Een groot kantoorgebouw in een woonwijk? Niet als het van Oud-Berchem afhangt

De straat in Oud-Berchem waar ik vroeger eens per week de bus nam, oogt nog altijd even groen en rustig. Een spelend kind zwaait naar me. Op de fiets kom ik langs de vele ramen waar oranje affiches tonen dat de buurt protesteert. Onvoorstelbaar dat hier binnenkort tientallen bulldozers, vrachtwagens en kraanwagens aan de slag gaan.

‘Geen 8 hoog’, klinkt het in en rond de Uitbreidingsstraat in het Antwerpse Oud-Berchem. Het verwijst naar de gloednieuwe site Mariahof die in 2023 een kantorenproject zal huisvesten aan het De Villegaspark. Aan de overkant zal het Zorgbedrijf op het naastgelegen wzc Sint-Maria verrijzen. Overal schreeuwen de oranje-met-zwarte-letters-affiches om aandacht. De letterlijke vertaling van waar buurtbewoners om vragen is simpel: bouw geen kantoorgebouwen van acht verdiepingen in een woonwijk waar alle huizen twee tot drie verdiepingen tellen.

“Plots werd er een geel papier opgehangen aan het hek. We zagen hoe de stad een omgevingsvergunning toekende aan verschillende projectontwikkelaars, zonder ons in te lichten”, vertelt bewoner Luc Sterckx, lid van het buurtcomité. Zij verzamelden handtekeningen en namen onlangs een advocaat onder de arm om de definitieve beslissing aan te vechten. Eerder verleende de provincie Antwerpen al een ongunstig advies, maar toch keurde het Antwerpse stadsbestuur de aanvraag voor een omgevingsvergunning van projectontwikkelaar Cores en het Zorgbedrijf Antwerpen goed. Een beslissing die last-minute genomen werd, een dag nadat het buurtcomité voor het eerst op televisie was.

“Strategische plannen zijn nergens te vinden en plots heeft een projectontwikkelaar een nieuwbouwvergunning gekregen. Wij blijven achter met een genomen beslissing waarover de buurt niets had te zeggen”, zegt Sterckx, terwijl hij met drie buurtgenoten aan de keukentafel zit en op zijn laptop allerlei digitale bouwtekeningen laat zien.

Als we vanuit de leefkeuken naar buiten kijken, zien we hoe de Uitbreidingsstraat grenst aan de ring. Je zou hier, in het kleinschalige Oud-Berchem waar bewoners elkaar nog groeten op straat, niet meteen een groot kantoorgebouw verwachten. De districtsraad van Berchem vroeg daarbij om de geplande nieuwbouw in hoogte te beperken.

Maar heeft de buurt ook de bouwcode aan hun kant? Daarover bestaat onduidelijkheid. Het buurtcomité geeft aan dat hier niet hoger dan drie tot vier verdiepingen gebouwd zou mogen worden, vooral om de harmonie te bewaren met de leefomgeving. “Dat klopt niet”, zegt stadsbouwmeester Christian Rapp. “Het is niet zo dat in die buurt een limiet is bepaald. Uiteraard kijken wij naar wat hoort binnen een bepaalde omgeving en met oog op de verdere projecten die over de Ring worden uitgerold past dit binnen de filosofie van de stad.”

Als ik zelf de bouwcode erbij pak, staat nergens dat een gebouw een bepaalde (maximum)hoogte mag hebben. Wat er wel wordt vermeld, is dat de nieuwbouw ‘in harmonie’ moet zijn met de kenmerken van de omgeving. Elke bouwaanvraag zal, zo staat er, apart bekeken worden. Dat acht en twee hoog niet hetzelfde zijn, zorgt daardoor voor een terecht discussiepunt.

Opmerkelijk blijft dat de stad de buurt niet heeft laten weten dat de gebouwen acht verdiepingen, met in totaal plek voor 1.500 medewerkers, zullen tellen. “Het klopt inderdaad dat we dat niet goed hebben aangepakt”, zegt Rapp. “Het leert ons dat we eerder met de buurt hadden moeten communiceren. Ik kan begrijpen dat ze hiertegen protesteren. Wij hebben hen niet uitgelegd waarom dit plan wél goed past binnen onze visie op Antwerpen en de deelgemeenten.”

Rapp verwijst naar de zogeheten visie Ringstad. Het is de ambitie van de stad om – naast de zeven parken langs de ring, die de verbinding zullen maken tussen de wijken – ook nieuwe, levendige stadsdelen langs de randen van de overkapping te realiseren. “Allemaal goed en wel, maar hier is Oud-Berchem wel de dupe van”, zegt Sterckx. “Zo hebben we nu al beroep aangetekend bij de provincie. Wat er ook gebeurt, wij zullen voor onze buurt blijven vechten.”