Een aantrekkelijke Belgische staatsbon, en meteen komt er een stevig tegenbod. Wat moet u weten?

Vanaf donderdag kan iedereen intekenen op de Belgische staatsbon. Bedoeling van de overheid is om de concurrentie onder banken aan te wakkeren voor de spaarrente. Argenta lanceerde alvast meteen een tegenbod. Vier vragen (en antwoorden) over het veelbesproken product. ‘Er wordt nu veel aandacht aan besteed, maar er circuleren natuurlijk nog andere obligaties.’

Wat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem bekend?

Dat de staatsbon van de overheid een brutorente van 3,31 procent heeft. Omgerekend is dat 2,81 procent netto. Doorgaans hebben obligaties van de overheid, waarvan deze staatsbon er eentje is, een looptijd van drie, vijf of tien jaar. Het speciale aan deze staatsbon is dat hij een looptijd van een jaar heeft.

Nog een eigenaardigheid is de belasting op deze staatsbon. Op zo goed als alle financiële producten ligt een roerende voorheffing van 30 procent. Voor deze staatsbon is dat maar 15 procent. Van Peteghem (cd&v) deelt zo een speldenprik uit aan de banken om hen aan te manen met interessantere producten en spaarrentes te komen.

Het is bij al die cijfers wel belangrijk om nog een ander percentage in het hoofd te houden, namelijk de inflatie van 4,14 procent. Het geprojecteerde rendement van de staatsbon is dan wel een stuk hoger dan wat banken via een spaarrekening bieden, het compenseert dus nog altijd de inflatie niet.

Biedt het buitenland interessantere obligaties?

Over het algemeen zien waarnemers de staatsbon als een interessant financieel product voor iedereen die zijn geld een jaar kan missen. “Er wordt nu inderdaad veel aandacht aan besteed”, zegt Tim Nijsmans, oprichter van de Vermogensgids en docent private banking aan de Arteveldehogeschool. “Maar er circuleren natuurlijk nog andere obligaties op de markt.”

Er zijn twee manieren om een obligatie te verkrijgen. Iedereen kan vanaf donderdag intekenen op deze staatsbon tot 31 september: dat is de primaire markt. Nadien komt de staatsbon op de beurs voor obligaties, waar die verkocht en gekocht kan worden. Dat is de secundaire markt. “Bij de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) hadden we samen met gastauteur Thomas Guenter zo de oefening eens gemaakt: is er een interessantere obligatie te vinden op die laatste markt?”, zegt Nijsmans.

Dat is zo voor een Duitse overheidsobligatie die in oktober volgend jaar vervalt. Het is een ‘zero coupon bond’, die kopers aan 96,3 procent kopen. Op vervaldag krijgen ze die uitbetaald aan 100 procent. De resterende 3,7 procent is winst. “Zelfs al houden we rekening met de beurstaks van 0,12 procent en de 0,3 procent transactiekost, komen we uit op een hoger rendement dan de staatsbon”, zegt Nijsmans.

Wie een beetje zoekt, vindt dus betere producten in het buitenland. Over het algemeen geldt: wie via de secundaire markt obligaties koopt of rechtstreeks investeert in buitenlandse obligaties houdt best rekening met extra kosten en belastingen. Daartegenover is de staatsbon behoorlijk laagdrempelig, met gunstige voorwaarden.

Zijn er binnenlandse alternatieven?

Zowel de overheid als zo’n tiental banken biedt de staatsbon aan - al geldt bij die laatste vaak dat er extra kosten bij komen kijken. Opvallend: bij Argenta kan je de staatsbon niet kopen. Dat heeft zo zijn reden. Net dinsdag lanceerde de bank een tijdelijk aanbod voor een termijnrekening van een jaar met 4,01 procent rendement. Dat is na aftrek van de roerende voorheffing - hier dus wel van 30 procent - gelijk aan 2,81 procent.

“Het is interessant omdat het nettorendement hetzelfde is als bij de staatsbon”, zegt professor bank & beurs Pascal Paepen (KU Leuven, spaarvarkens.be). “Het enige nadeel is: zo’n termijnrekening is minder liquide. Wie een staatsbon heeft gekocht, na drie maanden zijn auto ziet kapotgaan en een nieuwe moet kopen, kan nog altijd de staatsbon verkopen. Dat gaat niet met een termijnrekening. Die zet, zoals de naam het zegt, uw geld vast voor een bepaalde termijn.”

Broeden andere banken ook op een tegenzet?

Het antwoord van Argenta laat zien dat Van Peteghem al minstens voor een deel in zijn opzet is geslaagd. Met de staatsbon wilde hij de concurrentie tussen banken aanwakkeren. Nog voor de officiële lancering ervan krijgt hij die. Al is de echte test hoeveel de nieuwe staatsbon opbrengt. Waarnemers stellen vast dat er enorm veel belangstelling is voor het product. Maar de kans is klein dat de opbrengst even hoog zal liggen als de 5,7 miljard euro die toenmalig premier Yves Leterme (cd&v) eind 2011 bij elkaar raapte met zijn zogenaamde ‘Letermebon’.

“Zowel de termijnrekening van Argenta als een eventueel succes van de staatsbon zal de druk op banken verhogen”, zegt Paepen. “Belgen klagen vaak over hun bank en de lage spaarrentes, maar ondernemen doorgaans geen actie. Terwijl banken pas in actie schieten als spaarders dat wél doen, als ze geld zien wegtrekken van hun balans. Dan moeten ze zich afvragen of ze hun rentes inderdaad niet moeten optrekken. Over drie maanden geeft de overheid opnieuw obligaties uit. Als ze tegen dan geen nieuwe producten kunnen aanbieden, dreigen ze opnieuw spaargeld te zien vertrekken.”

Dus misschien kunt u als gewone spaarder alles op zijn beloop laten en wachten op hogere spaarrentes? “Neen, want dan doe je net het tegenovergestelde van wat banken aanzet tot actie”, zegt Paepen. “Voor telefonie hebben we al geleerd om naar de concurrentie te gaan om betere voorwaarden te krijgen. Dat begint nu ook te gebeuren voor banken. Dat is geen slechte zaak.”