‘Een clash van titanen’: warme oceanen kondigen hevig orkaanseizoen aan

De wereldzeeën zijn al maanden een pak warmer dan normaal en vooral de Atlantische Oceaan valt op, met temperaturen die ver boven de gebruikelijke gemiddelden liggen. Wetenschappers vermoeden dat al die mariene hittegolven veroorzaakt worden door een combinatie van drie factoren: de opwarming van de aarde, een gebrek aan verkoelende stofwolken uit de Sahara en El Niño, een natuurlijk opwarmend fenomeen dat ontstaat in de Stille Oceaan.

De oververhitting in zee is niet alleen gevaarlijk voor heel wat mariene ecosystemen en soorten. Ze riskeert ook de motor te worden van sterke stormen. Britse en Amerikaanse onderzoekers voorspelden al respectievelijk 18 en 19 Atlantische zware stormen dit jaar, terwijl dat er gemiddeld 14 zijn. Het gerespecteerde Amerikaanse agentschap NOAA komt nu ook met een voorspelling in die zin. Volgens deze specialisten is er 60 procent kans op 14 tot 21 zware tropische stormen, waaronder zeven orkanen. Drie orkanen worden erg hevig, zo voorspelt het agentschap.

Normaal gezien mildert El Niño net het stormseizoen, dat tot ongeveer eind dit jaar loopt. Dat effect is er dit keer ook, maar het effect van de opwarmende oceaan is volgens NOAA zo sterk dat het stormseizoen toch zwaarder wordt dan anders. “Die tegengestelde fenomenen vormen een clash van titanen”, zegt NOAA-onderzoeker Matthew Rosencrans. De hitte in de oceaan werkt daarbij de dempende impact van El Niño op het stormseizoen tegen.

Het valt nu te hopen dat de stormen zo weinig mogelijk aan land komen. In het heftige stormseizoen 2017 veroorzaakten de tropische stormen en orkanen die zich boven de Atlantische Oceaan ontwikkelden en orkanen voor bijna 300 miljard dollar schade.