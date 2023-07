‘Een bedrijf dat toegang krijgt tot een kabinet, dat is superlobbying’: ging Jan Jambon in de fout?

Volgens oppositiepartij Groen loog Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) over een kabinetsmedewerker die op de loonlijst staat van havenbedrijf Port Of Antwerp. Is dat ook zo? Hij heeft zich alleszins stevig in de nesten gewerkt. ‘Dit is superlobbying.’

Een adviseur op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon staat op de loonlijst van havenbedrijf Port of Antwerp Bruges en komt tussen in dossiers over de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Dat maakte Het Nieuwsblad bekend en is bevestigd aan De Morgen.

Het gaat om een ingenieur in een managementfunctie bij het havenbedrijf Port of Antwerp Bruges, die sinds maart 2021 deeltijds op het kabinet van Jan Jambon werkt. Ook nu nog. Het kabinet haalde zo expertise in huis, die vooral nodig was voor een dossier over extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen.

De man krijgt al die tijd zijn loon doorbetaald door het havenbedrijf, dat dit bedrag op het kabinet verhaalt. Omdat in het begin nog niet duidelijk was hoeveel uren die man voor het kabinet zou werken, werd in overleg met het havenbedrijf beslist om de factuur pas later te betalen. Men schatte dat de man 40 procent van zijn tijd voor het kabinet zou werken.

Pas na iets meer dan twee jaar is in mei de eerste factuur opgesteld. Die timing is opmerkelijk. Uit e-mails tussen het kabinet Jambon en het havenbedrijf blijkt dat de gesprekken over de uiteindelijke verloning samenvallen met een schandaal rond detachering in de federale regering. Begin mei zijn het parlementsleden van N-VA, de partij van Jambon, die aan het licht brengen dat Bpost-medewerkers zijn gedetacheerd op het kabinet van postminister Petra De Sutter (Groen). Toen pas ging er een lampje branden op het kabinet-Jambon. Vlaamse regelgeving bepaalt dat een gedetacheerde betaald moet worden door het kabinet.

Uit de mails begin mei blijkt dat het kabinet en het havenbedrijf overeenkomen om maar de helft van de geschatte arbeidstijd te factureren, omdat hij maar 20 procent voor het kabinet heeft gewerkt. Enkele weken later zegt Jambon verkeerdelijk dat de man 40 procent voor het kabinet werkte.

Belangenvermenging

Een eerste leugen volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). Een vergissing, klinkt het in de entourage van Jambon, want welk belang zou hij hebben om dat te overschatten?

“Dan is het minstens lichtzinnig omgaan met de waarheid en waarover kunnen we hem dan nog geloven?” zegt Schauvliege. “Net zoals hij de belangenverminging minimaliseert.”

In het parlement zei Jambon dat de medewerker “op geen enkele manier in havendossiers” betrokken was. Ook dat moet zijn woordvoerder nu corrigeren. Jambon bedoelde dat de medewerker niet betrokken is in dossiers over bijvoorbeeld de financiering van het havenbedrijf.

De medewerker is wel degelijk aangetrokken voor zijn expertise en werkte op het ECA-dossier, de Extra Capaciteit voor de haven van Antwerpen. Maar volgens Jambon kan er geen sprake zijn van een belangenconflict, want: “Het havenbedrijf is een volledig overheidsbedrijf. De belangen van het havenbedrijf lopen eigenlijk gelijk met de belangen van Vlaanderen.”

Die redenering roept vragen op. Port of Antwerp Bruges is een nv van publiek recht. Niet Vlaanderen, maar de steden Antwerpen en Brugge zijn de twee aandeelhouders. Dit havenbedrijf concurreert met andere logistieke hubs in ons land, maar ook op een internationale markt. Het is van groot strategisch belang voor Vlaanderen, maar vallen de commerciële belangen altijd en volledig samen met het algemeen belang in Vlaanderen?

“Een bedrijf dat toegang krijgt tot een kabinet, dat is superlobbying”, zegt Bram Verschuere, docent bestuurskunde aan de Universiteit Gent.

Zijn collega aan de UGent, Carl Devos, pleit al langer om die kabinetten in ons land af te schaffen. België, en ook Vlaanderen, vormen een uitzondering met zeer uitgebreide kabinetten, die van externe expertise worden voorzien door detachering.