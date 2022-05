Een avondje televisie in Rusland: ‘Voor de Britten zal slechts een radioactieve woestijn overblijven’

In Moskou krijgen televisiekijkers in animaties voorgeschoteld hoe Russische nucleaire wapens vijandige staten van de kaart kunnen vegen, ziet correspondent Tom Vennink. De toon wordt dag na dag harder.

“Waarom is het Verenigd Koninkrijk zo aan het provoceren terwijl de eilanden tot zinken kunnen worden gebracht? Dit is Nieuws van de Week, ik ben Dmitri Kiseljov. Kijkt u mee.” Zo begon zondag de meest recente uitzending van het populairste actualiteitenprogramma van Rusland. De staatstelevisie is nog steeds de belangrijkste informatiebron voor Russen.

Om te begrijpen wat zij te horen krijgen, volgt hieronder een ingekorte versie van Kiseljovs avondvullende show.

Kiseljov: “Een belangrijke bevestiging: president Poetin heeft verklaard dat de doelen van de speciale operatie in Oekraïne onveranderlijk zijn.”

Poetin komt in beeld en zegt: “Alle taken voor de speciale militaire operatie zullen zonder twijfel worden volbracht. Zo garanderen we de veiligheid van mensen in de Volksrepubliek Loehansk , de Volksrepubliek Donetsk, de Russische Krim en ons hele land. Onze soldaten en officieren hebben een reëel gevaar voor ons moederland afgewend. Met hun moed, daadkracht en heldhaftigheid hebben ze een massaal conflict voorkomen dat op ons grondgebied zou plaatsvinden volgens scripts van buitenstaanders.”

Kiseljov: “We gaan verder met onze heroïsche soldaten en hun zware werk om Oekraïne te bevrijden van de opgehoopte modder. Een reportage van onze militaire correspondenten.”

Azov-bataljon

Bij beelden van vluchtelingen in Marioepol zegt een stem: “Bijna vijftig mensen zijn vandaag bevrijd uit de kelders van Azovstal. Ze zijn met bussen weggebracht van de fabriek die een gevangenis voor ze was geworden. De cipiers waren nationalisten van het Azov-bataljon.”

Even later loopt een correspondent in legerkleding door verwoeste huizen en zegt: “Tientallen verwoeste huizen, twee burgerdoden en tien gewonden. Oekraïense soldaten blijven hun eigen burgers vermoorden.”

Een vrouw in Sint-Petersburg kijkt naar een toespraak van Vladimir Poetin. Beeld Getty

In de studio verzint Kiseljov dat de Britse premier Johnson heeft gedreigd met een nucleaire aanval op Rusland. “Het lijkt alsof ze doorgedraaid zijn op de Britse eilanden. Waarom zou je het oneindige Rusland bedreigen met als je op zo’n klein eiland zit? Het eiland is zo klein dat een Sarmat-raket voldoende is om het voor eens en altijd tot zinken te brengen. Alles is al doorgerekend.” In een animatiefilmpje veegt een Russische atoomraket het Verenigd Koninkrijk van een landkaart.

Thermonucleaire torpedo

“Een andere optie is om Groot-Brittannië op de zeebodem te krijgen met de Russische onderwaterdrone Poseidon. De explosie van de thermonucleaire torpedo voor de Britse kust zal een tsunami veroorzaken van 500 meter hoog. Zo’n watermassa zal extreme doses straling meebrengen. Als de golf over de Britse eilanden is geslagen, zal er slechts een radioactieve woestijn overblijven.” Op een kaart verdwijnt het Verenigd Koninkrijk onder een vloedgolf.

Bekijk de Russische simulatie:

“En nu gaan we verder met de VS, waar president Biden Oekraïne dwingt om door te vechten.” Na een item over Amerikaanse wapensteun volgen items over een “bevrijde plaats” en “een Pools plan” om West-Oekraïne in te nemen.

Opperbevelhebber

Kiseljov sluit af met een reportage over “de terugkeer van het vreedzame leven” in gebieden “heroverd op de Oekraïense nationalisten”. Een correspondent staat voor een Iskander-raketsysteem en vraagt aan een militair: “Wat voel je als je op de knop drukt?” De militair: “Dit is het moment van de waarheid voor onze vijand. Die zou moeten begrijpen dat wij de taken van onze opperbevelhebber volbrengen.”

Even later wordt een raket de wolken in gelanceerd. “Bij dit weer kunnen we het raketspoor niet zien, maar de raket zal het doel bereiken”, zegt de correspondent. “Het doel dat geraakt moet worden.”

Kiseljov: “Dat was het voor vandaag. We zien elkaar volgende week zondag. Nu volgt het programma Moskou, Kremlin, Poetin.”