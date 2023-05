‘Eén feestje te veel’: echtgenote van oud-kanselier Schröder job kwijt na feestje op Russische ambassade

Inmiddels is hij een van de meest gehate Duitse bewindslieden uit de recente geschiedenis. Hij toont zich zonder gêne een van de trouwste Duitse vrienden van Poetin, verzette zich (tevergeefs) tegen plannen om hem zijn kantoor, chauffeur en secretaris in de Bondsdag af te nemen, en duikt zo nu en dan op in Moskou.

Zijn echtgenote, de van oorsprong Zuid-Koreaanse vertaler en ondernemer Soyeon Schröder-Kim, bleef al die tijd onverstoorbaar verder Instagrammen. Foto’s van heerlijke etentjes, een breed lachende ex-kanselier met kerstboom, van mevrouw Schröder-Kim zelf in bidpose bij een hotelraam met uitzicht op het Rode Plein in Moskou. Het echtpaar-Schröder-Kim wil naar eigen zeggen niets liever dan een vreedzaam einde aan de Russische oorlog in Oekraïne en meent hiervoor beter de banden met Rusland aan te houden.

Vorige week dinsdag ging het echtpaar Schröder-Kim een stap te ver toen ze werden gespot op de Russische ambassade in Berlijn, samen met tout Rusland-gezind Berlijn. De receptie was ter gelegenheid van de Russische ‘Dag van de Overwinning’, op 9 mei. Dan herdenkt Rusland de miljoenen Sovjet-militairen die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog en bij de verovering van Berlijn op de nazi’s. Het is ook de dag waarop het hedendaagse Rusland in militaire parades over het Rode Plein zijn wapentuig en vermogen tot oorlogsvoering aan de wereld toont. Behalve de Schröder-Kims waren er ook politici van Die Linke en de radicaal-rechtse AfD aanwezig, en voormalig secretaris-generaal van de DDR-eenheidspartij Egon Krenz.

Een foto van het echtpaar onder een kroonluchter in de ontvangstzaal dook op, en kort erna zette Noordrijn-Westfalen Soyeon Schröder-Kim op non-actief. Dat moet leiden tot ontslag op staande voet, meldt een woordvoerder van de deelstaat in Duitse media.

Schröder-Kims broodwinning was al die tijd vrijwel buiten beeld gebleven. Voor de buitenlandse handels- en investeringsvereniging van Noordrijn-Westfalen, met 17 miljoen inwoners Duitslands meest bevolkingsrijke deelstaat, was het haar taak om Zuid-Koreaanse investeerders binnen te halen. Ze werd al eens gewaarschuwd nadat ze zonder toestemming van haar werkgever haar echtgenoot, de omstreden ex-kanselier, naar Seoul had gebracht. Eind 2022 probeerde haar werkgever naar verluidt ook al van haar af te komen, maar stak de toenmalige Economie-minister van Noordrijn-Westfalen daar een stokje voor.

De liefde voor Rusland lijkt het echtpaar nu, een jaar na de oorlog, toch op te breken. Die Welt meldde in 2021 dat Schröder-Kims werk voor Noordrijn-Westfalen haar het voorgaande jaar 152.000 euro op had geleverd. Medio vorig jaar stapte Gerhard Schröder na maanden van druk ook al op als voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Russische oliegigant Rosneft, wat hem 550.000 euro per jaar had opgeleverd. Een functie bij Gazprom liet hij aan zich voorbij gaan, en hij verloor zijn kantoor in de Bondsdag.