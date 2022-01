Een deken van as: eerste beelden na vulkaanuitbarsting tonen ravage op Tonga

Zaterdag ontstond eerst een onderzeese vulkaanuitbarsting en vervolgens ook een tsunami in de Stille Oceaan. Door de ramp zijn alle telefoon- en internetconnecties met het eiland afgesloten.

Het ministerie van Defensie in Nieuw-Zeeland liet gisteren een vliegtuig over de eilandengroep vliegen om de schade in beeld te brengen. Luchtbeelden van Nomuka, een klein eiland in het zuiden, laten niet enkel een aslaag zien, maar ook heel wat andere ravage.

Beeld AFP

Satellietbeelden die door de VN werden geanalyseerd tonen gelijkaardige taferelen in Kolomotua, Tongatapu, en Kolofo’ou: hier en daar staan nog gebouwen overeind, maar er zijn ook heel wat huizen en gebouwen ingestort. Verder valt op hoe het volledige landschap bedenkt is met grijze as.

De landingsbaan van Fua’amotu International Airport lijkt voor een groot stuk overstroomd te zijn, en is deels bedekt met vuilnis of as.

Beeld AFP

Beeld AP

Beeld AFP