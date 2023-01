Een bedrijfswagen of een reisje cadeau? Ziekenhuizen zien personeel weggekaapt door uitzendbureaus

“In een jaar tijd heb ik vier zorgmedewerkers die vast in dienst waren naar interimbureaus zien vertrekken”, zegt Bart*, verpleegkundig diensthoofd geriatrie van een Antwerpse ziekenhuisnetwerk.

Net als velen in de sector betreurt het diensthoofd dat een groeiende groep verpleegkundigen een vaste job inruilt voor korte opdrachten en freelancewerk via interimkantoren, tegen betere voorwaarden. “Ik hoor van ex-collega’s dat ze grote premies krijgen als ze nieuwe mensen aanbrengen, of ze krijgen zelfs wagens of citytrips aangeboden. Wat kunnen wij daar tegenover zetten?” zegt Bart.

Het plaatst heel wat zorginstellingen voor moeilijke keuzes. De externe krachten zijn een welkome versterking gezien de personeelskrapte, maar drijven die loonkost voor de zorginstellingen serieus omhoog.

Zorgnet-Icuro vindt dat die evolutie een halt moet worden toegeroepen. Al een half jaar is de zorgkoepel in gesprek met Federgon, de federatie van private arbeidsbemiddelaars en hr-dienstverleners, maar die gesprekken hebben tot nu toe niks opgeleverd. De spanning is zelfs nog opgelopen, nu hr-dienstverlener X-Care in Motion juridische stappen zet tegen een besluit van de Vlaamse regering. Dat besluit bepaalt dat projectverpleegkundigen uitgesloten worden in de financiering van woon-zorgcentra en dagverzorgingscentra.

Margot Cloet van Zorgnet-Icuro vreest dat de zorgsector verder ontwricht raakt als de steun voor externe uitzendkrachten behouden blijft. “Het belastinggeld moet ingezet worden in de zorg zelf en niet om de winstmarges te spekken van de kantoren die hier een gigantisch gat in de markt hebben ontdekt. Anders dreigt de patiënt op termijn de hogere factuur te betalen.”

Bart* wou niet met zijn echte naam in de krant.