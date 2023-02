Een gezonde lucht in huis? Zet dan deze planten neer, en vergeet ze niet af te stoffen

Wie al naar het tuincentrum is gesneld om een kar vol ­kamerplanten te kopen en daarmee hoopt op een gezond binnenklimaat, komt bedrogen uit. Om echt baat te hebben bij het luchtzuiverende effect van planten, moet je van je huis een ware jungle maken, zegt plantenonderzoeker Pieter de Visser van Wageningen University & Research ­lachend. Als je een kapmes nodig hebt om van de woonkamer naar de keuken te komen, ben je verzekerd van een alpenlucht.

“Al sinds de jaren tachtig doet men onderzoek naar het luchtzuiverende effect van planten. Ikzelf ook, en er zit een kern van waarheid in. Bij metingen in kleine stolpen zag ik wel degelijk het effect van planten op de luchtkwaliteit. Maar in die stolp bestond de helft van het volume uit planten.’’

Praktisch gezien staat niemands huis zo vol met planten. Dus zet vooral de ramen open om de luchtkwaliteit te verbeteren en schaf eventueel een luchtreiniger aan.

Kampioen luchtzuivering

Zelf heeft de wetenschapper enkele jaren geleden gezocht naar ‘de plantkampioen in luchtzuivering’. Met kop en schouders stak hij er niet bovenuit, maar de Cyperus, ook bekend als de parapluplant, bleek het best te zijn in het opnemen van formaldehyde uit de lucht. Dat stofje zit in onder meer spaanplaat, vloerbedekking en gordijnen en kan bij een hoge concentratie leiden tot droge ogen en een droge keel. Die klachten worden gelinkt aan het ‘sickbuildingsyndroom’, een verzameling van oog- en ademhalingsklachten die veel voorkomen bij mensen die wonen of werken in nieuwe of gerenoveerde gebouwen.

De Visser: “Planten nemen meerdere stoffen op, waaronder formaldehyde. In de winter houden mensen hun raam vaker dicht. Als je dan bijvoorbeeld nieuwe meubels hebt, zou je last kunnen hebben van formaldehyde. Planten kunnen helpen, maar 99 procent van de mensen heeft te weinig groen in huis om dat echt te realiseren.’’

Dat planten niet zo’n groot effect hebben dat de ramen potdicht kunnen blijven, ­betekent volgens De Visser niet dat groen in huis helemaal geen positief effect heeft. “Ze zuiveren de lucht wel een beetje. Ook geven ze water af, waardoor de luchtvochtigheid omhoog kan gaan. Zeker in de winter, wanneer we veel stoken, kan dat prettig zijn. Planten zorgen ook voor verkoeling, wat ­zeker met de almaar hetere zomers een oplossing is. Eén plant is ­beter dan geen plant.

Beeld Getty Images/Dorling Kindersley

“Al zou ik voor luchtzuivering geen cactussen aanbevelen. Planten produceren zuurstof na het opnemen van CO2. Helaas geven cactussen ’s nachts wat CO2 af en produceren ze geen zuurstof. Dat kan alleen in het daglicht.”

Groen in huis halen is dus ­zeker een goed idee. Alle kleine beetjes helpen en bovendien geeft het een prettige sfeer aan je woning. Zie je een uitdaging wel zitten? Dan raadt plantendokter Yvette Smit van Pucks Planten een verticale plantenwand aan waarop je lekker veel groen kwijt kunt. “Hoe groter het exemplaar en hoe meer bladoppervlak, hoe meer de plant de lucht kan zuiveren. Snelgroeiers zoals de Epipremnum en de Scindapsus zijn een aanrader en kunnen het goed doen in een groene wand. Ze hebben een klein effect op de luchtkwaliteit.”

Afstoffen

Dat effect zie je vooral tijdens het groeien. In de lente en zomer doen de planten dus meer voor de luchtkwaliteit dan in de ­winter, wanneer de groei stilstaat. Snelgroeiende, volle planten zijn je beste kans om de luchtkwaliteit ietwat te ver­beteren. “Vergeet ze niet af te stoffen, want ze vangen veel stof. Zo houd je je kamer schoon en de plant doet zelf ook beter haar werk. De filters van luchtreinigingssystemen moet je ook schoonmaken, dus doe dat bij groen ook. Een laagje stof op de ­bladeren verhindert de fotosynthese.’’

Daarvoor kun je de planten een douchebeurt geven, maar een stofdoek werkt ­volgens Smit net zo goed. “Nog handiger zijn handschoenen van microvezel. Dan kun je de boven- en onderkant van het blad schoonmaken en beschadig je de tere bladeren minder snel.”