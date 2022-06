Een fietsroute voor 50.000 euro, een kledinglijn en een eigen winkel: ‘Vive le vélo’ doet kassa steeds harder rinkelen

Sinds dit weekend kunnen fans van Vive le vélo hun liefde voor het programma ook in de praktijk brengen. In en rond Diksmuide werden zes fietsroutes uitgestippeld waarbij sportievelingen op hun smartphone door Karl Vannieuwkerke getrakteerd worden op tekst en uitleg bij de lokale wielergeschiedenis en de bezienswaardigheden langs het parcours. Een ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen en tegelijk de kas wat te spijzen.

Want de fietsroute brengt behoorlijk wat geld in het laatje bij de VRT én bij Karl Vannieuwkerke, die als bedenker van het programma ook een deel van de inkomsten krijgt. De stad Diksmuide en Westtoer betalen samen 50.000 euro om het merk Vive le vélo tot eind 2023 aan de fietsroutes te mogen koppelen. Van de verkoop van de fietskaarten, die 10 euro per stuk kosten, vloeit nog eens één derde terug naar de VRT en Vannieuwkerke. Over hoe die inkomsten tussen beide partijen worden verdeeld wil geen van beide meer info kwijt. “Dat is vertrouwelijke informatie”, klinkt het bij de VRT.

Ook de kledinglijn en de Vive le vélo-accessoires doen de kassa rinkelen. Zeker sinds een paar maanden geleden de eerste officiële Vive le vélo-flagshipstore opende. Een winkel van 220 vierkante meter oppervlakte waar naast de Vive le vélo-kledinglijn ook de tafel en de lamp uit het programma te bewonderen zijn. Niet toevallig in Diksmuide, de thuisbasis van Vannieuwkerke.

Maar de ambities van Vive le vélo reiken veel verder dan de Westhoek. Er wordt al hardop gedacht aan nog veel meer fietsroutes, overal te lande. En onder de Vive le vélo-vlag zullen nog meer commerciële initiatieven worden ontwikkeld. “Als openbare omroep moeten we veertig procent van ons budget zelf zien te financieren”, klinkt het bij de VRT. “Het uitrollen van commerciële activiteiten rond onze programma’s is één manier om dat te doen.”

Dat dan net Vive le vélo in het vizier komt is logisch, vindt marketeer Fons Van Dyck. “Dat is nu eenmaal een merk dat een heel ruim en breed publiek bereikt.” Door daar allerhande merchandising rond te ontwikkelen, volgt de VRT eigenlijk het voorbeeld van bedrijven als Disney en dichter bij huis ook Studio 100, legt Van Dyck uit. “Die demonstreren al jaren hoe je op basis van een tv-programma extra inkomsten genereert.”

Het uitspelen van Vive le vélo als merk mag dan vanuit marketingoogpunt logisch en slim zijn, toch is niet iedereen even enthousiast. Pol Deltour, secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) bijvoorbeeld. Hij heeft vragen bij die commerciële strategie, en dan vooral bij de rol van Vannieuwkerke daarin. Want dat een kok als Jeroen Meus het gezicht is van de commerciële activiteiten rond Dagelijkse kost is geen probleem, maar is dat ook zo wanneer een sportjournalist als Vannieuwkerke hetzelfde doet? “Op journalistiek vlak vind ik dat toch een probleem”, vindt Deltour. “Je mag er als beroepsjournalist geen nevenactiviteiten op nahouden die je objectiviteit in het gedrang brengen. Wat rond Vive le vélo gebeurt, balanceert toch op de grens.”

Deltour benadrukt wel dat Vannieuwkerke geen lid is van de VVJ en dus geen officiële erkenning als beroepsjournalist heeft aangevraagd. “Maar misschien moet de VRT toch eens nadenken over de verschillende rollen die Vannieuwkerke heeft.” Een denkoefening die al is gemaakt, verzekert woordvoerder Bob Vermeir. “Wanneer het over Vive le vélo gaat, is de rol van Karl duidelijk. Hij is presentator, geen journalist. Er is op deontologisch vlak dan ook geen probleem.”