Eén dode door oogdruppels met zeldzame bacterie in Verenigde staten, vier patiënten verliezen ogen

Het Amerikaanse voedselagentschap Food and Drug Administration (FDA) en de Centra voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) maken melding van 68 gevallen in 16 staten. De slachtoffers raakten besmet met een vorm van de bacterie ‘pseudomonas aeruginosa’ die in de Verenigde Staten nog nooit eerder is waargenomen.

Eén persoon is overleden ten gevolge van de infectie. Acht patiënten zijn blind geraakt en vier anderen hebben hun ogen operatief moeten laten verwijderen.

‘Pseudomonas aeruginosa’ is een staafvormige bacterie die meestal voorkomt in vochtige omstandigheden. Een besmetting met de bacterie is erg moeilijk te bestrijden, aangezien ze resistent is tegen de meeste soorten antibiotica. De bacterie kan infecties in het bloed, de longen of andere delen van het lichaam veroorzaken. Dat gebeurt in de meeste gevallen na een operatie, waardoor pseudomonas aeruginosa ook als een ziekenhuisbacterie wordt beschouwd. In de Verenigde Staten sterven jaarlijks naar schatting 2.700 mensen aan een besmetting met de bacterie.

‘Gebrek aan bewaarmiddelen’

De gezondheidsautoriteiten identificeerden aanvankelijk tien verschillende merken oogdruppels die gelinkt konden worden aan de uitbraak. De druppels worden in India gemaakt en door de VS geïmporteerd. De producten van die merken werden vorige maand al uit de rekken gehaald. Het ging onder meer om de oogdruppels EzriCare Artificial Tears en Delsam Pharma’s Artificial Tears. Even later lanceerde ook het moederbedrijf van de merken, Global Pharma, een terugroepactie.

Geopende flesjes van patiënten bleken de bacterie te bevatten. Ongeopende flesjes worden momenteel getest om te bepalen of de besmetting al dan niet tijdens het productieproces heeft plaatsgevonden, melden de agentschappen. Een woordvoerder van EzriCare heeft gereageerd dat het bedrijf meewerkt met het onderzoek.

De zaak kwam aan het licht nadat een vrouw uit Florida het bedrijf had aangeklaagd. Ze beweerde dat ze een infectie had opgelopen door de oogdruppels en daardoor één van haar ogen is kwijtgespeeld. Volgens de advocaat van de vrouw was de besmetting te wijten aan een “gebrek aan bewaarmiddelen” in de druppels.

Ook vorige week publiceerde de FDA nog afzonderlijke terugroepberichten voor bepaalde oogdruppels van de farmabedrijven Pharmedica en Apotex.

De autoriteiten raadt iedereen die teruggeroepen producten heeft gebruikt en symptomen ervaart aan om onmiddellijk naar de dokter te gaan. Symptomen zijn: gele, groene of heldere afscheiding uit het oog, ongemak of pijn, roodheid, wazig zicht en verhoogde gevoeligheid voor licht.