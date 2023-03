Een 1.600 jaar oude doodskist kan licht werpen op Romeins Groot-Brittannië

Britse archeologen ontdekten de kist op een 1.600 jaar oude begraafplaats in Noord-Engeland. De vondst zou volgens wetenschappers nieuw licht kunnen werpen op het einde van de Romeinse periode in Groot-Brittannië en de oprichting van de Angelsaksische koninkrijken.

De opgravingen gebeurden in Leeds, in het noorden van Engeland. Daar diepten archeologen een met lood beklede kist op, waarin zich de overblijfselen van een aristocratische edeldame bevonden. De vrouw leefde hoogstwaarschijnlijk in de vierde eeuw na Christus.

Daarnaast vonden ze ook de overblijfselen van ongeveer 60 andere mensen die meer dan 1.000 jaar geleden in hetzelfde gebied woonden. Sommige lichamen werden met hun benen gestrekt op de rug begraven, zoals dat in de laat-Romeinse tijd ging. Anderen lagen in Angelsaksische traditie, waar vaak messen en kledingsluitingen als knopen en broches werden meegenomen.

Dat de Angelsaksen en Romeinen een begraafplaats deelden, kan uit praktische overwegingen zijn gebeurd. “Aangezien het gebied al eerder door Romeinse Britten als begraafplaats was erkend, leek het voor volgende groepen waarschijnlijk gewoon logisch en gemakkelijk om dezelfde plek te gebruiken, vandaar de verschillen in begraafstijl”, vertelt David Hunter, de belangrijkste archeoloog van de West Yorkshire Archaeology Advisory Service.

Eerder werden op de site ook al Romeinse gebouwen en bouwwerken in de Angelsaksische bouwstijl blootgelegd. “Al snel begonnen we ook graven aan te treffen”, zegt Hunter. “Deze ontdekkingen hebben het potentieel veel informatie te verschaffen over hoe de overgang van de Romeinse cultuur naar het Angelsaksische Engeland plaatsvond.”

De Romeinse bezetting van Groot-Brittannië, van 43 tot ongeveer 410 na Christus, veranderde de inheemse cultuur toen kolonisten uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika arriveerden. Zo werden er bijvoorbeeld marktsteden en -dorpen gesticht, en gebruikten men zelfs in arme gebieden Romeinse objecten, schrijft English Heritage, dat prehistorische vindplaatsen in Groot-Brittannië beheert.

“Nadat de Romeinen zich hadden teruggetrokken uit Groot-Brittannië, werd de samenleving veel parochialer”, vertelt Hunter. “Er is nog veel onbekend over die periode, zeker over hoe het gebied overging van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw naar een deel van ‘Engeland’ in de tiende. Verschillende mensen hebben verschillende theorieën over hoe dat gebeurde. Sommigen beweren door samenwerking, anderen door agressie.”

Daar zouden deze bevindingen dus een nieuw licht op werpen. Door radiokoolstofdatering kunnen wetenschappers bepalen wanneer de overblijfselen precies werden begraven, chemische tests onthullen mogelijk de afkomst van de begraven mensen.

