‘Een bom voor deze buurt’: Oostkamp zit met vragen nadat jongen (15) wordt doodgestoken door 19-jarige

Wat is er vrijdagavond exact gebeurd in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp? Een jongen van vijftien kreeg messteken van een negentienjarige en overleed ter plaatse. ‘Vaak zien we dat die jongeren een levensverhaal hebben dat niet goed zit.’

“Een bom voor deze buurt. Dat is het.” De oudere dame die net een bloemetje komt bijleggen aan het straatnaambord van de Guldensporenlaan in Oostkamp is er zondagnamiddag nog altijd niet goed van.

Vrijdagavond kwam de vijftienjarige M.M. onuitgenodigd op het verjaardagsfeestje van Jordy D. (19), in zijn huis op de hoek van de Guldensporenlaan en de Groeningestraat. Volgens de advocaat van Jordy, Patrick Bernard Martens, had M. een stroomstootwapen bij zich en bedreigde hij zijn cliënt. Waarop die het eerste nam wat voorhanden was om zich te verdedigen: een mes. Hij bracht een viertal messteken toe. M. overleed ter plaatse. Volgens de advocaat sloeg Jordy daarna op de vlucht, niet wetende dat zijn messteken dodelijk waren. Dat kreeg hij pas te horen toen de politie hem verhoorde.

Volgens sommige, niet bevestigde bronnen, ging het om een dispuut over drugsgeld. Het slachtoffer kwam naar verluidt een openstaande schuld vereffenen, schrijft Het Laatste Nieuws. De jongen kwam ook al een paar keer in contact met de jeugdrechtbank, al wordt ontkend dat daar drugs mee gemoeid waren. “Dat was in het kader van zijn moeilijke familiale situatie”, zegt Yen Buytaert, advocaat van de familie, aan HLN. “Dat had niets met drugs te maken. Daar ben ik echt formeel in.”

In de buurt zelf weten ze niet wat denken. Ze verwijzen wel naar de afgelopen weken, toen er geregeld een feestje bleek te zijn bij Jordy. Soms ging het er erg luid aan toe, werd er een halve straatrace gehouden en werden er al eens joints gerookt, maar nooit kwam het tot geweld.

De wijk Nieuwenhove is een rustige wijk, zeggen de buurbewoners. Zo’n wijk waar nauwelijks iets gebeurt en waar iedereen zijn of haar leventje leidt. De wijk werd in de jaren zeventig gebouwd, toen elektronicagigant Siemens zich in Oostkamp vestigde en 2.000 arbeiders nodig had. Het is een zogenaamde hybride wijk: een mix van sociale huur- en koopwoningen en kleine en grotere residentiële huizen. Een concept waar later kritiek op kwam, omdat het vooral voor weinig sociale cohesie zorgde.

“Iedereen doet hier inderdaad gewoon zijn of haar ding”, geeft ook de oudere dame toe. Ook andere buurtbewoners beamen dat. Opvallend: ze weten allemaal wie Jordy is maar kunnen maar heel weinig over hem vertellen.

Probleemgedrag

Wat er vrijdagavond precies gespeeld heeft, is ook erg moeilijk te zeggen. Over het vijftienjarige slachtoffer is weinig geweten, behalve dat de jongen uit Brugge komt en op zevenjarige leeftijd zijn vader verloor.

Gevallen van extreem geweld zijn altijd moeilijk te verklaren, meent ook jeugdcriminoloog Johan Deklerck (KU Leuven en zelfstandig expert). Maar in het gros van de cases waarbij jongeren overgaan tot extreem geweld zorgt een combinatie van verschillende factoren voor de fatale daad. “Het heeft in de eerste plaats te maken met de peerdynamiek in de puberteit”, zegt Deklerck. “Die puberteit is het oefenterrein om volwassen te worden. Ze doen alles samen met vrienden en duwen de ouders weg, want die snappen het allemaal niet. Dat kan, zeker bij jongens, ook gepaard gaan met externalistisch probleemgedrag. Dan hebben we het over vechtpartijen, pestgedrag, joints roken, fietsen stelen.”

Maar bij gevallen van extreem geweld zien criminologen vaak nog een extra factor meespelen. Deklerck: “Vaak zien we dat die jongeren een levensverhaal hebben dat niet goed zit. Jongeren met kwetsuren. Dit leidt tot wat specialisten ‘destructief recht’ noemen. ‘Ik heb al veel destructiviteit in mijn leven meegemaakt, dus mag ik nu ook destructief zijn’.”

Hoe dit zo ver is kunnen komen, is ook een vraag die Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp voor (CD&V) zich stelt. Zelf wijst hij ook naar de sociale cohesie in de wijk Nieuwenhove, die volgens hem beter kan. Al wordt daar hard aan gewerkt. De Keyser: “Ik hoop dat dit incident al die mooie inspanningen samen met de buurt nu niet tenietdoet.”

Van de meerdere personen die werden opgepakt, zijn de meesten intussen weer vrijgelaten. Verschillende media berichtten gisteravond dat enkel verdachte Jordy werd aangehouden.