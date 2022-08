‘Een elektrische wagen blijft nog altijd interessanter dan een wagen met verbrandingsmotor’

Klopt het dat de gestegen energieprijs het economisch interessanter maakt om met een diesel- of benzinewagen naar het zuiden van Frankrijk te rijden, zoals Het Nieuwsblad schreef?

“Dat kan inderdaad zo zijn in specifieke gevallen. Als je bijvoorbeeld uitgaat van het duurste elektrische laadstation en de goedkoopste benzine. Men is hierbij uitgegaan van één specifiek geval, om naar Zuid-Frankrijk te rijden. Maar in het algemeen zou ik dat zeker niet durven te stellen. Ik denk dat het, zeker naar de toekomst toe, nog altijd interessanter is om een elektrische wagen te hebben.

“Alles hangt ervan af hoe de energieprijzen zullen evolueren. Spectaculair zullen die niet dalen, maar ik verwacht wel dat de elektriciteitsprijs zeker weer naar een evenwicht komt en zal stabiliseren.

“De energieprijs is bovendien maar een deel van het plaatje natuurlijk. Bijvoorbeeld: om lange afstanden in Europa af te leggen is ook de prijs van de zogenaamde ‘snelladers’ van belang.”

Professor mobiliteit Peter Van den Bossche (VUB). Beeld Peter Van den Bossche

Wat zijn dat?

“Dat zijn laders met een vermogen van 50 kilowatt of meer. Die laten toe dat u uw wagen in een korte tijd – laat ons zeggen een klein uur – bijna volledig oplaadt. Snelladers staan vaak bij snelwegparkings opgesteld. Intussen is er zo een heel netwerk in Europa, en zo kun je lange afstanden over het continent afleggen.

“Let wel, het gebruik ervan kost meer dan dat van een gewone lader. Dat kan zelfs het dubbele van de prijs zijn en inderdaad, die prijzen zijn recent echt ontploft. Nog meer dan de gewone elektriciteitsprijs. Maar het is niet heel transparant voor gebruikers waarom dat zo is. Ook zijn er problemen met de toegankelijkheid: bijvoorbeeld een gebruiker die een kaart koopt bij de ene uitbater en daarmee geen snellader van een andere uitbater kan gebruiken.

“Het punt is vooral: die snelladers mogen we niet als referentie nemen voor het dagelijks gebruik. Automobilisten gebruiken die als ze een lange rit voor de boeg hebben of als ze op vakantie gaan. In het dagelijks leven heb je die eigenlijk niet nodig. Gewone laders bij mensen thuis, op publieke plaatsen of aan het werk zijn meer dan voldoende.”

Maar een elektrische wagen is toch nog altijd duurder dan een met een verbrandingsmotor? Als ook de kostprijs voor elektrisch laden stijgt, is het dan nog altijd interessanter om voor zo’n elektrische wagen te kiezen?

“Daarvoor moeten gebruikers rekening houden met de totale eigendomskost. Dat is eigenlijk alles: de aankoop van de wagen en de energie, maar ook alle andere kosten. Denk daarbij aan het onderhoud, de verzekering, de taksen en andere kosten die bij een wagen komen kijken. Voor al die zaken zal de elektrische wagen beter scoren: onderhoud en verzekering zijn meestal veel voordeliger. Taksen kunnen natuurlijk altijd veranderen, maar momenteel zijn elektrische wagens in het Vlaams Gewest vrijgesteld van verkeersbelasting bijvoorbeeld.”

En aangezien de Europese Unie ernaar streeft om tegen 2029 enkel nog elektrische wagens in te schrijven, zal dat niet gauw veranderen?

“Natuurlijk is het zo dat we ons geen illusies moeten maken. Als er minder benzinewagens zullen zijn, zullen ook de inkomsten op accijnzen dalen. Dat zal de regering moeten compenseren. Al gebeurt dat niet noodzakelijk via accijnzen op elektriciteit, want dat kan moeilijk ingebouwd worden. Al denk ik dat het recept voor een heffing daar al klaarligt, in de vorm van een kilometerheffing.”