel zeker dat hij niet naar Algerije teruggekeerd is. Dat maakte hij heel erg duidelijk.”

‘Een appartement, een auto, een winkel en een vrouw’

In het enige interview dat hij ooit gaf, vertelde de twintiger hoe hij vier maanden gereisd had om uiteindelijk in ons land aan te komen. Zijn doel: Groot-Brittannië bereiken. Al werd dat doel door het kraslotje wel bijgesteld. “Ik wil een appartement kopen, en misschien een auto. En een winkel beginnen en faire du commerce”, vertelde hij. Hij was dan ook vastberaden om in ons land te blijven en een vrouw te zoeken. “Met mijn hart en niet met mijn geld”, zei hij nog lachend. Of het hem een jaar later ook effectief gelukt is, blijft een vraagteken.

Bij de Nationale Loterij wil men daar alvast ook geen antwoord op geven. “Wij kunnen moeilijk een jaar later over een winnaar communiceren. Onze dienst winnaarsbegeleiding was op de hoogte, maar we gaan geen precedenten scheppen door nu te communiceren”, zegt woordvoerder Joke Vermoere.