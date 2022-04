‘Een aanval op ons moederland’: Russische commentatoren schreeuwen om vergelding na zinken Moskva

Opmerkelijk: de officiële Russische versie van de feiten is nog altijd dat er gewoon brand uitbrak op de Moskva en dat die leidde tot verscheidene explosies en niet - zoals Oekraïne beweert - dat het Oekraïense raketten waren die het schip kelderden. Toch werd er op de Russische staatstelevisie om wraak geroepen.

Op beelden die Russische media-analist Julia Davis deelde op sociale media is te zien hoe een presentatrice live het nieuws krijgt dat de Moskva gezonken is. “Zelfs het feit dat er een aanval is op ons moederland, is casus belli, een absolute reden tot oorlog”, fulmineert analist Vladimir Bortko op staatszender Russia-1.

Protestbord

Russia-1 is de op één na meest bekeken zender op de Russische televisie en moet alleen Channel One laten voorgaan, de zender waar Marina Ovsyannikova een maand geleden een protestbord tegen de invasie van Rusland in Oekraïne opstak achter het nieuwsanker.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 15 april 2022

“De speciale operatie in Oekraïne is voorbij”, gaat de man verder. “Ze is gisteravond geëindigd, toen ons moederland werd aangevallen. De Moskva is een absolute reden voor oorlog. Honderd procent zeker. Het is ons vlaggenschip. We hoeven nergens over na te denken. Er moet een antwoord komen.”

Volgens de presentatrice is de ‘speciale operatie’ zelfs al veranderd in een Derde Wereldoorlog. “Als we niet tegen de NAVO vechten, vechten we in elk geval tegen NAVO-infrastructuur en tegen de Verenigde Staten, die 24/7 wapens leveren, via het spoor, door Polen. We zouden er ernstig over moeten nadenken om spoorwegknooppunten te vernietigen en buitenlandse leiders die ons willen bezoeken te weigeren. Laat ze thuisblijven.”

Bortko gaat zelfs nog verder en vindt dat de Oekraïense hoofdstad Kiev gebombardeerd moet worden. “Dat is wat er moet gebeuren. We kunnen maar op één manier antwoorden: gooi er één bom op en klaar.”

More genocidal talk on Russian state TV: pundit agrees that Putin's goal is to erase the very idea of being a Ukrainian. He finds even the name, "Ukrainians," to be an insult and sees no reason for that entire nation or nationality to exist outside of "Russian" identity. pic.twitter.com/ev0qWQV2Zf — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 15 april 2022

In een ander programma op Russia-1 wordt zelfs openlijk de kaart van genocide getrokken. Een commentator verkondigt daar dat het hele idee van een Oekraïense identiteit moet worden uitgewist. “Het vergiftigt al 100 jaar het leven van de Slavische volkeren. Het zijn in werkelijkheid Russen tegen wie ze gezegd hebben dat ze niet langer Russen zijn, maar Oekraïners. Hoewel de naam op zich al een belediging is.”

“Dit idee moet compleet worden uitgewist”, gaat hij nog verder. “Dat zal zijn tijd duren. Maar voor we daaraan beginnen en voor ze beseffen dat ze opgevoed moeten worden, moeten ze overtuigend verslagen worden.”