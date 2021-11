Een familiebedrijf van vader op zoon, met in de etalage zes Pokémon-kaarten. Jeff Bezos kan het nu wel schudden

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Aan de muur in de keuken hangt een meter waarop streepjes de evolutie aangeven in de lengte van je kinderen. Archeologische tekens die getuigen over een nog niet zo ver verleden, toen John John 10 centimeter kleiner was, of toen Missy, altijd wat achterop op de groeicurve, eindelijk groot genoeg was voor de meeste attracties in de Efteling.

De meter aan de muur maakt zichtbaar wat doorgaans onzichtbaar blijft: hoe je kinderen ongemerkt maar onmiskenbaar groter worden. En soms worden ze groter met een schok.

Zo’n moment doet zich nu voor, terwijl je zoon met zijn eigen telefoon foto’s maakt van zijn Pokémon-kaarten. Niet zomaar van elke kaart, legt hij uit, enkel van de uitzonderlijke kaarten die veel geld waard zijn. Die wil hij nu graag verkopen. Mag dat, papa?

Daar moet je toch even bij gaan zitten. Pas was je zoon nog maar groot genoeg om naar een tekenfilm over schattige huisdieren te kijken, nu wil hij handel drijven via zoekertjessites. Tussen twee gevoelens balanceert je hart. Dat hij van zichzelf die ondernemingsijver betoont, maakt je best trots. Anderzijds stapt hij nu een wereld binnen waarin jij hem niet kan beschermen. Weet jij veel hoe ruw of oneerlijk het eraan toegaat in de Pokémon-business.

Met de Pokémon-hype gaat het zoals met het coronavirus: in de levenstijd van je kroost zijn we inmiddels al aan de derde of vierde golf toe. Tussendoor blijven de kaartjes onaangeroerd in een metalen koffertje zitten. Dat slapend kapitaal wil John John nu dus aanspreken. Via allerlei sites heeft hij de waarde berekend van zijn waardevolste kaarten. Het lijkt wel postzegels verzamelen en verkopen, maar dan met kaartjes van Japanse tekenfilmfiguren.

Intuïtief ben je geneigd om te zeggen dat je die verkoop niet ziet zitten. Te jong, te klein, te veel spijt later. Het leven hangt van materialisme aan elkaar. Moet ook het speelgoed aan die wet gehoorzamen? Je zoon haalt de schouders op en denkt aan de tientallen euro die mogelijk in het verschiet liggen. “Waarom niet?”

Je denkt terug aan die keer dat jij blij thuiskwam met drie armtierige voetbalplaatjes. Die had je geruild voor een speelgoedauto. Jij blij, je ouders boos. Ondernemen zit je niet bepaald in het bloed. Maar anderzijds: moet je je kind levenservaring ontzeggen omdat je ze zelf nooit ontdekt hebt?

Dus zeg je toch: doe maar, jongen (met de noodzake­lijke ouderlijke controle, dat wel). Inmiddels checkt je zoon de veilingsites wat minder vaak. De belangstelling voor zijn aanbiedingen valt tegen, de Pokémon-markt raakt overspoeld. Ook dat hoort bij ondernemen. Misschien, stel je hem voor met een ondernemingslust die je nooit eerder bij jezelf ontdekte, moeten jullie een site bouwen met alle kaartjes die hij te koop aanbiedt. Ja, dat lijkt hem wel wat. Een familiebedrijf van vader op zoon, met in de etalage zes Pokémon-kaarten. Jeff Bezos kan het nu wel schudden.