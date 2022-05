Een deels gerenoveerd huis voor 175.000 euro: hoe realistisch is ‘Blind gekocht’?

In het Play4-programma Blind gekocht staat een team van experts klaar om wanhopige kandidaten aan een woning te helpen. Zelfs schijnbaar onmogelijke zoektochten lopen telkens goed af en dat roept vragen op bij de vastgoedsector. ‘Voor normale mensen verloopt zo’n aankoop veel moeilijker.’

“Ik heb toch een speciale engelbewaarder.” In de seizoensfinale van Blind gekocht overhandigen vastgoedexpert Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans trots de sleutel van een Lanaakse woning aan alleenstaande moeder Bianca. De aanwezigen zijn emotioneel, want de zoektocht naar een geschikte woning voor de vrouw had behoorlijk wat voeten in de aarde.

Het budget van 170.000 euro was bijzonder krap en pas na een oproep op de nationale radio liep de gouden tip binnen. Wanneer Bianca en haar tienerzoon Jitse later voor het eerst de afgewerkte woning zien, valt hun mond open. Er staat een nieuwe keuken, de woonkamer is volledig gerenoveerd en ook de badkamer kreeg een grondige opfrisbeurt. Dat die hele renovatie slechts 21.000 euro kostte, is mooi voor het gezin en het levert ontroerende televisie op. Alleen klinken na de uitzending ook enkele kritische geluiden van kijkers. “Voor zo’n bedrag verbouw ik zelf niet”, reageert een klusser op sociale media.

Parallel universum

De vragen over de mate waarin Blind gekocht een accurate afspiegeling van de werkelijke vastgoedmarkt biedt, zijn niet nieuw. In het eerste seizoen ontstond ook al ophef toen een volledige woning voor amper 50.000 euro gerenoveerd werd, maar de stijgende vastgoedprijzen maken het dit jaar moeilijker voor de programmamakers om even vlot suspension of disbelief los te maken.

De modale kijker laat zich misschien nog verleiden door de spannende zoektochten van de experts, maar kandidaat-kopers en vastgoedexperts fronsen steeds vaker de wenkbrauwen. “De budgetten van deelnemers zijn soms vrij laag voor wat ze in gedachten hebben, maar toch slagen de specialisten er telkens in om ze gelukkig te maken. Voor normale mensen verloopt dat moeilijker”, zegt vastgoeddeskundige Stijn Gijbels.

Toch is het niet zo dat Blind gekocht zich in een parallel universum afspeelt waarin de prijzen voor vastgoed en bouwmaterialen stabiel zijn. Enkele afleveringen uit dit seizoen toonden de krapte op de woningmarkt in de regio van Leuven en slechts de helft van de woningen kon afgewerkt worden met de beschikbare renovatiebudgetten. Tijdens de opnames vertelden de experten meermaals dat ze tijdens het eerste seizoen meer konden leveren voor eenzelfde budget, maar dat er na de coronacrisis prijsstijgingen kwamen die de situatie bemoeilijkten.

Gijbels vindt daarom dat de zoektocht naar de panden an sich goed weergegeven wordt in de reeks. Vandendael slaagt er uiteindelijk wel in om woningen te kopen die veel kwaliteit leveren voor het beschikbare budget, maar dat is volgens hem eerder het gevolg van haar expertise dan van hulp door de programmamakers.

Sponsors

Zodra de verbouwingen van start gaan, verliest de reeks wel een deel van zijn geloofwaardigheid. Zelfs wanneer Vandendael en Appeltans zelf de handen uit de mouwen steken om samen met de crew de woonkamer van Bianca te schilderen, valt namelijk op hoe vaak de namen van sponsors in beeld verschijnen. De makers van Blind gekocht maken er sowieso geen geheim van dat ze dankzij zulke bijdragen een mooier eindresultaat kunnen leveren, maar vastgoedconsulent Ria Verlaet van Abricasa vreest dat kijkers zo een verkeerd signaal kunnen krijgen.

Ze merkt vandaag op dat kopers sowieso een stuk veeleisender zijn dan in het verleden. Ondanks de stijging van de vastgoedprijzen willen ze volgens haar meteen een volledig afgewerkte woning. Daarom zijn ze zelfs bereid om het maximumbedrag te lenen, ook al zorgt dat voor een zwaardere afbetaling. Verlaet gelooft daarbij dat het brede aanbod aan vastgoedprogramma’s op televisie die tendens mee versterkt. “Als je als kandidaat-koper naar Blind gekocht kijkt en ziet hoe snel de experten daar mooie resultaten boeken, kun je je afvragen waarom het bij jou niet even snel kan gaan”, zegt ze.

Vandendael erkent dat kopers steeds veeleisender worden, maar volgens haar is er geen verband met het programma. De kandidaten uit de reeks vroegen volgens haar bijvoorbeeld ook allemaal meer dan wat hun budget toeliet. Zij werden dus ook verplicht om op een bepaalde manier toegevingen te doen. “Je kunt als kandidaat-koper sowieso niet alles tegelijkertijd hebben, je moet vaak compromissen sluiten om vooruit te komen in het leven. Een echt huis voldoet voldoet nooit volledig aan het droombeeld dat in je hoofd zit”, zegt ze.

De vastgoedexpert laat in het midden of de sponsoring van renovatiewerken kijkers onrealistische verwachtingen kan geven, maar ze vermeldt wel dat ook op dat niveau het geld niet over de balk vliegt. Appeltans en zijn collega Kelly Claessens kopen soms materialen die einde reeks zijn en kunnen de prijs-kwaliteitverhouding goed inschatten. Ze hebben daarbij wel een voordeel tegenover reguliere consumenten omdat ze een uitgebreid netwerk hebben. “Er wordt zo onderhandeld op een niveau waar particulieren niet zomaar toegang toe hebben”, besluit Vandendael.