‘Een held is te ruste gelegd’: rat die levens redde door mijnen op te sporen in Cambodja is overleden

In juni vorig jaar ging Magawa op pensioen, maar in zijn carrière van vijf jaar heeft de rat geholpen bij de opruiming van zowat 225.000 m² aan terreinen, of zowat 42 voetbalvelden. Hij spoorde in die periode een honderdtal mijnen en andere explosieven op, wat hem de succesvolste “HeroRat” van Apopo maakte.

Op een halfuur kon hij de oppervlakte van een tennisveld uitkammen, wat voor een persoon met een metaaldetector tot vier dagen kan duren. Met zijn 1,2 kilo en 70 cm was hij veel groter dan vele andere rattensoorten, maar nog altijd klein en licht genoeg om de mijnen niet te doen afgaan.

Volgens Apopo verkeerde Magawa in goede gezondheid, en heeft hij de voorbije week nog veel met zijn gebruikelijke enthousiasme gespeeld. Tegen het weekend begon hij wel tekenen van vermoeidheid te vertonen. In november werd nog de verjaardag van de rat gevierd, “hij bereikte de hoge leeftijd van acht jaar”.

Apopo is actief in Azië en Afrika, en heeft zijn hoofdkwartier sinds 2000 in het Sokoine University Agriculture in Tanzania. Daar werd ook Magawa geboren en opgeleid, zoals alle andere Apopo-ratten die landmijnen opsporen. De medewerkers van de ngo leren dieren om op de grond te krabben als ze de aanwezigheid van TNT opmerken. Zo kan veel sneller gewerkt worden dan met een metaaldetector.

In september 2020 kreeg Magawa een gouden medaille toegekend van de Britse dierenbeschermingsorganisatie PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals). Die organisatie bekroont elk jaar een dier voor zijn of haar moed. Magawa was de eerste rat die zo’n prijs kreeg.