‘Een belediging voor vrouwen’: standbeeld van schaars geklede vrouw leidt tot seksisme-rel in Italië

‘La Spigolatrice di Sapri’

Het gedicht waarop het standbeeld gebaseerd is, is een belangrijk onderdeel van de Italiaanse cultuur. Het beschrijft de aankomst van opstandelingen in Sapri in 1857, die steun probeerden te verwerven om de koning van zijn troon te stoten. In plaats daarvan werden ze uiteindelijk gedood door de plaatselijk bevolking. Het personage waarop het standbeeld gebaseerd is, is een boerin die getuige is van de komst van de opstandelingen.