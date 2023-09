Een bedevaartplaats voor weemoedigen: in Kortrijk vertellen de oranje praatpalen het verhaal van de jarige E3/E17

De E3 moest Stockholm met Lissabon verbinden en zo een verticale as dwars door West-Europa vormen. Maar een halve eeuw na de aanleg van die snelweg, die ook E17 heet, belicht een expo niet alleen de romantische kant maar ook de schaduwzijde van die steeds drukkere verkeersader.

Ooit omschreef de grote Godfried Bomans bedevaartplaatsen als ‘praatpalen naar de hemel’. Geen idee of Bomans ooit in Kortrijk is geweest, maar hoe dan ook is daar het omgekeerde aan de hand: met dank aan de vijf tentoongestelde praatpalen heeft de expo 50 jaar E3/E17 – De koers van de snelweg alles in zich om uit te groeien tot een bedevaartplaats voor weemoedigen.

Op de benedenverdieping van HoWest The Square, op wandelafstand van de jarige autosnelweg, viert de expo het vijftigjarige bestaan van de E3, later omgedoopt tot E17. Met foto’s, video’s, wegwijzers, authentieke documenten, een eigen tijdschrift en zelfs een staal Ieperiaanse blauwe klei wordt de aanleg en ontwikkeling van de autosnelweg herdacht.

Veel aandacht voor het naoorlogse vooruitgangsoptimisme is er, toen de auto ook de West-Vlaamse straten veroverde en binnen Europa het besef groeide dat een internationaal wegennet kon bijdragen aan een duurzame vrede: de E3 moest Stockholm met Lissabon verbinden en zo een verticale as dwars door West-Europa vormen, een springplank voor toeristen en bedrijven.

Berlijnse Muur

Ergens halverwege tussen Stockholm en Lissabon ligt Deerlijk, waar Rita Vanhonnacker al haar hele leven woont. Met de komst van de E3 – eerst de bulldozers vol asfalt en daarna de vrachtwagens vol spullen – werd het boerengezin waarin zij opgroeide opeens afgesneden van de buren. “We schreven toen op welke nationaliteiten passeerden, de namen van de camions enzovoort”, vertelt Rita in het tijdschrift dat bij de expo hoort. “Toen de kinderen klein waren, gingen we ook wuiven.”

Maar ook voor de schaduwkanten is er op dit verjaardagsfeestje ruimte: de vele onteigeningen, de aanhoudende lawaai- en luchtvervuiling, de duizenden levens die eindigden op deze streep asfalt in het Vlaamse achterland.

“De E3 werd een ware Berlijnse muur”, getuigt een man uit Kruisem over de aanleg van dit West-Vlaamse stukje E3, dat in 1973 officieel en feestelijk werd ingehuldigd. “De bewoners van de Nellekensstraat te Nokere konden voor hun potse bier niet meer naar café Den Ast in Waregem. Het sociale bindweefsel ging voor de buurtbewoners teloor.”

Kunnen we het ons nog wel indenken: een wereld zonder autosnelwegen?

Oranje wachters

Het hoogtepunt van de expo is de audio-installatie Parlevinkende Praatpalen, gemaakt door Maud Vanhauwaert, Jelle Jespers en het literair collectief De Letterzetters: vijf in een kring opgestelde praatpalen halen als in een theekransje herinneringen op aan hun tijd langs de E3/E17. Op basis van verhalen van inwoners van Zuidwest-Vlaanderen, van Rekkem tot Waregem, schreef Vanhauwaert deze ‘poëtische partituur’.

“Ik herinner me de opengedraaide raampjes”, zegt een praatpaal. “Haren in de wind. De Rolling Stones in de wind. Bob Marley in de wind. Joni Mitchell in de wind. Het was in elk geval wat rustiger op de baan. Vergeef me de woordspeling, maar vandaag lijkt iedereen overstuur.”

Het is een blij weerzien. Sinds de praatpalen in januari 2017 werden afgedankt, wegens te duur en te weinig gebruikt, werd het almaar grijzer op de E17. Het asfalt, de auto’s, de fabrieksgebouwen, de lucht vaak ook: op dit reepje Europese eenmaking is de kleurenpracht van Lissabon doorgaans ver weg.

Om de 2 kilometer stonden ze destijds opgesteld, ‘de oranje wachters op de pechstrook’ (dixit Vanhauwaert), met in hen verborgen de vriendelijke stem van een pechverhelper. Nu zijn er apps, met stem noch kleur, en is de praatpaal tot een museumstuk verworden. Net als de telefooncel, de brievenbus en straks ook de geldautomaat.

“Ik herinner me een cabrio met een grote, opgeblazen barbiepop”, zegt een van de praatpalen op de Kortrijkse expo. Waarop een andere inhaakt: “Ik herinner me een file die zo lang duurde dat de mensen met elkaar begonnen te klappen.”

Wat meer kleur en wat meer klappen: de boodschap van de ‘parlevinkende’ praatpalen is onbetwistbaar.