‘Een historische fout’: verzet binnen Brusselse regering tegen verbreding grote ring

“Miljarden euro’s voor extra beton, extra autoverkeer en extra files.” Dat is, in een notendop, de Brusselse analyse van de Vlaamse plannen voor de noordelijke ring. De regering-Jambon klikte de plannen net voor de paasvakantie vast in een ontwerp van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Daarmee kwam er een einde aan de jarenlange onduidelijkheid over verschillende tracés en varianten.

Maar de plannen stuiten op weerstand binnen de Brusselse regering, die een aanzuigeffect van auto’s naar de hoofdstad vreest. Op sommige plaatsen wordt het aantal rijstroken namelijk uitgebreid van drie naar vier, in beide richtingen. “Dit is een historische fout, die zware gevolgen zal hebben voor de inwoners van Brussel en de rand”, zegt mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Onder andere de vraag van Brussel om een kilometerheffing mee te nemen in het ontwerp werd door Vlaanderen niet meegenomen. Volgens Van den Brandt werd het overleg vorige zomer eenzijdig stopgezet. Ze vraagt een heropstart van de dialoog.

Betere doorstroming

In de Vlaamse plannen wordt de ring opgedeeld in drie zones: de zone Wemmel, die zich uitstrekt van de E40 richting Gent tot de A12; de zone Vilvoorde, tussen de A12 en de E19 over het viaduct van Vilvoorde; en de zone Zaventem, tussen de E19 en de E40 richting Leuven. “We verhogen er de veiligheid en verbeteren de doorstroming”, zo vatte Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) de plannen vorige week samen.

Kilometervreters zijn gewaarschuwd, want in augustus begint de renovatie van het viaduct van Vilvoorde. Geschatte duurtijd: acht jaar. De brug uit 1978 ondergaat een asbestsanering en een versteviging. De bedoeling is dat het aantal rijstroken in beide richtingen van drie naar vier gaat. “De komende zestig jaar moet het viaduct acht rijstroken aankunnen”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, die door de Vlaamse regering werd opgericht om de werken te coördineren.

Eikelmuis en ringslang

Ook in Wemmel gaat het aantal rijstroken van drie naar vier. In ruil wordt de grote helling daar, die voor vrachtwagens weleens problemen veroorzaakt, zo plat mogelijk getrokken. De ring komt er in een sleuf te liggen, met daarboven twee ecoducten. “Het ene is bossig en zal vooral vleermuizen, herten en soorten zoals de eikelmuis en de ringslang helpen”, zegt Struyf. “Het andere is grazig en is eerder gericht op padden, kikkers en insecten.”

In de zone Zaventem komt er een parallelle ring naast de bestaande ring, zodat doorgaand en lokaal verkeer van elkaar worden gescheiden.

Het protest van Brussel maakt voorlopig weinig indruk in Vlaanderen. In principe zijn er nog kleine wijzigingen aan de plannen mogelijk, want van begin mei tot eind juni loopt er een openbaar onderzoek. Maar de vierde rijstrook is nu eenmaal nodig om het sluipverkeer in de omliggende gemeenten tegen te gaan, benadrukt het kabinet-Peeters. “De woonwijken zullen 17 procent minder vrachtverkeer te slikken krijgen.” Daarnaast komen er investeringen in fietspaden en openbaar vervoer.

De Vlaamse beslissing ging volgens Peeters gepaard met veel participatie en communicatie, ook in Brussel. “Wij zijn altijd bereid tot verder overleg, maar dit project is geen pick and choose.”