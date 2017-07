Eén Belg op drie gaat deze zomer niet op vakantie

Van de Belgen die op vakantie gaan, trekt 80 procent naar het buitenland. Twintig procent viert vakantie in eigen land: onze eigen kust is de topbestemming (68 pct), gevolgd door de Ardennen (23 pct). Van de Belgen die naar het buitenland gaan, kiest 89 procent voor een vakantie in Europa.



De meeste vakantiegangers gaan het liefst met hun gezin of hun partner op vakantie (73 pct); 16 procent kiest voor een vakantie met vrienden.



Budget

Bij meer dan de helft (58 pct) ligt het vakantiebudget lager dan 1.000 euro; 11 procent kan 1.700 euro of meer besteden aan de zomervakantie.



De peiling werd afgenomen van 5 tot en met 10 juli bij 1.080 Belgen via een onlinepanel, op initiatief van Profacts zelf. De foutenmarge bedroeg 2,7 procent.