Eddie Redmayne noemt zijn rol als trans personage in ‘The Danish Girl’ een ‘vergissing’

“Nee, ik zou het nu niet doen. Ik heb die film met de beste bedoelingen gemaakt maar ik denk dat het een vergissing was”, zegt de Fantastic Beasts and Where to Find Them-ster.

Redmayne kreeg na de release van The Danish Girl al bakken kritiek voor zijn vertolking van een trans vrouw, waar hij overigens ook een Oscarnominatie voor in de wacht sleepte . Velen vonden dat de rol van Lili Elbe, een van de eerste mensen in de geschiedenis die een geslachtsverandering onderging, naar een trans acteur had moeten gaan.

Volgens Redmayne is er maar een oplossing om dergelijke kritiek in de toekomst te voorkomen: mensen uit de lgbtq+-wereld moeten meer invloed krijgen bij het castingproces. “Anders blijven we deze discussies voeren”, aldus de acteur.

In 2015 verdedigde Redmayne nog de castingkeuze. “Als acteur hoop je dat je elke rol kunt spelen zolang je die met een gevoel van integriteit en verantwoordelijkheid speelt”, zei hij destijds tegen IndieWire.

Senne Misplon, expert gender- en seksuele diversiteit en woordvoerder bij Wel Jong Niet Hetero, haalde het voorbeeld van The Danish Girl al eerder aan in deze krant: “Zo geven we via film de impliciete boodschap mee dat trans vrouwen eigenlijk gewoon mannen zijn die heel goed een vrouw kunnen spelen. Dat heeft dan weer een grondige impact op de perceptie van de maatschappij tegenover trans personen.”