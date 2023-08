Een avond en nacht op de Wallen onder het nieuwe regime: ‘Need something, big man? Coke, xtc, viagra?’

Tussen Casa Rosso en Sex Palace bevindt zich de Allemanskapel van Sint Joris. Toeristen hebben hier niets te zoeken, tenzij ze tijdens hun verblijf op de Wallen hun ziel aan de duivel verkopen. Want dan, als ze in dit Sodom en Gomorra de weg zijn kwijtgeraakt, kunnen ze terecht bij de broeders en zusters van de christelijke woongemeenschap Spe Gaudentes. Zij bidden elke dag voor de zondaars en het heil der mensheid.

Tegenover de kapel, boven seksboetiek Lucky Shots, is Hotel 83 gevestigd, aan de Oudezijds Achterburgwal 83 – waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Een kamer kost hier 194 euro voor een nacht, en dat is vrijwel de goedkoopste accommodatie in het Wallengebied – alleen voor een bed op een gemeenschappelijke slaapzaal in een hostel wordt niet de hoofdprijs gevraagd. Voor die 194 euro, plus 3 euro toeristenbelasting, krijgt de gast een kleine kamer met twee matige eenpersoonsbedden, een krakkemikkig tafeltje, een kledingkast en een wastafel; douche en toilet bevinden zich op de gang.

Amsterdam kampt al langer met overlast, onder meer in de omgeving van de Wallen. Daarom nam de stad de voorbije maanden verschillende maatregelen, zoals vervroegde sluitingstijden voor de sekswerkers en de horeca. Het is ook verboden om er nog een joint te roken op straat. Eerder dit jaar lanceerde de stad al een campagne om ‘feesttoeristen’ te ontmoedigen om nog naar Amsterdam te komen.

Boven de deur hangt een tv-scherm, maar de afstandsbediening is nergens te vinden. Wel een elektrisch kacheltje in een hoek van de kamer, maar het is er zo warm dat in het hotelcafé grote ventilatoren staan te draaien. De lobby is 24 uur per etmaal open en daarom een perfecte plek om in te drinken. Een groep Schotse mannen werkt luid zingend de ene pint na de andere naar binnen. De vriendelijke barkeepster annex receptioniste rolt met haar ogen en zegt: “Oh, my goodness.”

Hotel 83 op de Oudezijds Achterburgwal 83. Beeld Joris van Gennip

19.00 uur

Om zeven uur zit de wijsheid in de kan en gaan de Schotten de straat op, waar ze zich onder de andere toeristen mengen. Grote groepen mannen, al dan niet verkleed, vriendenclubjes, jonge én bejaarde stelletjes, vrijgezellenfeesten, complete gezinnen, wafelkauwend achter de kinderwagen, verslaafde habitués, in zichzelf mompelende zonderlingen en, relatief nieuw, de rapers: schichtig ogende mannetjes die de afvalbakken afstruinen op zoek naar blikjes en plastic flesjes.

Ze zijn met z’n duizenden, de bezoekers van dit pretpark, spreken alle talen van de wereld en veroorzaken een constante ruis. De straten zijn vol, maar stromen nog niet over. De meute paradeert langs de peeskamers, waarvan er een flink aantal leegstaan. Agenten op de fiets of in een busje surveilleren door de straten. Ook lopen er in het rood geklede hosts van de gemeente rond. De cafés zitten gemoedelijk vol. Niets aan de hand.

Lees ook Achtergrond. ‘Ze hebben in hun thuisland meer vastgoed dan jij en ik bij elkaar’: op bezoek bij sekswerkers op de Amsterdamse Wallen

Maar de borden die sinds kort op alle bruggen in het gebied hangen, spreken een andere taal. Het is hier geen feest, wat denken die toeristen wel? Onder het motto ‘How to Amsterdam’ worden ze gewaarschuwd geen gekke dingen te doen: ‘No public drinking.’ ‘Don’t buy drugs from street dealers – the drugs can be poisoned.’ ‘No smoking cannabis in public.’ ‘Urinating in public: 100 €.’’ ‘Bin your trash.’ In het Nederlands klinkt dat zo: ‘Wildplassen is verboden.’ ‘Verboden te blowen.’ ‘Drink binnen.’

Vergeleken met in april, toen de vervroegde sluitingstijden net waren ingesteld, zijn er nu aanzienlijk minder handhavers op straat. Beeld Joris van Gennip

De overkill aan borden doet wat surrealistisch aan – op de Nieuwmarkt hangen ze hoog in elke lantaarnpaal – maar bij het vallen van de avond valt meteen op dat de penetrante wietwalm die je normaliter de adem beneemt, nagenoeg is verdwenen. Weliswaar zijn er genoeg gasten die in een hoekje of langs de waterkant een joint in hun handen hebben, maar de weeë geur hangt niet meer permanent tussen de huizen.

Zouden de maatregelen dan toch helpen? Of is dat maar schijn? “Het is maar hoe je het bekijkt,” zegt Bert Nap, die sinds 1978 op de Oudezijds Achterburgwal woont. “De Wallen veranderen elke twee uur van karakter. Hoe meer drank erin zit, hoe uitbundiger het gedrag. ’s Nachts slaat de sfeer om en wordt het steeds grimmiger.”

Nap is een van de bewoners die elke twee weken meedoet aan een schouw in het gebied. Ze nodigen dan bestuurders, ambtenaren, politie, handhaving en leden van de stadsdeelcommissie Centrum uit voor een inspectietocht die altijd dezelfde route volgt. En dan noteren ze volgens vaste criteria zo objectief mogelijk wat ze onderweg tegenkomen aan drukte, dealers, feestgroepen, (verboden) rondleidingen, horecaoverlast, afval, kots en poep.

Deze vrijdagavond zijn er zeven schouwers naar het Oudekerksplein gekomen, het vaste startpunt van de tocht. Het gaat om bewoners – de meesten willen niet met naam in de krant – commissieleden en een ambtenaar die zich voorstelt als ‘kwartiermaker handhavingsstrategie’. De wijkagent heeft afgebeld. Nap: “We verzamelen data, maar we leren elkaar op deze manier ook kennen. We nemen geen stelling in, zoals bijvoorbeeld actiegroep Stop de Gekte, maar willen samen zoeken naar oplossingen.”

De eerste schouw dateert van 2005, toen de Wallen en het gebied rond de Nieuwmarkt werden geteisterd door drugsoverlast en er ook nog op straat werd getippeld. Nap: “Destijds ging het vooral om veiligheid en liepen er altijd mensen mee van de politie en de gemeente, sinds een jaar of tien kijken we vooral naar de leefbaarheid. De gemeente trok zich terug en geloofde het verder wel, maar de bewoners gingen ermee door.”

Buurtbewoners op pad om overlast te signaleren. Links Bert Nap. Beeld Joris van Gennip

21.00 uur

Vanaf Praathuys In De Ouwehoer van het Prostitutie Informatie Centrum (‘De Wallen horen waar ze zijn, geen enkel andere plek zal beter zijn. Teken de petitie!’), lopen de schouwers via de Warmoesstraat naar de Dam. Daar wordt even halt gehouden om in een speciale app te noteren wie wat heeft gezien. De één heeft drie straatdealers gespot, de ander openstaande deuren van een café gefotografeerd. Met genoegen constateren ze dat de proef met rekjes die aan de zijkanten van de afvalbakken zijn opgehangen om plastic flesjes en blikjes te verzamelen, blijkt te werken.

De rekjes zijn bedacht door Nap. “Het idee is dat de rapers nu geen afvalbakken meer hoeven open te breken en er dus minder afval op straat terechtkomt. Wat het dan wel weer lastig maakt, is dat veel ondernemers hun frisdrank in Turkije inkopen, waardoor er geen statiegeld op zit.”

Op de hoek van de Damstraat en de Oudezijds Voorburgwal, bij wat vroeger de Pillenbrug werd genoemd, staat een fietstaxi te wachten op klanten. Dat is hier vaste prik, zegt een bewoner. “Het is verboden, maar kennelijk heeft het voor de handhavers geen prioriteit. Zoals ze ook niets doen aan de toeristensloepen die hier aanmeren. Mag ook niet, maar niemand doet er wat aan.”

Ook de schouwers niet, want zij registreren slechts en spreken niemand aan. Even verder, achter een groepje mannen die als Asterix en Obelix zijn verkleed, loopt een gezelschap jongeren met rode polsbandjes. Ze doen mee aan een kroegentocht, waarvoor ze op een app instructies krijgen. Rondleidingen en gidsen zijn op de Wallen niet toegestaan, maar met die app kunnen de regels worden omzeild.

Imponerende kleerkasten

Vergeleken met in april, toen de vervroegde sluitingstijden net waren ingesteld, zijn er nu aanzienlijk minder handhavers op straat. Daar maken twee in oranje jurkjes gehulde jonge vrouwen gretig gebruik van: ze delen folders uit voor een ‘pub crawl with beer maid’. Mag ook niet, maar ja, op de Wallen worden de grenzen van de wet voortdurend opgezocht.

Maar als het echt uit de hand loopt, zijn daar altijd de hosts van ISA, de International Security Agency: zes imponerende kleerkasten die in stemmig, ‘rustgevend’ grijs in de straten surveilleren. Het beveiligingsbedrijf is sinds 2015 actief in het gebied rond Leidse- en Rembrandtplein, maar wordt nu bij wijze van proef de afgelopen maanden ook op de Wallen ingezet. Ze spreken passanten aan op hun gedrag en worden door de beveiligers van de horeca ingeschakeld als de situatie uit de hand loopt. Sinds de maatregelen is het wat rustiger geworden, bevestigen ze. Een bewoner: “Het is van heel erg druk nu iets minder heel erg druk geworden.”

Na de halte Oudekerksplein wandelen de schouwers door naar de Lange Niezel. Bij een café staat de muziek te hard, en tegen de muur van een pand op de hoek met de Warmoesstraat ligt het vuil hoog opgestapeld. “Een bekende dumpplek,” zegt een bewoner terwijl hij de adresstickers op de dozen fotografeert. De schuldige blijkt een souvenirshop te zijn. “We gaan het uitzoeken,” zegt Nap, die verder niets dan lof heeft voor de vuilnisophalers van de Stadsreiniging. “Dat je niet met lieslaarzen aan door de rotzooi hoeft te waden, is aan hen te danken. Ze maken de godganse dag schoon, maar na tien uur is het te druk en komen ze er niet meer doorheen.”

Bert Nap legt feestvierders vast in de Warmoesstraat tijdens zijn observatieronde. Beeld Joris van Gennip

Als we de Korte Niezel in lopen, krijgen we de opdracht bij elkaar te blijven. Op de Oudezijds Achterburgwal is het nu zo druk dat je over de hoofden kunt lopen. Voor de sekstheaters (‘Tatsächlich ficken auf der Bühne’) vormen zich lange rijen, maar naar de sekswerkers wordt alleen maar gekeken. Bij wijze van crowdcontrol wordt om 22.18 uur de Majoor Bosshardtbrug met hekken afgesloten en is alleen nog maar eenrichtingsverkeer mogelijk. Hosts dirigeren de meute schreeuwend de goede kant op: “One way, one way!”

Alsof het de Stille Omgang betreft, lopen de toeristen gedwee langs de ramen. Voorbij de Stoofsteeg wordt het stiller, maar daar zijn geen peeskamers meer, en dus maakt iedereen rechtsomkeert om de vrouwen aan de andere kant te bekijken. Op de kade zit een oude man met een zonnebril op een sigaret te roken, naast een speaker waar keiharde muziek uit knalt. Niemand zegt er wat van.

23.00 uur

Op het Oudekerksplein nemen de schouwers afscheid, maar niet dan nadat ze tevreden hebben geconstateerd dat enkele kapotte straatlantaarns zijn vervangen, al zijn er nog steeds acht stuk. Sowieso viel de avond niet tegen. Nap: “We hebben het weleens veel smeriger meegemaakt.” Vijf minuten nadat ze zijn verdwenen leegt een Duitse toerist de inhoud van zijn maag in een urinoir.

Tegen half één begint het iets rustiger te worden. Op de hoeken van de straten en stegen verschijnen steeds meer dealers, vaak opvallend jong. Cafés als The Old Sailor, Emmelot en Excalibur zitten ramvol, maar vanaf één uur mag niemand meer naar binnen, en daar houden ze zich keurig aan – de beveiligers zijn onverbiddelijk.

En langzaam kantelt de nacht. De drukte neemt af, maar wat overblijft is zat of onderweg, dus het lawaai wordt er niet minder om. Een man lazert van een trap (en staat lachend weer op), een meisje kotst in de gracht. Niemand let meer op het blowverbod. De toeristen die met een joint in de mond een selfie nemen met twee agenten te paard, worden met rust gelaten. Het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven. De files lossen op, maar nog steeds zijn er honderden mensen op straat. De sekswerkers krijgen het iets drukker. Een van hen vliegt een man aan die een foto had genomen. “Fuck off, what do you do, man, fuck off!”

2.00 uur

Als de horeca om twee uur de deuren sluit, verplaatst de drukte zich naar de Warmoesstraat: daar gelden de nieuwe sluitingstijden immers niet. De mannen die achterblijven, kloppen nu op de ramen van de peeskamers en beginnen te onderhandelen. Op het Oudekerksplein verhoren twee agenten een jonge man die ruzie heeft met een sekswerker. “Ik had 100 euro voor een uur betaald, maar na 25 minuten moest ik weer naar buiten. Ik wil 50 euro terug.”

Kort voor het sluiten van de markt halen de laatste Wallengangers nog snel even een vette bek in de Lange Niezel. Veel mannen weten niet meer waar ze zijn, en als om drie uur ook de peeskamers sluiten, klinkt er alleen nog maar gelal van dorstige testosteronbommen. In een huis boven souvenirshop Old Bridge op de Oudezijds Voorburgwal dansen naakte mannen voor de ramen. De sekswerkers haasten zich naar huis, al dan niet onder begeleiding van een man. Een dakloze raapt peuken van de straat. De meeuwen storten zich op het afval. In de verlaten stegen hebben de ratten vrij spel.

Rond twee uur: potentiële klanten zijn aan het onderhandelen. Beeld Joris van Gennip

Het wrakhout van de nacht spoelt aan in de Warmoesstraat. Neuken kan hier niet, althans niet betaald, maar vreten, zuipen en blowen des te meer. Wat dat betreft vormen de Wallen een anachronistische middelvinger naar de moderne tijd. Alles wat we in het woketijdperk niet meer willen, want ongezond of moreel over de houdbaarheidsdatum, is hier uit voorraad leverbaar. “Hey, big man,” mompelt een dealer, “need something, big man? Coke, xtc, viagra?”

‘De ochtend is gekomen, maar het is nog nacht,’ luidt de tekst op een kunstwerk tegenover het hotel. In de lobby komen de Schotten bij van een avondje Amsterdam. Een van hen valt van zijn stoel en raakt, bloedend uit een gat in zijn hoofd, buiten westen. “Dat wordt koppijn,” verzucht de barkeeper. Hij helpt zijn gast overeind en steekt nog maar eens een joint op.

Als het langzaam licht wordt, klinkt het carillon van de Oude Kerk. Het miezert. De eerste vrouwen nemen plaats achter de ramen. Het feest begint weer van voren af aan.