Een fulltime job in vier werkdagen? Veel werkgevers noemen het ‘onmogelijk’

Een extra dag vrij voor hetzelfde loon: dat is de basisfilosofie achter de vierdaagse werkweek die in februari afgeklopt werd in de arbeidsdeal van de federale regering. Vanaf 21 november kunnen werknemers uit de privésector een aanvraag dienen om voortaan vier dagen van 9,5 of 10 uur per week te kloppen. Werkgevers zijn niet verplicht daarop in te gaan, al moeten ze hun beslissing dan wel motiveren.

De vraag blijft hoeveel mensen vervolgens nog van de vierdaagse werkweek kunnen genieten. Tijdens een recente bevraging van Securex bij 1.340 Belgische werkgevers gaf een kwart van de respondenten aan de voltijdse vierdaagse werkweek niet algemeen toepasbaar te achten in hun onderneming. Volgens 42,5 procent van de weigeraars zou de impact op de bedrijfs-, afdelings- of teamactiviteit te hoog zijn. 52,2 procent van de groep meent dan weer dat het voor bepaalde functies nu eenmaal nodig is om elke dag van de werkweek aanwezig te zijn.

Ambtenaren kunnen sowieso niet van het nieuwe systeem profiteren, maar het onderzoek doet uitschijnen dat bepaalde werknemers uit de privésector ook sneller nul op het rekest zullen krijgen wanneer ze een aanvraag indienen. Ondernemers die actief zijn in de productie, horeca of retail achten de voltijdse vierdaagse werkweek vaker onmogelijk toepasbaar dan andere sectoren. Het gaat om 29,1 procent tegenover 23,9 procent.

Werknemers wél enthousiast

De werkgevers zijn misschien sceptisch over de haalbaarheid van het plan, maar veel werknemers zien de vierdaagse werkweek als de ideale mogelijkheid om de balans tussen werk en privé te herstellen. In een bevraging van UGent @Work onder Vlaamse werknemers gaf 37 procent van de voltijdse krachten aan zich in het nieuwe systeem te zien werken. Een extra vrije dag zou hun kansen bieden om meer contact te hebben met geliefden en om meer te ontspannen.

Alleen waarschuwden vakbonden er in het verleden al voor dat een voltijdse vierdaagse week net tot meer oververmoeidheid zou kunnen leiden. Werkgevers vrezen op hun beurt dan weer dat de productiviteit door de langere werkdagen zal dalen. Volgens arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) schiet de wetenschappelijke literatuur over de effecten van de voltijdse vierdaagse werkweek voorlopig verschillende kanten uit. Daarom biedt hij samen met UGent @Work aan om de impact van de maatregel op het welzijn binnen ondernemingen te evalueren.

Elisabeth Van Steendam, manager wellbeing bij Securex, bevestigt dat het systeem niet voor iedereen weggelegd is. Zo is het geen wonderoplossing voor wie zich niet goed in zijn vel voelt. In dat scenario verlegt het probleem zich gewoon naar vier extra lange werkdagen waarvoor waarschijnlijk nog meer recuperatietijd nodig is. “Voldoende fysieke en mentale rust inbouwen, elk volgens de eigen behoeften, is altijd een absolute must voor het welzijn en de productiviteit van een werknemer”, zegt ze.

Wie straks in het systeem stapt, krijgt sowieso de kans om die keuze relatief snel te heroverwegen. Als een aanvraag goedgekeurd wordt, geldt de voltijdse vierdaagse werkweek voor zes maanden. Daarna kan die werking telkens met een half jaar verlengd worden.