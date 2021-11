Eén besmetting met nieuwe ‘nu-variant’ bevestigd in België, eerste geval in Europa

De verdachte variant 1.1.529 of ‘nu’, genoemd naar de dertiende letter van het Griekse alfabet, is voor het eerst opgedoken in Zuid-Afrika, en lijkt zich al beperkt verspreid te hebben in het buitenland. De variant zorgt voor ongerustheid, omdat ze mogelijk nog besmettelijker is dan de deltavariant die nu zowat overal ter wereld dominant is. Na Israël en Hong Kong is nu ook een besmetting bevestigd in België. Het gaat om een niet-gevaccineerde reiziger die op 11 november terugkeerde uit Egypte, en elf dagen later milde symptomen ontwikkelde.

Verschillende landen voerden al een inreisverbod in uit landen uit zuidelijk Afrika. Ook ons land zal dat doen. Belgen die terugkeren, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Andere EU-lidstaten zoals Duitsland, Italië en Nederland gingen ons land eerder op de dag al voor. “Uit voorzorg moeten we alle transmissiekanalen stopzetten. Wij sluiten ons daarbij aan”, aldus Vandenbroucke. “Voorzichtigheid en wetenschappelijke analyse zijn zeker nodig. Het is een verdachte variant, maar we weten niet of die heel gevaarlijk is.”

Eerder vandaag bleek dat het Leuvense labo vandaag twee stalen op de nieuwe coronavariant onderzoekt, zei viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) vrijdag. De stalen worden zoals steeds aan meerdere PCR-tests onderworpen in het labo. Een van de tests bleek niet te werken. “Dat deed ons vermoeden dat het om een speciaal geval ging”, legt Van Ranst uit.