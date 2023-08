‘Een beschamend verlies’: de wolf is officieel uitgestorven in Andalusië

Sinds 2003 voert de regionale overheid een telling uit van de wolvenpopulatie in een poging om de soort in de gaten te houden en conflicten met de lokale bevolking, met name boeren, te verminderen. In een rapport zegt het milieudepartement van de Andalusische regering echter dat “er sinds 2020 geen teken is van de aanwezigheid van de wolf in Andalusië”, ondanks het feit dat het een beschermde diersoort is.

Tot ten minste 2010 waren er naar schatting zes tot acht wolvenroedels in de regio, voornamelijk in de Sierra Morena, die in totaal tot 56 dieren telden. Hoewel de wolf nu pas uitgestorven is verklaard, zeggen experts dat er sinds 2013 geen bewijs meer is van wolven in Andalusië, en waarschijnlijk geen voortplantingsgroep meer sinds 2003.

“Dit is slecht nieuws en het bevestigt de negatieve trend voor de weinige bestaande wolvenroedels in Zuid-Spanje, die worden bedreigd doordat ze fysiek en genetisch geïsoleerd zijn van wolven in de rest van Spanje, door verlies van habitat, stroperij en illegale jacht”, zegt Luis Suárez, de beschermingscoördinator van het Wereldnaturfonds (WWF) in Spanje.

“Het beschamende verlies van wolven in Andalusië is direct gerelateerd aan het gebrek aan politieke wil van de regionale overheid om instandhoudingsmaatregelen te nemen”, voegt Suárez eraan toe. “Het is onbegrijpelijk dat de wolf, ondanks een situatie die al tientallen jaren teruggaat, niet is opgenomen in de lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten en dat er geen herstelplan is.”

Als de wolf was gecategoriseerd als ‘met uitsterven bedreigd’, zou de Andalusische regering wettelijk verplicht zijn geweest om maatregelen te nemen om de lokale wolvenpopulatie te beschermen.

‘Verlamd door angst’

Volgens Suárez was de regering jarenlang verlamd door angst voor een confrontatie met de jachtlobby en veehouders, waardoor ze zich beperkte tot het monitoren van de wolvenpopulatie. “Nu heeft ze de verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan om de terugkeer van deze diersoort in de zuidelijke bergen zo snel mogelijk te garanderen,” zegt hij. “Er is geen tijd voor excuses.”

Spanje heeft de grootste wolvenpopulatie van Europa. Halverwege de 19de eeuw waren er ongeveer 9.000 wolven verspreid over het land. Door een beleid van uitroeiing waren er in de jaren 70 nog maar een paar honderd over.

Toen het vergiftigen in de jaren 70 werd verboden, begon de soort zich te herstellen. Bij de meest recente telling, in 2021, waren er tussen de 2.000 en 2.500 wolven in 297 roedels, waarvan 90 procent in het noordwesten, voornamelijk in Castilla y León, Galicië en Asturië. Daar genieten ze de status van beschermde diersoort, waardoor de jacht op wolven verboden is.

Een vorig jaar gepubliceerde studie van het natuurhistorisch museum in Madrid suggereert dat de officiële schattingen van de wolvenpopulatie in Spanje te optimistisch zijn en dat de aantallen veel lager zijn dan wordt beweerd.