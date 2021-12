Een citytrip naar New York of een skivakantie? Carrefour verkoopt vanaf vandaag ook reizen

Citytrips, all-inclusive verblijven, skireizen, vakantiehuizen, campings en autoverhuur: het aanbod waarmee Carrefour zich in België op de toeristische markt begeeft, is breed en gevarieerd. “Bij de lancering zullen er al ongeveer 40 bestemmingen beschikbaar zijn”, aldus woordvoerster Aurélie Gerth.

“Van Oostenrijk tot Canada, van Oman tot Thailand. Klanten kunnen zowel vanuit België als vanuit andere Europese landen vertrekken. Voor onze vliegvakanties werken we voornamelijk samen met ‘klassieke’ luchtvaartmaatschappijen zoals Brussels Airlines, Lufthansa of British Airways. Wie boekt bij Carrefour Reizen, geniet dezelfde bescherming als wanneer hij of zij bij een ander reisbureau zou boeken in België.”

Carrefour blijft zijn aanbod diversifiëren. Naast deze nieuwe reisdienst, kon je bij de supermarktketen ook al terecht voor onder andere mobiele telefonie, een fotoafdrukdienst en zelfs betaalkaarten. “Dat we nu ook reizen gaan verkopen, past perfect binnen onze e-commerce strategie”, zegt Gerth. “We zien dat de mensen steeds meer online producten en diensten aanschaffen, daar spelen we op in.”

Dat betekent ook dat Carrefour Reizen België niet van plan is om ‘bakstenen’ reisbureaus te openen. “In Frankrijk zijn die fysieke agentschappen er wel, maar dat gaan we op de Belgische markt niet doen. Het wordt een 100% online gebeuren. In onze 786 winkels zullen we ook geen hoekje als reisbureau inrichten. Hooguit zullen we op schermen en via displays reclame maken voor onze reiswebsite.”

Nu al 1 miljoen Fransen

De timing is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk: de pandemie zorgt niet alleen voor reisrestricties, maar ook voor grote onzekerheid. Weinig mensen staan momenteel te trappelen om vakanties te boeken. “Dat is waar, maar toen we aan dit project begonnen, dachten we dat rond deze tijd de grootste miserie voorbij zou zijn”, zegt Gerth. “Dat is helaas anders uitgedraaid. Maar we bekijken het positief: nu kunnen we rustig onze eerste stapjes zetten op deze nieuwe markt.”

Retailexpert Jorg Snoeck is niet verrast door het nieuws dat Carrefour nu ook reizen gaat verkopen. “In Frankrijk zijn er al verscheidene supermarkten die reizen aanbieden: naast Carrefour gaat het onder meer om Leclerc en Lidl. Meer dan een miljoen Fransen trekken elk jaar op reis via een boeking bij een supermarkt.”

Het past allemaal binnen een breder plaatje, aldus Snoeck. “Supermarkten evolueren steeds meer naar platformen, die naast voeding ook allerlei diensten aanbieden. Warenhuizen zijn in deze digitale tijden nu eenmaal de laatste plekken waar nog steeds zeer frequent zeer veel mensen komen. Want hoewel er ook steeds meer online wordt besteld, laden veel mensen toch ook nog graag eigenhandig een winkelkarretje vol. De ideale omgeving om ook andere zaken aan de man te brengen.”

Snoeck denkt dan ook dat Carrefour op termijn wél een reishoekje op de winkelvloer zal inplannen. “Ze starten nu wel online, maar ze zullen snel genoeg merken dat enkele vierkante meters reiswinkel met de nodige persoonlijke service voor de klanten hun cijfers de hoogte zullen injagen.”

Vertrouwen

Volgens Carrefour zal de reislustige Belg ‘aantrekkelijke’ aanbiedingen voorgeschoteld krijgen. De supermarkt gaat de traditionele touroperators met andere woorden bekampen op prijs. “En we rekenen er ook op dat onze klanten na al die jaren zo veel vertrouwen in ons hebben dat ze ook voor een skivakantie of een citytrip op zijn minst onze site even zullen checken.”

Dat laatste kan wel kloppen, denkt Jorg Snoeck. “Vertrouwen gaat de komende maanden en jaren nog een heel belangrijk gegeven worden. Momenteel blijven nog redelijk wat bedrijven kunstmatig in leven door de overheidssteun, maar het staat vast dat er een golf van faillissementen zit aan te komen, zeker ook in de reissector. Op zo’n moment wordt het vertrouwen van de consument in een handelaar of dienstverlener alleen maar belangrijker. En op dat vlak scoort Carrefour in België wel goed.”