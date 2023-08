Een Barbie-versie van jezelf maken met AI-apps? Leuk, maar niet onschuldig

Altijd al eens willen weten hoe u eruit zou zien als Barbie of Ken? Dankzij enkele apps die gebruikmaken van artificiële intelligentie kan het. Maar is het wel een goed idee om zomaar je data toe te vertrouwen?

Op het strand, in een bedrijfssetting of in een hippe koffiebar: kies een achtergrond en de onlineapplicatie Bairbie.me tovert uw gezicht op dat van Barbie of Ken. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is een foto van uzelf te uploaden − het liefst eentje die zo scherp mogelijk is, specificeert de website, en waarbij u recht in de camera kijkt − en enkele gegevens achterlaten, zoals uw volledige naam, e-mailadres, ras, huids- en haarkleur. Enige tijd later kunt u uw persoonlijke transformatie tot Barbie of Ken gratis downloaden als een afbeelding en naar hartenlust delen met de wereld.

Op sociale media, waaronder TikTok, is het alvast een hit. Gezien het overdonderende succes van de Barbie-film, die al meer dan 1 miljard dollar opbracht, hoeft dat niet te verwonderen. Maar intussen rijzen er ook steeds meer vragen over de veiligheid van zulke gezichtsveranderende digitale tools.

FaceApp, een van de populairste applicaties die bijvoorbeeld filters aanbiedt die iemand er jonger of ouder doen uitzien, slaat bijvoorbeeld alle foto’s die gebruikers uploaden op, net als hun IP-adres, locatie en andere informatie. Het is niet duidelijk wat het bedrijf achter de app, dat in handen is van Russen, nadien met al die data doet.

Het ministerie van Digitalisering van Polen waarschuwt nu dat applicaties zoals Bairbie.me en Barbieselfies.ai. dezelfde risico’s inhouden. “Die leuke apps blijken toch niet zo onschuldig te zijn”, staat op de website van de Poolse overheid te lezen. “In tegendeel, ze zijn een tool om massaal data te verzamelen van internetgebruikers.”

Wie de privacyverklaring van barbieselfies.ai accepteert, zou de applicatie onder meer toegang geven tot zijn smartphonecamera, betaal- en locatiegeschiedenis. Over bairbie.me is nog minder geweten, stelt het Poolse ministerie, omdat de applicatie in de eerste plaats niet voldoet aan de Europese privacywetgeving.

“De EU stelt onder meer dat een gebruiker altijd moet begrijpen wat er gebeurt met de foto’s en andere info die ze ingeven”, zegt Ine Van Zeeland (VUB), die onderzoek doet naar privacy en data. “Als er links zijn met bijvoorbeeld sociale media, moet het daarnaast duidelijk zijn welke data uitgewisseld kunnen worden.”

In de meeste gevallen komen de gegevens in een database terecht die doorverkocht kan worden aan andere bedrijven. Die kunnen je gezicht dan bijvoorbeeld gebruiken om andere AI-tools te trainen of je inbox te overladen met spammails. Minder onschuldig wordt het als die bedrijven hun databank openstellen voor overheden die zo een profiel van buitenlandse burgers kunnen opmaken of doorspelen aan criminelen die de biometrische gegevens van uw gezicht gebruiken om een bank- of datingaccount te maken met uw identiteit.

“Ik zou zulke apps waarschijnlijk niet gebruiken”, aldus Van Zeeland. “Doe je het toch, dan heb ik één advies: lees heel goed waar je toestemming voor geeft.”