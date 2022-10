Een bom die 182.000 stukjes metaal verspreidt: nieuwe Oekraïense precisieraketten zaaien dood en verderf

De nieuwe munitie, waarvan het gebruik is bevestigd door Kiev, zal het aantal doden onder de invasiemacht fors vergroten en de Russen verder demoraliseren. Met één salvo van zes raketten, kan de Himars-raket dood en verderf zaaien onder Russische troepenconcentraties in een gebied van 1,3 vierkante kilometer.

Het Oekraïense ministerie van Defensie bevestigde met een foto op Twitter dat de VS de nieuwe raket hebben geleverd en dat hij al wordt ingezet op het slagveld. Ukraïne Weapons Tracker, een van de meest geraadpleegde militaire bronnen op sociale media over de oorlog, meldde twee weken geleden al dat de raket wordt afgevuurd. Oekraïne en de VS wilden dit toen echter niet bevestigen.

Op de foto van het ministerie zijn zes raketten te zien die op het punt staan te worden afgevuurd op Russische posities. Oekraïense soldaten hebben persoonlijke boodschappen op de raketten geschreven. ‘Jullie kunnen ons niet breken’, twittert het ministerie. Interessant is dat een van de raketten is voorzien van de Amerikaanse markeringen en serienummers waaruit blijkt dat het inderdaad gaat om de nieuwe raket, de M30A1.

Ook de cijfers HB11 bevestigen volgens militaire deskundigen dat het deze raket betreft. Op een foto die Ukraïne Weapons Tracker eerder van een andere Himars publiceerde, ergens op het strijdtoneel, waren eveneens deze markeringen te zien.

HIMARS missiles signed by #UAarmy.

«For Dnipro…»,

«For Kharkiv…»,

«For Lviv…»,

«For Kyiv…»,

«For Odesa»,

«For Zhytomyr»…

«… you cannot break us». pic.twitter.com/PsfpqiLrlJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 11 oktober 2022

Zware klappen

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat Oekraïne de Russen sinds juni bestookte met een Himars-raket die voorzien was van een explosieve lading van zo’n 90 kilo. Deze raket, de M31A1, is geschikter voor zware, vaste doelwitten zoals gebouwen. Met deze raket slaagde het Oekraïense leger erin de Russen zware klappen toe te brengen, waardoor de strijd kantelde in het voordeel van Kiev.

Volgens het Pentagon zijn in een paar maanden tijd met de Himars-systemen meer dan vierhonderd belangrijke doelwitten vernietigd in Oost-Oekraïne, van munitiedepots en andere logistieke centra tot militaire hoofdkwartieren. Dankzij de inzet van het geavanceerde raketsysteem, waarmee doelwitten tot op een kleine 90 kilometer met grote precisie konden worden weggevaagd, kon het Oekraïense leger in het oosten en het zuiden daarna in het offensief gaan.

Met de doelbewuste publicatie van de foto met de nieuwe raket heeft Oekraïne mogelijk de Russen angst in willen boezemen. Het Russische leger maakt zich op om de invasiemacht, die aanvankelijk bestond uit naar schatting 170.000 soldaten, te versterken met de 300.000 extra gemobiliseerde soldaten. De VS hebben met de nieuwe Himars-raket de Oekraïners nu een wapen in handen gegeven om de grote Russische overmacht in de komende maanden beter te bestrijden.

#Ukraine: Ukraine received new rockets for HIMARS/M270- here we can see a pod of M30A1 guided rockets.

M30A1 differs from previously seen M31A1/A2 by an alternative warhead with 182000 preformed spheroid steel/tungsten fragments and is designed to be used against soft targets. pic.twitter.com/iAUkjPuaEn — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 30 september 2022

Metalen balletjes

De explosieve lading van de verwoestende M30A1- raket wordt enkele meters boven de grond tot ontploffing gebracht. Hierna verspreiden de duizenden metalen fragmenten, waaronder balletjes van een paar millimeter doorsnee, zich over een gebied. Behalve voor aanvallen op infanterie-eenheden is de raket ook bedoeld om andere ‘soft targets’ zoals trucks te vernietigen die niet bepantserd zijn.

In Irak gebruikten de VS met hun raketsystemen op grote schaal een voorganger van deze clustermunitie. Deze raket verspreide echter 644 kleinere bommetjes die explodeerden onder infanterie-eenheden. Iraakse soldaten noemden dit verwoestende wapen ‘regen van staal’ en bleven het liefst veilig in hun bunkers.

Reported as: Ukrainian troops inspecting the aftermath of newly received M30A1 alternative warheads (100,s of thousands of tungsten pellets) fired by HIMARS on a russian command and control vehicle. Slava Ukraini. pic.twitter.com/cvCqgxuywj — Seveer of the 95th rifles 🇺🇦🇬🇧 (@Seveerity) 13 oktober 2022

De nieuwe Himars-raket wordt door het Amerikaanse leger echter gezien als ‘veilige clustermunitie’. Clusterbommen zijn al jaren omstreden omdat veel burgers worden gedood door de munitie die niet ontploft. Maar nadat de Himars-raket heeft toegeslagen, zijn de metalen delen niet meer gevaarlijk voor burgers.

De introductie van de nieuwe, satellietgestuurde raket op het strijdtoneel zal ervoor zorgen dat de Russen nog meer prioriteit zullen geven aan de jacht op de Himars. Met onder andere de twee soorten drones die Moskou heeft gekocht in Iran, waaronder de kamikazedrone Shahed-136, probeert het Russische leger de Himars-systemen te vernietigen. Oekraïne begon in de zomer met vier raketsystemen, maar de VS hebben er nu twintig gestuurd. Nog eens achttien zijn toegezegd.

In een eerdere versie van dit artikel was er in de titel foutief sprake van ‘clusterbommen’. Dit werd aangepast.