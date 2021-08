Een halfjaar na de bestorming zijn vier agenten die het Capitool verdedigden gestorven door zelfdoding

De agenten die in Washington op 6 januari het Capitool verdedigden, kregen vorige week een eremedaille voor hun moed. Maar ruim een halfjaar na de bestorming kampen veel betrokken politiemensen met mentale problemen.

President Joe Biden betuigde nog eens zijn “diepe dankbaarheid” aan de agenten die op 6 januari de Amerikaanse democratie verdedigden. Hij kende vorige week een eremedaille toe aan alle politiemensen die op die schokkende dag probeerden om demonstranten, relschoppers en extremisten uit het Capitool te houden. De gewelddadige meute wilde voorkomen dat het verkiezingsverlies van Donald Trump bekrachtigd werd in het Congres.

Het is een bitterzoete ceremonie, wanneer Biden in de tuin van het Witte Huis de wet ondertekende die de eremedailles mogelijk maakt. Behalve heldhaftige agenten waren er ook nabestaanden van agenten bij. Eén politieman stierf aan een herseninfarct op de avond van de aanval – de gebeurtenissen droegen volgens forensisch onderzoek bij aan zijn aandoening. Inmiddels zijn ook vier betrokken politiemannen overleden door zelfdoding.

Trauma's

Welke rol de aanval op het Capitool precies speelt in hun dood is onduidelijk, maar in de Verenigde Staten leven veel zorgen over de mentale gezondheid van agenten die de aanvallen van de bestormers hebben moeten verduren. Zoveel agenten betrokken bij één incident die zichzelf van het leven beroven, dat is ongekend, zei voorman Steve Hough van First HELP tegen Axios. Die organisatie helpt politiemensen met trauma’s en geestelijke gezondheidszorg.

Biden ontving onder anderen Erin Smith, de weduwe van Jeff Smith, een 35-jarige politieman die op 6 januari een metalen paal op zijn hoofd kreeg. Daarna zonk hij weg in een diepe depressie, beschreef zijn vrouw eerder. Hij kon zijn hoofd niet draaien, ging het huis niet uit, praatte nauwelijks nog en keek zelfs geen tv.

Acht dagen later moest hij weer aan het werk. Na een slapeloze nacht vertrok hij in de namiddag om aan zijn nachtdienst te beginnen. Hij nam de broodjes ham die zijn vrouw voor hem had gesmeerd nog mee, maar kwam nooit aan.

“Toen mijn man op 6 januari naar zijn werk vertrok, was hij de Jeff die ik kende”, zei Erin Smith tegen de New York Times. “Toen hij terugkeerde, toen hij op zijn hoofd was geslagen, was hij een heel ander mens.” Als hij op 6 januari niet naar zijn werk gegaan was, zou hij nog in leven zijn, denkt ze.

Enorme werkdruk

Politieman Howard Liebengood (51) stierf drie dagen na de bestorming door zelfdoding. Zijn vrouw is ervan overtuigd dat de enorm werkdruk na de aanval daaraan bijgedragen heeft.

“Nadat hij had geholpen met het beheersen van de rellen bij het Capitool op 6 januari, plande de Capitool-politie in de dagen erna lange diensten in voor Howie. Hij was in de loop van vier dagen maar heel weinig uren thuis”, schreef echtgenote Serena Liebengood in een open brief aan het Congreslid van haar district, Jennifer Wexton. Ook agent Liebengood had vrijwel niet kunnen slapen na de bestorming.

De politie in Washington was al zwaar belast, na maanden van demonstraties in de stad. Na de bestorming was veel mankracht nodig voor beveiliging, dus draaiden agenten extra uren. Er was tegelijk veel kritiek omdat de veiligheidsdiensten door slechte voorbereiding en gebrekkige communicatie niet opgewassen waren tegen de menigte. In de dagen na de bestorming organiseerden psychiaters therapiesessies voor groepen agenten. Begeleiders en therapeuten van andere veiligheidsdiensten schoten te hulp.

Worstelingen

In het Amerikaanse Congres getuigden vier agenten vorige week over hun worstelingen. Agent Aquilino Gonell gaat opnieuw naar de psycholoog die hij na zijn dienst in de Irak-oorlog zag. Zijn posttraumatische stressstoornis speelt op. “Voor de meeste mensen duurde 6 januari een paar uur. Maar voor degenen die er middenin stonden, is het nog niet voorbij. Die dag is een constant trauma voor ons, letterlijk elke dag”, zei hij.

Henry Dunn, een zwarte agent die beschreef hoe hij meermaals racistisch bejegend was, ervaart hetzelfde. “Meer dan zes maanden later is 6 januari voor mij nog altijd niet voorbij”, getuigde hij. “Ik weet dat zoveel andere agenten ook nog steeds lijden, zowel fysiek als emotioneel.”

Professionele hulp

Dunn drong er bij collega’s op aan hulp te zoeken, zoals hij zelf ook heeft gedaan. “Er is absoluut niets mis met professionele hulp te zoeken. Wat we die dag allemaal hebben meegemaakt, was traumatisch. Als je lijdt, maak dan gebruik van de hulpverlening die voor ons beschikbaar is.”

Henry Dunn vroeg het Congres te bekijken of wel genoeg geestelijke gezondheidszorg beschikbaar is voor zijn collega’s. Hij pleitte voor meer mogelijkheden voor verlof. Na veel discussie in het Congres is inmiddels extra geld vrijgemaakt om onder meer betere beveiligingscamera’s te installeren in het Capitool, betere helmen en schilden aan te schaffen voor de veiligheidsdiensten en de traumabegeleiding uit te breiden. De lokale politie van Washington stelde een directeur personeelswelzijn aan. Een nieuw programma voor geestelijke gezondheidszorg voor de Capitool-politie is vernoemd naar een van de mannen voor wie het te laat komt, Howard Liebengood.