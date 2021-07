Een coronapas voor kleine evenementen en strengere controles op reizigers: dit ligt vrijdag op tafel Overlegcomité

De deltavariant baart verschillende Europese landen zorgen en buurlanden Frankrijk en Nederland gingen al op de rem staan. Het Verenigd Koninkrijk stelt de geplande versoepelingen voorlopig niet uit. In ons land kijken de regeringen behoedzaam naar de cijfers. Bij de federale regering klinkt het dat we in een overgangsperiode zitten. Er is nog geen collectieve bescherming via de vaccins, waardoor voorzichtigheid belangrijk blijft. De teugels volledig vieren - zoals voorzien - is vrijdag niet meer aan de orde. Maar wat ligt er wel op tafel?

Coronapas voor evenementen tot 1.000 man

Het ligt al even vast dat er vanaf 13 augustus een coronapaspoort komt voor grote evenementen met meer dan 5.000 mensen binnen en meer dan 10.000 mensen in openlucht. Het paspoort heet officieel 'Covid Safe Ticket', verwijzend naar de Covid Safe App waarmee je eenvoudig een bewijs kan krijgen dat je volledig gevaccineerd bent of recent negatief getest hebt.

Zowel minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) als de Vlaamse regering is er voor gewonnen om dat paspoort ook op kleinere evenementen in te voeren. Aan Franstalige zijde is er minder enthousiasme: Ecolo en vooral de MR zouden bezorgd zijn om de privacy van bezoekers. Maar dat kan technisch opgelost worden, klinkt het bij Vandenbroucke.

Wat de drempel dan zou moeten zijn? Het cijfer van 1.000 bezoekers circuleert. Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en lid van het adviesorgaan GEMS, vindt een Covidpaspoort op evenementen nuttig. "Maar het is moeilijk om precies te zeggen vanaf hoeveel bezoekers dat nodig is. Als je in een goed geventileerde en grote concertzaal iets organiseert voor duizenden mensen, die allemaal een vaste plaats hebben en hun mondmasker dragen, dan is het risico volgens mij vrij klein. Dat is helemaal iets anders dan een meerdaags festival met internationale bezoekers waarbij iedereen door elkaar loopt, met elkaar danst en in een moshpit springt."

Wat wel vaststaat, is dat het Covid Safe Ticket er enkel voor evenementen komt. Het is voorlopig niemands bedoeling om dat net als in Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland en delen van Portugal ook in te voeren voor horecabezoekjes.

Verplichte prik voor zorgverleners

Frankrijk verplicht voortaan een coronavaccin voor het zorgpersoneel. Wie eraan verzaakt, verliest loon. Het doet de discussie ook in ons land weer oplaaien. In België liet 73% van het zorgpersoneel zich al deels vaccineren, maar er zijn wel regionale verschillen. In Brussel kreeg 64,1% al één dosis, in Wallonië 73% en in Vlaanderen 83,4% - de laatste cijfers dateren wel van 31 mei.

De grootste werkgeverskoepel in de zorgsector, Zorgnet-Icuro, is voorstander van zo'n verplichting. CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt het geen taboe, zegt hij op Twitter. En ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) is voorstander. "Ik vind het ook een ethische kwestie. Je brengt patiënten niet in gevaar. Artsen hebben de eed van Hippocrates gezworen en dan breng je je patiënt geen schade toe." Minister Vandenbroucke toonde zich tot nog toe een koele minnaar, maar werkt aan een actieplan dat vandaag wordt besproken door de ministers van Volksgezondheid.

In een eerste fase denkt hij aan het publiek maken van de vaccinatiecijfers van elke zorginstelling om het personeel te sensibiliseren. Als die fase weinig zoden aan de dijk brengt, kan men het vaccin verplichten. De Sutter verkiest om meteen de verplichting in te voeren. "Dat is eerlijk en duidelijk." Hoe de implementatie dan moet verlopen, vindt ze voer voor het sociaal overleg.

Strengere controles op reizigers

Ondanks het verplichte coronacertificaat, de verplichte PCR-test en het invullen van een Passenger Locator Form (PLF) is het eenvoudig om als reiziger besmet door de mazen van het net te glippen. Dat toonden de feestvakanties in Spanje aan. En maar één op de drie reizigers die zich moeten laten testen na terugkeer, doet dat ook, weet coronacommissaris Pedro Facon. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde al aan dat de politie meer zal controleren. "Zowel op de luchthavens als op de weg zal de federale politie er meer en scherper op toezien of reizigers alle nodige documenten hebben ingevuld. Voor de Belgen betekent dat: kijken of iedereen zijn PLF heeft ingevuld. Aan niet-Belgen worden testresultaten of een vaccinatiecertificaat gevraagd."