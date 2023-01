Een internist over de aidspatiënt die zijn leven veranderde: ‘Ik wil niet meer, zei hij, ik ben doodziek van het ziek zijn’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: internist Sven Danner.

‘De verpleegkundige vroeg of ik nog even bij hem langs wilde gaan, dus stapte ik die middag nietsvermoedend zijn kamer binnen. Hij was alleen. Een paar jaar eerder was hij getroffen door een nieuwe, mysterieuze ziekte die de naam aids had gekregen. Zijn afweersysteem was vernietigd, waardoor hij ernstige ontstekingen had aan zijn ogen en in de hersenen. Nu had hij weer een herpesinfectie van de huid en een darminfectie waartegen alleen een experimenteel geneesmiddel bestond. Met de fabrikant had ik geregeld dat hij daarmee behandeld kon worden. Daarvoor was hij opgenomen.

“Toen ik naast zijn bed stond, kwam hij met een onverwacht verzoek. Hij had een groot vertrouwen in mij gekregen, zei hij, en daarom durfde hij te vragen of ik hem wilde helpen om te sterven. Ik wil niet meer, zei hij, ik ben doodziek van het ziek zijn. Ik was stomverbaasd. We zouden dat nieuwe middel toch proberen, begon ik, daarmee zou de darminfectie mogelijk verdwijnen. Hij vroeg me om eens goed naar hem te kijken. Ik zie bijna niets meer, zei hij, ik kom al maanden mijn bed niet meer uit, mijn huid is volkomen kapot, ik heb ­sterke pijnstillers nodig en nu heb ik weer zo’n diarree dat ik het niet binnen kan houden, het kamertje stinkt vreselijk, ik durf niemand op bezoek te vragen. En het ergste is: u heeft mij niets te bieden, de ziekte zal aanhouden, met steeds weer nieuwe infecties of kanker. Ik lever elke dag een stukje leven in.

“Een zieke die zelf de regie over zijn leven en gezondheid wil houden, dat was in die tijd volkomen nieuw. Ons vak had sterk patriarchale trekken: de dokter wist wat het beste was voor de patiënt. We hadden weliswaar geen verweer tegen die nieuwe dodelijke ziekte, maar we probeerden uit alle macht om bij patiënten de gevolgen te bestrijden, probleem voor probleem. Maar hier was opeens een intelligente man, een journalist, die iets anders wilde dan ik. En hij had gelijk. Ik realiseerde me dat ik te veel naar elk probleem apart had gekeken, en onvoldoende had gezien hoe uitzichtloos zijn leven als geheel was geworden. Ik moest stoppen om voor hem te denken, ik kon helemaal niet aanvoelen wat patiënten als hij doormaakten.

“Ik ben op zijn verzoek ingegaan, het was de allereerste keer dat ik euthanasie toepaste. Hij is in een ontspannen sfeer overleden. Het was nog voor de euthanasiewet, er moest veel worden geregeld, maar er waren al wel aanbevelingen en daar heb ik me aan gehouden.

“Vanaf dat moment heb ik geprobeerd om werkelijk met patiënten in gesprek te gaan, om niet alleen maar te doceren maar ook te vragen hoe zij hun situatie beoordeelden. Wanneer ik een nieuwe behandeling voorstelde, bracht ik steeds de voor- en nadelen ter sprake. Dat was niet altijd eenvoudig, als arts word je geacht om neutrale, volledige informatie aan patiënten te geven en altijd hun belang voorop te stellen. Maar de dokter heeft ook belangen, zeker als behandeling en wetenschappelijk onderzoek samenvallen, zoals in de begintijd van aids het geval was. We waren voortdurend nieuwe dingen aan het uittesten, we probeerden zo veel mogelijk patiënten aan onderzoeken te laten meedoen en natuurlijk wilden we daarover publiceren, het liefst in een topvakblad. Het hielp dat ik me daarvan bewust was.

“We zijn nu dertig jaar verder, de ziekte is inmiddels te behandelen. Dankzij patiëntenverenigingen en het internet is de feitenkennis bij patiënten zo gegroeid dat de dokter in de spreekkamer soms op achterstand staat. Maar er is meer nodig dan feiten. Het gesprek van toen, met een van de eerste aidspatiënten die ik behandelde, zie ik als een kantelpunt. Hij heeft me doen inzien dat het erom gaat wat die feiten voor een patiënt betekenen. Dat besef is daarna nooit meer weggegaan.”