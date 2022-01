‘Een conservatieve anti-lgbtqi+-golf overspoelt Europa’

Wat is er in Polen aan de hand?

“Woensdag stemt het parlement er over een hervorming die de nationale overheid veel meer grip geeft op het onderwijs. Een van de nieuwigheden is dat ngo’s geweerd worden uit de klaslokalen. De lgbtq+-organisaties worden niet expliciet genoemd, maar in zijn speeches en verklaringen maakte de conservatieve onderwijsminister Przemyslaw Czarnek al duidelijk dat hij wil beletten dat er op scholen aandacht is voor mensen met een andere geaardheid, of dat lgbtq+-organisaties bijvoorbeeld aan de schoolpoort campagne kunnen voeren. Schooldirecties zullen ook niets meer te zeggen hebben over initiatieven als Rainbow Friday, waarbij leerlingen in regenboogkleuren naar school te komen.”

De nieuwe wet doet denken aan de Hongaarse anti-lgbtq+-propagandawet.

“Noem het gerust de lightversie van de antipropagandawet. Czarnek heeft ook al laten weten dat hij die Hongaarse wet als een voorbeeld ziet. De lgbtq+-gemeenschap wordt al jarenlang als zondebok gebruikt, ongeveer 130 Poolse gemeenten en provincies hebben lgbtq+-vrije zones geïnstalleerd. Maar dat was vooral retoriek, deze wet gaat toch een stap verder. Er liggen trouwens nog wetsvoorstellen klaar, bijvoorbeeld om de jaarlijkse Pride-optocht te verbieden.”

Welke impact heeft dit op de lokale lgbtq+-gemeenschap?

“De gevolgen voor het mentale welzijn zijn dramatisch. Onderzoek toont aan dat 55 procent worstelt met suïcidale gedachten. Drie jaar geleden was dat 45 procent, en in 2012 ‘slechts’ 38 procent. Het valt te verwachten dat de cijfers bij de jongeren nog hoger liggen.”

Hongarije en Rusland gingen Polen al voor met discriminerende wetten. Zien we hier een conservatieve golf en zullen andere landen volgen?

“Een golf is zeker het juiste woord. De ultraconservatieve anti-lgbtq+-beweging is goed georganiseerd: we zien sterke internationale netwerken die lopen van de ultrakatholieken in Polen over de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour tot Geert Wilders. Ook Dries Van Langenhove trok in 2013 naar Polen voor een kamp georganiseerd door de ultraconservatieve katholieke organisatie Tradition, Family, Property, die ook achter het recente Poolse abortusverbod zat. Belangrijk om te weten: die netwerken worden aangevuurd door Rusland, dus het verhaal heeft ook een geopolitieke dimensie.

“De gevolgen laten zich voelen: doorheen heel Europa zien we dat de druk toeneemt. Italië heeft recent een discriminerend wetsvoorstel van Matteo Salvini (Lega Nord) weggestemd, in Spanje zien we op lokaal niveau ook gelijkaardige voorstellen opduiken. In Letland was er een poging om het homohuwelijk af te schaffen, in Roemenië hebben conservatieven geprobeerd om genderstudies in het hoger onderwijs te verbieden. Tot nu toe hebben die conservatieve wetsvoorstellen het nergens gehaald, maar ze belanden wel steeds meer op tafel.”

Forbidden Colours roept daarom de Vlaamse regering op de nieuwe wet te veroordelen. Zal dat enige impact hebben in Polen?

“In tegenstelling tot in Hongarije zijn de Poolse burgers zeer Europees gezind, waardoor het land wel gevoelig is voor internationale druk. Toen de Europese Commissie afgelopen september dreigde om de beloofde covid-steun in te trekken, hebben vier van de vijf geviseerde provincies de lgbtq+-freezones weer afgeschaft. Sancties en veroordelingen hebben dus wel een impact.”