Een ex-burgemeester, de Club-voorzitter en een ‘geldwolf’: deze verdachten riskeren vervolging voor fraude in Belgisch voetbal

Meer dan drie jaar na het losbarsten van Operatie Zero heeft het federaal parket zijn projectvordering klaar. Na een controle door de Kamer van Inbeschuldigingstelling vraagt het om 57 verdachten door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor fraude in het Belgische voetbal. Bij de 57: onder meer ex-politicus Patrick Janssens, AA Gent-manager Michel Louwagie en Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe.

Hieronder een overzicht van de spilfiguren en nog enkele opvallende namen in het dossier

Mogi Bayat: BTW-fraude en verschillende verdachte transfers

Spilfiguur Dejan Veljkovic is niet bij de 57 van wie het parket de doorverwijzing vraagt in Operatie Zero. De makelaar kreeg een aparte spijtoptantendeal in ruil voor de info die hij aan het gerecht gaf. Die andere spilfiguur, makelaar Mogi Bayat, zit wel bij de 57. Hij weigerde elke medewerking aan het onderzoek. In tegenstelling tot Veljkovic ging hij ook veel omzichtiger te werk, waarbij hij heel vaak gebruikmaakte van WhatsApp, waardoor zijn gesprekken niet konden getapt worden. In een van de onderschepte telefoontjes gaf hij ook letterlijk aan “dat hij zijn geheim ding via Whatsapp had gezegd” en dat er nu via de normale lijn kon gebeld worden.

Waar wel bewijzen voor verzameld werden, is voor een BTW-carrousel waardoor hij heel wat belastingen zou hebben ontdoken. Door dure merkhorloges te bestellen op naam van zijn vader in Iran, die dan toch voor hem bedoeld waren. Dat heeft zijn advocaat intussen ook al toegegeven. Voor wie die horloges bestemd waren, is niet bekend. Er werden wel tientallen lege horlogedoosjes gevonden tijdens de huiszoeking bij Bayat in een geheim compartiment op maat gemaakt door een schrijnwerker. De bewuste horloges hadden alles samen een waarde van acht miljoen euro. Toen hem er in het verhoor naar gevraagd werd, gaf hij aan dat hij een doosjesverzamelaar was. Maar uit de bekentenissen van Veljkovic blijkt dat er in het voetbal vaak horloges werden gebruikt als smeergeld.

Ook kwamen bij het parket bepaalde transfers in het vizier die via allerlei verdachte constructies waren opgezet. Het geld vloeide onder andere naar belastingparadijzen en de derdenrekening van advocaat Laurent Denis, die eerder al bij de zaak-Ye in opspraak kwam. Het ging onder meer over de transfers van Yassine El Ghanassy en Anthony Limbombe naar Nantes en Sofiane Hanni naar Spartak Moskou. Er werd hem zelfs aangewreven dat hij ook vaak achter de rug van de speler om extra premies zou hebben geïncasseerd. Ook bleek bij de huiszoeking in het Waals-Brabantse Lasne nog dat er twee Roemeense dames werden aangetroffen in de slaapkamers, die vermoedelijk in het zwart als huishoudhulp dienst deden.

Mehdi Bayat: cadeautje van zijn broer van 55.000 euro onder de loep

Mehdi Bayat, de broer van Mogi en voorzitter van Charleroi, leek buiten schot te blijven. Zijn naam viel de afgelopen jaar slechts spaarzaam. Maar nu blijkt dus toch dat hij verdacht wordt van valsheid in geschrifte en omkoping. Het gerecht focust op een gift die hij kreeg - als sterke man van Charleroi - van zijn broer en makelaar Mogi Bayat bij de transfer van Dodi Lukebakio naar Watford FC. Het cadeautje? Een Patek Philippe-horloge met een waarde van 55.000 euro.

Het was al een teken aan de wand dat hij in mei van vorig jaar plots besliste om op te stappen als voorzitter van de Belgische Voetbalbond en geen nieuw mandaat te ambiëren. Toen luidde het nog dat hij zich zo helemaal op zijn club wilde focussen.

Sébastien Delferière: ‘Anderlecht zal niet verliezen’

Op het moment dat Operatie Zero losbarst, is de Waal Sébastien Delferière de nummer één van de Belgische scheidsrechters. In 2015, 2016 en 2017 werd hij verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. Delferière is goed bevriend met makelaar Dejan Veljkovic. Die benadert Delferière op vraag van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in aanloop naar de cruciale topper tegen Club Brugge op 14 mei 2017. Van Holsbeeck zou tegen Veljkovic gezegd hebben: “Vraag aan Sébastien om ons te beschermen tijdens die match.” Met die vraag geconfronteerd zou de scheidsrechter aan Veljkovic gezegd hebben: “Anderlecht zal niet verliezen.” Het werd een gelijkspel, en Anderlecht speelde kampioen. Opvallend: volgens verklaringen van Veljkovic zou zijn vriend ‘Séba’ tijdens de rust en vlak na de wedstrijd berichten naar hem gestuurd hebben, met de vraag of hij tevreden was.

Om die reden wordt Delferière verdacht van medewerking aan matchfixing.

Nog volgens Veljkovic zou Delferière getracht hebben toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu aan een grotere club te helpen. In ruil zou de scheidsrechter een percentage op de transfer gevraagd hebben. De deal ging uiteindelijk niet door.

Patrick Janssens: ‘200.000 euro in het zwart’

Patrick Janssens werd in 2012 niet herverkozen als Antwerps burgemeester. De voormalige voorzitter van sp.a werd twee jaar later algemeen directeur van KRC Genk. In 2015 onderhandelde Dejan Veljkovic met het Genkse bestuur over de komst van Peter Maes als coach. De looneis: 500.000 euro per jaar. Volgens Veljkovic was het Janssens die voorstelde om daarvan 200.000 in het zwart te betalen.

Ivan Leko: ‘200.000 euro op transfer van keeper’

In zijn verklaringen schildert Dejan Veljkovic zijn voormalige cliënt Ivan Leko af als een regelrechte geldwolf. Aan heel wat transfers onder zijn ‘bewind’ wou de coach wat verdienen. Onder meer op die van Steven De Petter (van Mechelen naar Sint-Truiden), Ivan Tomecak (van Mechelen naar Club Brugge) en Mats Rits (van Mechelen naar Club Brugge) zou Leko duizenden euro’s verdiend hebben. De hoofdvogel schoot hij echter af met de transfer van doelman Karlo Letica van Hajduk Split naar Club Brugge. Daarvoor zou Leko 200.000 euro beloofd zijn. Letica - die meer dan 3 miljoen kostte - zou nooit doorbreken bij Club. Leko - intussen als coach actief in China - ontkent de beschuldigingen van Veljkovic. Hij wil zijn voormalige makelaar voor de rechter slepen wegens “onherroepelijke reputatieschade”. Wel geeft hij toe in zijn periode bij OH Leuven deels in het zwart te zijn betaald.

Herman Van Holsbeeck: ‘Geld, horloges en negentien hemden’

Herman Van Holsbeeck, van 2003 tot 2018 manager bij Anderlecht, werkte nauw samen met zowel Mogi Bayat als Dejan Veljkovic. Hij wordt ervan verdacht op heel wat transfers voor Anderlecht geld verdiend te hebben: onder meer op die van Dalibor Veselinovic (35.000 euro) en Milan Jovanovic (50.000 euro). Veljkovic betaalde Van Holsbeeck volgens zijn verklaringen ook in natura: zo kregen zowel de manager als zijn echtgenote een duur Rolex-horloge. Totale kostprijs: 43.000 euro. Veljkovic zou met Van Holsbeeck ook zijn gaan shoppen in enkele kledingwinkels, waarbij de manager negentien hemden, enkele kostuums, een winterjas, een ceintuur en een paar sjaaltjes kreeg.

Daarnaast zou Van Holsbeeck aan Veljkovic gevraagd hebben om scheidsrechter Delferière te benaderen in aanloop naar de cruciale topper Club Brugge-Anderlecht in mei 2017.

Eerder verklaarde Van Holsbeeck aan De Morgen: “Ik ga geen commentaar geven over Operatie Zero. Ik zal me voor de rechtbank ten volle verdedigen. Ik heb alle vertrouwen in justitie.” Na zijn ontslag bij Anderlecht werd Van Holsbeeck actief als… spelersmakelaar.

Peter Maes: al in 2012 getipt aan politie

Dejan Veljkovic regelde de overstap van coach Peter Maes van KV Mechelen naar Lokeren in 2010. Maes zou daarbij 500.000 euro in het zwart hebben ontvangen. Ook later, bij Lokeren en bij Genk, zou de voormalige keeper regelmatig enveloppes, plastic zakken en broodzakken met zwart geld ontvangen hebben: in totaal voor zo’n 2 miljoen euro, beweert Veljkovic. Ook Maes’ vriendin zou zijn ingeschakeld: er werd 150.000 euro op haar rekening gestort, waarmee ze een appartement kocht.

Opvallend: in 2012 - zes jaar voor het losbarsten van Operatie Zero - werd de politie al door ‘verschillende bronnen’ getipt over “meerdere personen, actief in het nationaal voetbalmilieu” die betrokken zouden zijn bij fiscale fraude en het witwassen van geld. Naast de namen van Veljkovic, Van Holsbeeck en Bayat viel daarbij ook al de naam van Maes, die volgens de tips “in grote weelde” zou leven.

Ondanks de aantijgingen bleef Maes ook na Operatie Zero actief als coach, bij onder meer Sint-Truiden en Beerschot. Momenteel zit hij zonder club.

Thierry Steemans: ‘matchfixing, smeergeld én illegale constructies’

Thierry Steemans, de voormalige financieel directeur van KV Mechelen en boekhouder van beroep is misschien minder bekend bij het grote publiek, maar hij zou weleens in de grootste juridische problemen kunnen zitten. Hij is zowel betrokken bij het matchfixingschandaal rond de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren als bij tal van fiscale constructies, die door het parket in vraag zijn gesteld. Niet enkel zou hij op die manier Veljkovic, zijn spelers en zijn trainers financieel geholpen hebben, maar hij profiteerde mee van dit systeem.

Volgens de verklaringen van Veljkovic zou Steemans liefst 260.922 euro smeergeld gekregen hebben voor zijn hulp bij veertien verschillende transfers naar KV Mechelen. Het ging daarbij onder anderen over Vladimir Volkov (20.000 euro), Yannick Ferrera (20.000 euro), Dalibor Veselinovic (30.000 euro), Milos Kosanovic (30.922 euro) en Mats Rits (30.000 euro). Aan de transfer van Sofiane Hanni van KV Mechelen naar Anderlecht zou hij dan weer 10.000 euro hebben verdiend.

Hierbij zal het wel moeilijk zijn voor het parket om dit hard te maken, vermits deze betalingen meestal cash uitbetaald zouden zijn. En dat blijkt ook uit de verklaringen van Steemans’ advocaat Joris Van Cauter: “Veljkovic is een crimineel die zijn verhaal mag doen. Dat men een boekhouding van een crimineel gelooft... Later zal blijken dat men dat beter niet had gedaan.”

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe: ‘Valse scoutingcontracten om Leekens te betalen’

Club Brugge wil zich graag presenteren als een club die via een nieuwe manier van werken zich helemaal niet verlaagde tot illegale praktijken. Maar het parket denkt daar dus anders over. Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe, respectievelijk CEO en voorzitter van de landskampioen, zouden bepaalde spelers (Mats Rits, Karlo Letica en Ivan Trickovski) en een trainer (Georges Leekens) een gedeelte van hun loon op een illegale manier betaald hebben. Makelaar Dejan Veljkovic factureerde via buitenlandse vennootschappen (in onder andere Montenegro en Cyprus) een bepaald bedrag aan Club Brugge, waarvoor hij scoutingopdrachten zou uitvoeren.

Maar Veljkovic verklaarde later aan de politie dat dit fictieve opdrachten waren, waaraan geen echte prestaties verbonden waren. Het gerecht had tijdens het onderzoek trouwens zelf tal van zulke valse contracten in de mailbox van Veljkovic teruggevonden. Zo betaalde Club Brugge begin 2013 in drie maanden tijd liefst 375.000 euro in drie schijven aan de Cypriotische vennootschap Belyu Sports Management op basis van een scoutingovereenkomst die getekend werd door Mannaert en Verhaeghe. Volgens het parket was het de bedoeling om hiermee de toenmalige coach Georges Leekens op een illegale manier te kunnen vergoeden. Zo vloeide het bedrag via allerlei stationnetjes quasi belastingvrij bij Leekens. Anders had hij hiervan meer dan de helft aan de Belgische fiscus moeten betalen.

Club Brugge houdt vol dat het wel degelijk om echte scoutingcontracten ging en dat hun boekhouding uitgebreid is doorgelicht.

François De Keersmaecker: ‘rechter die zelf in de fout gaat’

Ook de immers goedlachse ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond ontsnapt niet aan de greep van het parket. In 2013 werd Erwin Lemmens aangetrokken als keeperstrainer van de Belgische nationale ploeg. Hij werd vertegenwoordigd door Dejan Veljkovic. Die gebruikte Beneyug Sport Management, een van zijn Cypriotische vennootschappen, om Lemmens op een fiscaalvriendelijke manier te laten vergoeden. In totaal zou er op deze manier 52.808 euro betaald worden op anderhalf jaar tijd. Deze volgens het parket valse overeenkomst werd ondertekend door De Keersmaecker en door Steven Martens, toenmalig secretaris-generaal van de Belgische voetbalbond.

Aan deze feiten wordt nog meer gewicht toegekend omdat advocaat François De Keersmaecker ook plaatsvervangend rechter is in de ondernemingsrechtbank in Mechelen en hij dus toch een zekere voorbeeldfunctie heeft.

Michel Louwagie: ‘valsheid in geschrifte bij aanstelling Vanhaezebrouck’

Ook Michel Louwagie, manager van AA Gent, blijft niet buiten schot. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanstelling van trainer Hein Vanhaezebrouck. Het gerecht vermoedt dat er valse scoutingsopdrachten en facturen opgesteld zijn om zo zwart geld, vergoedingen, door te sluizen naar Vanhaezebrouck. Het gerecht zoomt hier in om een totaalbedrag van meer dan een half miljoen euro.

Misschien nog even verduidelijken dat het hier gaat om een projectvordering. Dit is een vordering die nu nog aan een zogenaamde BOM-controle wordt onderworpen. De kamer van inbeschuldigingstelling zal hierbij de bijzondere opsporingsmethoden die gebruikt zijn, zoals telefoontaps, tegen het licht houden en controleren of deze wel volgens de wettelijke voorwaarden zijn gebeurd. Gemiddeld duurt deze controle een drietal weken. Vervolgens zal de eindvordering doorgestuurd worden naar de raadkamer, die zal beslissen welke verdachten voor de rechtbank zullen moeten verschijnen. Daarna kan de grootste rechtszaak in het Belgisch voetbal van start gaan.

Het feit dat het parket vraagt om de 57 verdachten door te verwijzen naar correctionele wil niet zeggen dat ze ook effectief voor de rechtbank zullen verschijnen en schuldig zullen worden bevonden. Naast diegenen die het parket voor de rechter wil zien verschijnen, zal de Bijzondere Belastinginspectie nog tweehonderd personen extra doorlichten in hun fiscaal onderzoek.

Ook deze 45 worden verdacht:

• Filip Aerden: financieel directeur bij RC Genk

• Luc Anthonissen: vroegere bankdirecteur van Belfius Genk

• Creative & Managament Group: vennootschap van Mogi Bayat

• Glen De Boeck: ex-coach van Waasland-Beveren

• Marija Bogojevska: vriendin van Dejan Veljkovic

• Ann Bruyndonckx: partner van trainer Peter Maes

• Philippe Collin: ex-voorzitter Technische Commissie Belgische Voetbalbond

• Dirk Degraen: ex-algemeen directeur van RC Genk

• Laurent Denis: ex-advocaat van Anderlecht

• Luc Denteneer: ex-sportief verantwoordelijke bij OHL

• Luc Devroe: ex-sportief directeur van Oostende

• Yannick Ferrera: ex-trainer van KV Mechelen

• Pierre-Yves Hendrickx: administratief directeur bij Charleroi

• Herbert Houben: ex-voorzitter van RC Genk

• Dirk Huyck: ex-voorzitter van Waasland-Beveren

• Aleksandar Jankovic: ex-coach van KV Mechelen en Standard

• Ugljesa Jankovic: broer van spelersmakelaar Uros Jankovic

• Uros Jankovic: spelersmakelaar en handlanger van Veljkovic

• Roger Lambrecht: ex-voorzitter van Lokeren

• Erwin Lemmens: keeperstrainer bij de Belgische voetbalbond

• Matthias Leterme: algemeen manager van KV Kortrijk

• Lazo Liposki: ex-zakenpartner van Veljkovic

• Evert Maesschalk: spelersmakelaar

• Steven Martens: ex-CEO van de Belgische voetbalbond

- Walter Mortelmans: spelersmakelaar

- Herman Nijs: zit in raad van bestuur bij RC Genk

- Christian N’Sengi-Biembe: ex-technisch directeur van Congo-Brazzaville

- André Opgenhaffen: was gerechtigd correspondent bij Waasland-Beveren

- Olivier Renard: ex-technisch directeur van Standard

- Willy Reynders: ex-sportief directeur van Lokeren

- Melchior Roosens: ex-voorzitter van Waasland-Beveren

- Dragan Siljanoski: ex-Antwerpvoetballer en makelaar

- Olivier Somers: ex-bestuurder bij KV Mechelen

- Herman Stijlemans: ex-bestuurder bij KV Mechelen

- Nedzak Tanovic: handlanger van Dejan Veljkovic

- Johan Timmermans: ex-voorzitter van KV Mechelen

- Thomas Troch: spelersmakelaar

- Patrick Turq: ex-CEO van KV Kortrijk

- Jo Van Biesbroeck: ex-bestuurder bij Anderlecht

- Ronny Van Geneugden: ex-trainer van OHL

- Paul Van Der Schueren: ex-CEO van OHL

- Stefaan Vanroy: ex-sportief directeur van KV Mechelen

- Branko Veljkovic: vader van Dejan Veljkovic

- Goran Veljkovic: broer van Dejan Veljkovic

- Bruno Venanzi: voorzitter van Standard

- Bart Vertenten: ex-topscheidsrechter