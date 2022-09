Een beetje knutselen, een geschenk en je tijd: hoe een ruilactie chronische zieken kan helpen

Deze week zijn vrijwilligers van Samana samengekomen in Schaarbeek om 1.600 swap-enveloppen verzendklaar te maken voor een nationale ruilactie. De bedoeling is dat mensen iets knutselen om dit als geschenk aan iemand anders te geven. 1.700 mensen hebben zich intussen al ingeschreven. Samana dekt de verzendkosten, dus het is volledig gratis. Het enige wat je investeert, is je tijd.

Samana, het vroegere CM Ziekenzorg, zet zich in voor chronisch zieken en hun mantelzorgers. Mirella Claesen (45) is de projectcoördinator die in 2018 voor het eerst het idee had om mensen tijd aan elkaar te doen schenken. Ze begonnen met een ruilactie in Limburg. “Toen hadden we 1.400 deelnemers en het succes van deze hartverwarmende actie heeft ons aangezet om over heel Vlaanderen aan de slag te gaan.”

Ook de Limburgse Els Jammaers (46) doet dit jaar opnieuw mee: “Ik heb zo echt mijn creativiteit herontdekt. Het is als thuiskomen. Ik ben niet de persoon die gaat zitten en moeite doet om mijn hoofd leeg te maken.” Boekbindend heeft Els zo haar eigen vorm van mindfulness gevonden: “Het was zo’n fijne ervaring want ook in mijn jeugd heb ik heel veel brieven geschreven. Post krijgen vind ik geweldig!”

Samana probeert mensen met een chronische ziekte te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Ze verzorgen creatieve workshops en wandelingen waardoor deze mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit zorgt voor meer zelfwaarde, een focus op de mogelijkheden die ze hebben en voor meer sociaal contact. “Wij koppelen drie mensen aan elkaar, want je geeft een geschenk, maar je krijgt ook een geschenk van iemand anders. Dat zijn al drie ontmoetingen die wij waarmaken”, vertelt Mirella.

Sommige deelnemers in 2018 hebben nog steeds contact met elkaar. Ook Mirella heeft een kaartje ontvangen van de mevrouw aan wie ze gekoppeld was. “Uit haar profiel kon ik opmaken dat ze van reizen hield en haar lievelingskleur appelblauwzeegroen was. Ik heb daarom in die kleur een reistas voor haar genaaid. Met een chocolaatje en een oploskoffie schonk ik haar zo een moment voor zichzelf. Het hoeft helemaal niet zo complex te zijn. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft graag te wandelen, dan kan je ook wat mooie wandelroutes uitstippelen op een landkaart.”

Mangomoment

Dr. Kris Vanhaecht (KULeuven), expert op het vlak van kwalitatieve gezondheidszorg, beschrijft de ruilactie als een ‘mangomoment’: “Uit ons onderzoek blijkt dat zulke kleine onverwachte attenties een blijvende indruk kunnen nalaten en zelf het genezingsproces positief beïnvloeden. Deze acties helpen natuurlijk niet om de chronische ziekte op te lossen of te genezen, maar een positief moment, hoe klein dan ook, heeft een helend karakter. Zeker voor de geest, maar misschien ook wel voor het lichaam.”

Mensen met een chronische ziekte hebben nood aan sociale contacten. Dat bevestigt ook Katrijn Casier (38), een van de bloggers voor Samana: “Chronisch ziek klinkt zo bedrukkend. Ik zeg liever chronische pijn.” Zo’n kleine vier jaar geleden is er bij Katrijn fibromyalgie vastgesteld, een ziekte waarvoor geen behandeling bestaat. Katrijn beschrijft de opstoten van pijn: “Mijn binnenkant staat in brand. Het begint bij mijn voeten en armen en soms raak ik urenlang buiten bewustzijn omdat mijn lichaam het gewoon niet meer aankan.”

Naast de sociale contacten is financiële ondersteuning belangrijk voor de jonge moeder: “Ziek zijn kost veel geld. We moeten langs artsen, maar het is ook zo frustrerend want ik kan wel zeggen dat ik pijn heb, maar er staan geen bulten op mijn arm”. Schrijven in haar blog Alsjeblief, vergeet mij niet helpt voor Katrijn om alles emotioneel te verwerken. Ook binnen Samana kan ze terecht voor schrijfworkshops en ontmoet ze anderen die op deze creatieve manier uiting geven aan hun ziekteproces.