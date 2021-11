Eddy Demarez opnieuw aan het werk bij Sporza: ‘Een traject in het teken van herstel’

“Eddy Demarez is sinds kort weer aan de slag bij Sporza. Momenteel werken we met hem in vertrouwen aan een geslaagde terugkeer achter de schermen. Dit traject staat in het teken van herstel, we maken er om privacyredenen verder geen details over bekend”, bevestigt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem aan Het Nieuwsblad. Op de vraag of op termijn een terugkeer òp het scherm mogelijk is, geeft de openbare omroep voorlopig geen sluitend antwoord. “We willen hier verder niet op vooruitlopen”, klinkt het.

De feiten dateren van augustus. Demarez liet zich - op een moment dat hij dacht niet meer in de ether te zijn - ongepast uit over de geaardheid en het fysieke voorkomen van enkele van onze Belgische basketbalspeelsters die net terugkeerden van de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens het gesprek was te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, speculeerden over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg. Er werden naamgrapjes gemaakt en enkele vrouwen werden omschreven als “een manneke” en “een kolos”.

De VRT liet eerder weten dat ze zich vooral willen inzetten op remediëring van de betrokken medewerkers. “Bovendien komt er ook een traject over inclusie en integriteit voor de hele sportredactie”, klonk het toen. De openbare omroep liet zich daarin adviseren door externe organisaties en ging ook in gesprek met de Belgian Cats.