‘Een hittegolf? Dat zou dan wel de eerste ooit gemeten in september zijn’: weerman David Dehenauw over de nazomer

Welk weer kunnen we de komende twee weken precies verwachten?

“Tot en met dit weekend kunnen we heel mooi, zonnig weer verwachten met temperaturen die in de buurt van 28, plaatselijk soms 30, graden komen. In het weekend zullen die temperaturen wat Vlaanderen betreft eerder tussen de 27 en 29 graden liggen. Aan zee wordt het iets koeler dankzij een zeebries, maar met zo’n 24 graden liggen de temperaturen daar ook niet veel lager dan in het binnenland. In de loop van volgende week maandag en dinsdag zal de temperatuur dan heel geleidelijk naar beneden gaan, met maandag temperaturen rond de 27 graden en dinsdag rond de 24 graden. Ook neemt de kans op onweer, wind en neerslag toe. Tegen midden volgende week halen we 20 à 21 graden, wat normaler is voor september.”

Hoe abnormaal is deze weersvoorspelling in de eerste week van september?

“Niet abnormaal. Als ik naar de dagrecords voor de eerste vijftien dagen in september kijk, zijn er maar drie jaren waar het dagrecord onder de 30 graden zit. Dat is niet alleen voor de laatste twee decennia zo, maar gebeurde ook al in eind negentiende en begin twintigste eeuw. Begin september 30 graden halen gebeurt meer dan men misschien denkt. Vorig jaar was het kouder en natter. Dat was eerder uitzonderlijk.”

In Nederland houden ze rekening met een lokale hittegolf in de provincie Brabant. Bestaat die kans bij ons ook?

“Lokaal, bijvoorbeeld in Limburg, kan dat bij ons ook het geval zijn. Een nationale hittegolf sluit ik niet volledig uit, maar ik denk dat we het net niet zullen halen. Daarvoor moeten we in Ukkel minstens vijf dagen op rij 25 graden meten, waarvan drie of meer dagen 30 graden of meer. Als dat wel gebeurt, zou dat de eerste hittegolf in september zijn. Dat is wel uitzonderlijk.”

Mogen we dit een nazomer of Indian summer noemen?

“Technisch gezien is het nazomer, want voor meteorologen begint de herfst al op 1 september. Dat maakt onze statistieken iets gemakkelijker. Voor veel mensen voelt het ook al als nazomer. Maar de astronomische zomer is eigenlijk nog bezig, en duurt nog tot ongeveer 23 september. De term ‘Indian summer’ gebruik ik sowieso niet. Dat is vooral een Amerikaans begrip, dat daar op warm weer in oktober en november slaat.”

David Dehenauw. Beeld VTM

Augustus was bijzonder nat en koud. Hoe verklaar je deze plotse temperatuurstijging?

“Dat komt omdat er nu een stevig hogedrukgebied boven ons hangt, dat minstens nog een week zal standhouden. Bovendien krijgen we warme wind vanuit Oost- en Zuid-Oost-Europa, waar het goede weer langer stand heeft gehouden. Maar ook dit contrast hebben we al eerder meegemaakt. In 2006 was augustus bijvoorbeeld barslecht. Nog kouder en natter dan de augustus die we nu hebben meegemaakt. De september die daarop volgde was ook heel warm.”

Spanje kampt intussen met stortregens en overstromingen. Er zouden al zeker vijf mensen overleden zijn door het noodweer. Is dat de keerzijde van de medaille?

“Als er ergens een hogedrukgebied is, is er ook altijd ergens een lagedrukgebied. Als dat hogedrukgebied over West- en Centraal-Europa ligt, zoals nu, dan ligt het lagedrukgebied meestal ten noorden en zuiden daarvan. Op dit moment ondervindt vooral Zuid-Europa de gevolgen daarvan. Ook dat is niet uitzonderlijk. Omdat de zomers daar steeds heter zijn, warmt de Middellandse Zee serieus op. Nu koelt de atmosfeer af, terwijl het zeewater nog warm is. Vanaf dat daar de minste depressie boven hangt, leidt dat tot onweer en buien. Bijna alle landen die aan de Middellandse zee grenzen krijgen op die manier te maken met wateroverlast.”